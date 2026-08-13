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Cesc Fabregas salue la direction d’Arsenal pour sa « patience » avec Mikel Arteta, alors que l’entraîneur de Côme veut s’inspirer de la culture des Gunners
Fabregas salue le processus d'Arsenal
Fabregas a fait son retour à l’Emirates Stadium lorsque son équipe de Côme a tenu Arsenal en échec sur le score de 1-1 lors d’un match amical de pré-saison, avant que les Gunners ne s’imposent aux tirs au but mercredi. L’ancien capitaine d’Arsenal a ouvertement salué les dirigeants du club pour leur patience et leur soutien à Arteta dans les périodes difficiles, ce qui les a finalement conduits à remporter le titre de Premier League la saison dernière. Fabregas a souligné que l’engagement d’Arsenal dans un projet à long terme est une rareté dans le football moderne, quelque chose qu’il cherche désormais à reproduire avec son équipe italienne.
- Getty Images Sport
L’Espagnol salue la patience de la direction
L’Espagnol, qui a disputé 303 matches avec Arsenal durant sa carrière de joueur, a souligné à quel point le conseil d’administration du club est resté fermement fidèle à sa vision stratégique malgré les difficultés du début de mandat d’Arteta.
S’exprimant après le match à l’Emirates Stadium, Fabregas a fait part de son admiration pour la planification à long terme du club : « Félicitations au club en général, en remontant à il y a sept ou huit ans lorsqu’il a lancé ce projet pour la première fois. Parce que ce que vous voyez dans le football tous les jours, ce qu’Arsenal a fait, surtout dans les moments difficiles, ça n’existe pas.
« Je l’ai dit à Edu, je l’ai dit à Andrea [Berta] quand je suis venu l’année dernière pour un match de Ligue des champions, j’ai dit félicitations à tout le club pour sa patience, pour être resté uni, pour être resté fidèle au plan alors que pendant trois années de suite, corrigez-moi si je me trompe, il a terminé huitième, huitième, huitième, la quatrième année presque en Ligue des champions, c’était une grande déception, Tottenham est arrivé, vous finissez cinquième, mais vous continuez parce que vous avez un plan, parce que vous avez un objectif, parce que vous progressez, vous continuez d’aller de l’avant. »
Viser à copier une culture
Fabregas a souligné que la tendance moderne à limoger les entraîneurs de manière réactionnelle détruit souvent la continuité, ajoutant qu’il s’estime heureux de pouvoir construire un projet similaire à Côme en y inculquant la culture et les valeurs établies par Arsenal.
L’ancien milieu de terrain espagnol a poursuivi : « Nous n’avons plus cela dans le football aujourd’hui. Vous perdez trois matches, vous changez d’entraîneur, il faisait jouer d’une manière, maintenant vous jouez d’une autre, au bout du compte je n’y crois pas vraiment.
« J’ai beaucoup de chance d’être dans un projet, bien sûr à un niveau bien inférieur, avec l’histoire, tout ça, mais nous essayons de regarder la stabilité qu’Arsenal avait, les valeurs, la culture qu’ils apportent.
« Je pense que Mikel a fait un travail formidable. Donc je ne peux que leur souhaiter le meilleur, vraiment. Parce que la plupart du groupe, ces gars-là maintenant quand vous leur parlez, je ne sais pas… ce sont de bons gars, ils veulent jouer un beau football, ils sont respectueux, on voit à quel point ils s’en tiennent au plan en permanence. Vraiment, je suis super heureux de revenir ici et de retrouver cette sensation. »
- Getty
Un test attend en Community Shield
Arsenal affrontera Manchester City lors du Community Shield à Cardiff le dimanche 16 août, avant de lancer la défense de son titre en Premier League contre le promu Coventry City six jours plus tard.
Ce même dimanche, Côme doit disputer une double confrontation amicale contre Liverpool, avec une première rencontre à huis clos avant que la seconde n’accueille des supporters. Le club italien tournera ensuite son attention vers son match d’ouverture de la saison de Serie A contre l’Udinese le samedi suivant.
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