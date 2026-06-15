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Oliver Maywurm

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Cet été s’annonce à nouveau riche en rebondissements pour l’ancien joueur convoité par le Bayern Munich. Une superstar de l’Euro 2024 se trouve à la croisée des chemins en vue de la Coupe du monde

Coupe du monde
FEATURES
Espagne vs Cabo Verde
Espagne
N. Williams

Révélé lors de l’Euro 2024, Nico Williams a manqué à deux reprises l’opportunité de rejoindre un grand club. L’ailier espagnol reste aujourd’hui en deçà du niveau des meilleurs mondiaux. La Coupe du monde sera-t-elle l’occasion pour lui d’inverser la tendance ?

Nico Williams vient de traverser deux étés agités. En 2024, ses dribbles étincelants avaient ébloui les observateurs. En 2025, c’est en dehors des terrains qu’il a fait parler de lui. L’été 2026 s’annonce donc crucial pour l’ailier aux capacités exceptionnelles.

Car Williams, à qui toutes les portes étaient ouvertes et dont le destin de star mondiale semblait tout tracé, se trouve à la croisée des chemins : va-t-il redevenir le joueur d’exception qu’il est capable d’être ? Ou bien l’actualité autour de l’homme de l’Athletic Bilbao va-t-elle devenir de plus en plus calme ?

  • Lors de l’Euro 2024, Williams s’est imposé comme l’une des révélations du tournoi. Aligné aux côtés de Lamine Yamal, âgé de seulement 16 ans durant la majeure partie de la phase finale, il a formé un duo d’ailiers espagnols qui a emballé les observateurs bien au-delà des supporters de la Furia Roja. Grâce à un style de jeu spectaculaire et à des dribbles fulgurants, Williams s’est distingué à maintes reprises. Au-delà de ses exploits individuels, le joueur de 21/22 ans constituait une valeur ajoutée majeure pour le groupe.

    Au terme d’une compétition maîtrisée, la Roja a conquis le titre continental. Williams, désigné homme du match lors de la victoire 2-1 en finale face à l’Angleterre, a ouvert le score d’une frappe imparable servie par Yamal. « Pour l’instant, nous ne réalisons pas encore vraiment ce que nous avons accompli », a-t-il confié après le triomphe berlinois. « C’est pour tous ceux qui ont cru en moi depuis le début. […] Les gens apprennent maintenant à mieux me connaître et me témoignent beaucoup de respect. J’apprécie énormément cela. Je travaille dur pour être l’un des meilleurs à mon poste. »

    À l’époque, l’Euro allemand le plaçait parmi les meilleurs ailiers de la planète. Du coup, peu d’observateurs imaginaient que l’Espagnol, aujourd’hui âgé de 23 ans, serait encore à Bilbao à l’approche de la Coupe du monde 2026. Et encore moins anticipaient qu’il se trouverait désormais loin du top mondial à son poste.

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  • Nico WilliamsGetty Images

    Nico Williams aurait-il refusé le FC Barcelone en 2024 pour honorer une promesse faite à son frère ?

    Dès la fin de l’Euro 2024, Williams aurait pu rejoindre le FC Barcelone, son club de cœur, dans le cadre d’un transfert très onéreux. Néanmoins, il a finalement décidé de rester à l’Athletic Club, où il évolue depuis l’âge de 12 ans.

    L’une des raisons, tenues pour certaines, tient à la promesse faite à son frère aîné Inaki, également joueur de Bilbao : il voulait absolument partager encore une saison avec lui, d’autant qu’un rendez-vous majeur se profilait. La finale de la Ligue Europa 2025 était en effet programmée à Bilbao, et Williams espérait soulever un titre international aux côtés de son frère, à domicile, au San Mamés. Les frères ont mené l’équipe jusqu’en demi-finale, Williams inscrivant quatre buts et délivrant deux passes décisives dans cette campagne. Le parcours s’est toutefois arrêté là : Bilbao n’a pas pesé lourd face à Manchester United.

    Il s’était notamment distingué au retour des huitièmes face à l’AS Rome : son doublé, après la défaite 1-2 à l’aller, avait permis aux Basques de renverser la vapeur et de s’imposer 3-1 au San Mamés. Au terme de l’exercice 2024/2025, son bilan reste honorable, même si son niveau, régulièrement affecté par des pépins physiques, n’a pas atteint les sommets escomptés après son éclat à l’Euro 2024.

    Malgré ces aléas, Williams restait courtisé à l’été 2025. Outre le Barça, le Bayern Munich, qui recrutera finalement Luis Díaz pour occuper le poste d’ailier, aurait également tenté de s’attacher ses services. Le club allemand aux multiples titres aurait séduit l’attaquant avec un salaire annuel très élevé, en vain.

  • Nico Williams : la porte du Barça lui est « définitivement fermée »

    L’annonce d’un possible départ de Williams a provoqué un vif mécontentement à Bilbao. Une fresque le représentant avec son frère Inaki a été taguée ; on pouvait lire sur le visage de Nico : « Que tu partes ou que tu restes, tu as perdu notre respect. » L’Athletic Club a publiquement pris la défense de son joueur phare, qui nourrit un vieux rêve de retour au Barça.

