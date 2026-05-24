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Cesc Fàbregas qualifie pour la première fois de son histoire le club de Côme pour la Ligue des champions, tandis que Jamie Vardy est relégué avec la Cremonese
Comment atteindre la terre promise
Au Stadio Giuseppe Sinigaglia, où les supporters se souviendront longtemps de cette saison, Como a confirmé son statut de puissance émergente du calcio en décrochant la quatrième et dernière place qualificative pour la Ligue des champions de Serie A.
Cet exploit survient seulement deux ans après leur promotion dans l’élite, couronnant une ascension fulgurante orchestrée par Fabregas. Les Lombards ont profité de la défaite inattendue 2-1 de l’AC Milan à domicile contre Cagliari pour doubler les Rossoneri lors de la dernière journée.
La scène où les joueurs ont réalisé qu’ils défieraient l’élite continentale la saison prochaine a été immortalisée dans des images émouvantes. Il s’agit seulement de la deuxième participation européenne du club, après une brève apparition en Coupe Mitropa 1981.
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Une domination précoce au Zini
Malgré l’enjeu de taille, Côme a affiché sa sérénité dès le coup d’envoi face à une formation de Crémone engagée dans la lutte pour son maintien. Cette philosophie offensive a porté ses fruits à la 36^e minute lorsque la frappe de Jesús Rodríguez a été déviée de manière décisive par Alberto Grassi, battant Emil Audero.
L’écart s’est creusé peu après la pause : Rodriguez, cette fois dans le rôle de passeur, a servi le meilleur buteur du club, Anastasios Douvikas, qui a inscrit à bout portant son 14^e but de la saison. Menés 2-0, les locaux ont alors subi une pression insoutenable, accentuée par la nouvelle du succès de leur rival direct pour le maintien, Lecce.
La déception de Vardy après la relégation
Vardy, arrivé à la Cremonese l’été dernier en provenance de Leicester City, a été au cœur d’une brève remontée en seconde période. L’expérimenté attaquant anglais a utilisé toute sa malice pour obtenir un penalty après avoir été fauché par Jacobo Ramon.
Federico Bonazzoli s’est chargé de transformer la sentence, réduisant temporairement l’écart et offrant aux supporters locaux une lueur d’espoir. Mais cet optimisme fut de courte durée.
Les dernières minutes ont été marquées par un effondrement disciplinaire total de la part de Cremonese. Après que l’arbitre Fabio Maresca eut accordé un penalty à Côme pour une faute sur Douvikas, les locaux ont complètement perdu leur sang-froid. Alberto Grassi a reçu un carton rouge pour ses protestations, suivi rapidement par les remplaçants Milan Duric et David Okereke, laissant l’équipe locale avec seulement huit joueurs sur le terrain pour les dix dernières minutes de la rencontre.
Lucas Da Cunha, le plus calme du stade, a transformé le penalty avant d’ajouter un sublime deuxième but sept minutes plus tard pour sceller le score de 4-1.
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Des destins contrastés
Cette unique saison en première division s’est avérée difficile pour Cremonese, qui n’a remporté que huit victoires en 38 matches. Pour Vardy, le coup de sifflet final a marqué la fin amère d’une saison qui avait tant promis, mais qui s’est finalement soldée par la relégation en Serie B. Il s’agit de sa deuxième relégation consécutive, après avoir fait partie de l’équipe de Leicester City reléguée en Championship à l’issue de la saison 2024-2025.
Son sort contraste avec celui de Cesc Fàbregas : son équipe de Como s’apprête à découvrir l’élite européenne. Les Lombards ont conclu la Serie A à la quatrième place, devant les cadors traditionnels que sont l’AC Milan et la Juventus, tandis que Naples et Rome se sont respectivement classés deuxième et troisième, derrière l’Inter, champion incontesté.