Cesc Fàbregas qualifie pour la première fois de son histoire le club de Côme pour la Ligue des champions, tandis que Jamie Vardy est relégué avec la Cremonese

Au Stadio Giuseppe Sinigaglia, où les supporters se souviendront longtemps de cette saison, Como a confirmé son statut de puissance émergente du calcio en décrochant la quatrième et dernière place qualificative pour la Ligue des champions de Serie A.

Cet exploit survient seulement deux ans après leur promotion dans l’élite, couronnant une ascension fulgurante orchestrée par Fabregas. Les Lombards ont profité de la défaite inattendue 2-1 de l’AC Milan à domicile contre Cagliari pour doubler les Rossoneri lors de la dernière journée.

La scène où les joueurs ont réalisé qu’ils défieraient l’élite continentale la saison prochaine a été immortalisée dans des images émouvantes. Il s’agit seulement de la deuxième participation européenne du club, après une brève apparition en Coupe Mitropa 1981.











