Cet été s’annonce à nouveau riche en rebondissements pour l’ancien joueur convoité par le Bayern Munich. Une superstar de l’Euro 2024 se trouve à la croisée des chemins en vue de la Coupe du monde

L’annonce d’un possible départ de Williams a provoqué un vif mécontentement à Bilbao. Une fresque le représentant avec son frère Inaki a été taguée ; on pouvait lire sur le visage de Nico : « Que tu partes ou que tu restes, tu as perdu notre respect. » L’Athletic Club a publiquement pris la défense de son joueur phare, qui nourrit un vieux rêve de retour au Barça.

L’attaquant a d’abord rejeté une prolongation de contrat lucrative chez les Basques. Fin juin 2025, il était question d’un pré-contrat avec le Barça, où il espérait évoluer aux côtés de son ami Yamal et s’insérer dans le système de jeu prôné par l’entraîneur Hansi Flick.

Mais début juillet 2025, le scénario a tourné court : Williams a renoncé à rejoindre Barcelone, où son arrivée était pourtant attendue. Il a finalement apposé sa signature sur un nouveau contrat « XXL » à Bilbao, qui le lie aux Basques jusqu’en 2035. Dans la vidéo annonçant sa prolongation, l’attaquant a répondu aux graffitis en ajoutant « 2035 » sur la fresque.

« Quand il s’agit de prendre des décisions, le plus important pour moi est d’écouter mon cœur », a-t-il déclaré dans la vidéo diffusée sur Instagram. « Je suis là où je veux être, avec les miens. C’est chez moi. » À Barcelone, la décision de l’international espagnol a été très mal accueillie : il n’aurait pas personnellement refusé l’offre des Blaugrana, ce qui a froissé le Camp Nou. « La porte est fermée pour toujours », a tranché une source interne du Barça auprès de la radio RAC1.