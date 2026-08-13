L’Espagnol, qui a disputé 303 matches avec Arsenal durant sa carrière de joueur, a souligné à quel point le conseil d’administration du club est resté fermement fidèle à sa vision stratégique malgré les difficultés du début de mandat d’Arteta.

S’exprimant après le match à l’Emirates Stadium, Fabregas a fait part de son admiration pour la planification à long terme du club : « Félicitations au club en général, en remontant à il y a sept ou huit ans lorsqu’il a lancé ce projet pour la première fois. Parce que ce que vous voyez dans le football tous les jours, ce qu’Arsenal a fait, surtout dans les moments difficiles, ça n’existe pas.

« Je l’ai dit à Edu, je l’ai dit à Andrea [Berta] quand je suis venu l’année dernière pour un match de Ligue des champions, j’ai dit félicitations à tout le club pour sa patience, pour être resté uni, pour être resté fidèle au plan alors que pendant trois années de suite, corrigez-moi si je me trompe, il a terminé huitième, huitième, huitième, la quatrième année presque en Ligue des champions, c’était une grande déception, Tottenham est arrivé, vous finissez cinquième, mais vous continuez parce que vous avez un plan, parce que vous avez un objectif, parce que vous progressez, vous continuez d’aller de l’avant. »