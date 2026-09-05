Como se concentre désormais sur la consolidation de son statut dans l’élite tout en disputant une compétition européenne. Fabregas insiste sur le fait que les résultats individuels passent au second plan par rapport au maintien du style de jeu distinctif du club sous pression.

« Mon message est toujours le même : nous devons être nous-mêmes, peu importe ce qui se passe dans le match », a expliqué Fabregas. « J’ai perdu tellement de matches en tant que joueur, certains en jouant bien, d’autres en jouant mal, mais le plus important est de toujours rester nous-mêmes dans ces situations.

« Il y a des jours où nous ne gagnerons peut-être pas parce qu’il nous manque de la qualité dans la dernière passe, ou un moment de réussite, il y a un million de choses qui peuvent bien ou mal tourner, mais nous devons quand même être nous-mêmes. Le jour où je verrai quelque chose que nous n’avons pas préparé, nos principes ou notre identité, c’est là que je me mettrai en colère. Heureusement, je vois mon équipe avec le calme et l’état d’esprit qu’il faut. Nous pouvons gagner ou perdre, mais nous devons conserver cette identité. »