    L’attaquant a d’abord rejeté une prolongation de contrat lucrative chez les Basques. Fin juin 2025, il était question d’un pré-contrat avec le Barça, où il espérait évoluer aux côtés de son ami Yamal et s’insérer dans le système de jeu prôné par l’entraîneur Hansi Flick.

    Mais début juillet 2025, le scénario a tourné court : Williams a renoncé à rejoindre Barcelone, où son arrivée était pourtant attendue. Il a finalement apposé sa signature sur un nouveau contrat « XXL » à Bilbao, qui le lie aux Basques jusqu’en 2035. Dans la vidéo annonçant sa prolongation, l’attaquant a répondu aux graffitis en ajoutant « 2035 » sur la fresque.

    « Quand il s’agit de prendre des décisions, le plus important pour moi est d’écouter mon cœur », a-t-il déclaré dans la vidéo diffusée sur Instagram. « Je suis là où je veux être, avec les miens. C’est chez moi. » À Barcelone, la décision de l’international espagnol a été très mal accueillie : il n’aurait pas personnellement refusé l’offre des Blaugrana, ce qui a froissé le Camp Nou. « La porte est fermée pour toujours », a tranché une source interne du Barça auprès de la radio RAC1.

  • Nico WilliamsGetty Images

    Nico Williams vient de connaître une saison catastrophique.

    La voie vers le club de ses rêves étant bloquée, Williams n’avait d’autre choix que de se concentrer sur les avantages de rester à Bilbao. « Je pense que nous avons une très longue saison devant nous et de grands rendez-vous comme la Ligue des champions, à laquelle tout le monde aimerait participer. Et quoi de plus beau que de le faire avec le club de ma vie ? Je veux continuer à écrire l’histoire », a-t-il déclaré peu après la prolongation surprise de son contrat.

    Auteur d’une excellente performance avec l’Espagne lors de la demi-finale de la Ligue des Nations contre la France en juin 2025, où il avait marqué un but et délivré une passe décisive lors de la victoire 5-4 contre les Bleus, l’attaquant souhaite rapidement dissiper le mécontentement qui régnait parfois à Bilbao en raison de ses intentions de départ et redevenir une figure emblématique. D’autant plus qu’il attendait avec impatience la Ligue des champions.

    La saison 2025/26 débute pourtant idéalement : lors de la 1^(re) journée de Liga, il inscrit un but et délivre deux passes décisives pour battre Séville 3-2. En Ligue des champions, où Bilbao a été éliminé dès la phase de groupes, l’attaquant n’a été titularisé que deux fois en raison d’une blessure. Il n’a disputé que trois matches au total, et ses seules apparitions dans la plus grande compétition de clubs au monde sont restées bien ternes.

    Surtout, des problèmes d’aine ont contrarié son jeu fondé sur le dynamisme, les changements de direction rapides et un dribble agile. Toute limitation physique s’est donc révélée handicapante. Williams n’a jamais vraiment trouvé ses marques, passant la saison à tenter de retrouver son meilleur niveau. Lors de la dernière journée de Liga, c’est sa cuisse qui a cédé, et il a même craint pour sa place à la Coupe du monde 2026.

  • Nico Williams va-t-il à nouveau briller lors du championnat du monde ?

    Williams a disputé son dernier match avec l’équipe nationale en septembre 2025, avant d’être remplacé sur blessure lors de la victoire 6-0 en Turquie, comptant pour les qualifications à la Coupe du monde. Il a ensuite été écarté des terrains pendant plusieurs semaines.

    Malgré cette saison perturbée et une absence de sélection qui dure depuis neuf mois, l’entraîneur Luis de la Fuente décide de conserver Williams dans sa liste pour le Mondial. Il souligne ainsi l’importance du joueur dans le parcours victorieux de l’Espagne vers le titre européen et refuse de s’en priver au moment d’aborder la phase finale.

    Tout comme Lamine Yamal, blessé en avril, Williams a récemment repris l’entraînement dans le cadre de la préparation pour la Coupe du monde. Ses problèmes à la cuisse semblent surmontés et, même si sa participation au premier match de groupe contre le Cap-Vert lundi reste incertaine, l’attaquant pourrait jouer un rôle clé au sein de l’une des grandes favorites au fil de la compétition.

    Une opportunité pour lui de redorer son blason après une saison contrariée. Si son niveau de forme est optimal, sa vitesse fulgurante le maintiendra comme première option sur le côté. Cet été s’annonce donc décisif et potentiellement mouvementé pour l’attaquant espagnol.

  • Nico Williams : ses précédentes participations à des tournois avec l'Espagne

    Coupe du monde 2022 :


    Sélections

    4

    Buts

    0

    Passes décisives

    0

    Bilan

    Huitièmes de finale

    Euro 2024 :


    Sélections

    6

    Buts

    2

    Passes décisives

    Bilan

    Bilan

    Champion d’Europe


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