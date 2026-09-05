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Cesc Fabregas salue « l’identité » de Côme après une remontée impitoyable conclue par une victoire 4-1 contre le Genoa, alors que ses débuts en Ligue des champions approchent
Como renverse la situation pour s’imposer après avoir été mené
Fabregas a salué la maturité de son équipe de Côme après sa remontée pour décrocher une large victoire 4-1 sur la pelouse de Gênes. Les visiteurs ont connu une première alerte lorsque Milutin Osmajic a ouvert le score pour les locaux dans ce match de Serie A.
Cependant, Côme a gardé son sang-froid et a immédiatement pris le contrôle des débats, renversant la rencontre avant la pause. Assane Diao a mené la remontée avec un doublé plein de sang-froid, tandis que la recrue estivale et nouveau venu Moise Kean a délivré une passe décisive cruciale. Martin Baturina et Nico Paz ont également trouvé le chemin des filets pour assurer les trois points.
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Fabregas exige une loyauté tactique
Fabregas s’est réjoui de la réaction de ses joueurs après avoir été menés, en soulignant l’importance de leurs principes tactiques. Il a noté que les erreurs défensives en début de match sont toujours punies sans pitié au plus haut niveau du football italien.
« Cela dépend de la façon dont on interprète le plaisir, a déclaré Fabregas à DAZN. Je pense qu’on y prend du plaisir quand on fait bien les choses, qu’on donne tout et qu’on joue de la bonne manière. Chaque entraîneur, chaque club et chaque équipe ont leur propre voie, leur identité, et nous essayons de rester fidèles à la nôtre. Les gars interprètent bien les différentes phases du match.
« Encaisser ce but nous a montré qu’en Serie A, quand on se relâche pendant deux secondes, on est puni, mais ensuite nous avons réagi de la meilleure des manières, en faisant preuve de maturité et de force mentale pour remettre les choses sur les rails. »
S’en tenir au plan de jeu
Como se concentre désormais sur la consolidation de son statut dans l’élite tout en disputant une compétition européenne. Fabregas insiste sur le fait que les résultats individuels passent au second plan par rapport au maintien du style de jeu distinctif du club sous pression.
« Mon message est toujours le même : nous devons être nous-mêmes, peu importe ce qui se passe dans le match », a expliqué Fabregas. « J’ai perdu tellement de matches en tant que joueur, certains en jouant bien, d’autres en jouant mal, mais le plus important est de toujours rester nous-mêmes dans ces situations.
« Il y a des jours où nous ne gagnerons peut-être pas parce qu’il nous manque de la qualité dans la dernière passe, ou un moment de réussite, il y a un million de choses qui peuvent bien ou mal tourner, mais nous devons quand même être nous-mêmes. Le jour où je verrai quelque chose que nous n’avons pas préparé, nos principes ou notre identité, c’est là que je me mettrai en colère. Heureusement, je vois mon équipe avec le calme et l’état d’esprit qu’il faut. Nous pouvons gagner ou perdre, mais nous devons conserver cette identité. »
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Des soirées européennes historiques se profilent
Como a considérablement renforcé son effectif au cours de l’été et se prépare désormais à un moment historique dans l’histoire moderne du club. L’équipe de Fabregas recevra le club allemand du RB Leipzig pour le tout premier match de Ligue des champions de son histoire, le jeudi 10 septembre. Cette confrontation européenne marquera également le premier match à domicile de Como cette saison. Le Stadio Sinigaglia a fait l’objet de rénovations essentielles pendant l’été afin de répondre aux строгentes exigences de l’UEFA.
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