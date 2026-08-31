Le déclencheur de la disponibilité soudaine de Sanchez a été une série de performances décevantes qui ont forcé Xabi Alonso à agir de manière décisive. Bien qu’il ait d’abord soutenu son compatriote, Alonso a validé un transfert à 7,5 M£ pour Aston Villa Martinez après que l’Espagnol a été fautif sur les deux buts lors d’une courte victoire 3-2 contre Fulham à Craven Cottage.

L’international argentin a été propulsé immédiatement dans le onze de départ pour la victoire 4-3 de dimanche contre Brighton, confirmant le nouveau statut de Sanchez comme troisième gardien derrière l’ancien joueur d’Arsenal et la doublure Mike Penders, de retour après un prêt impressionnant à Strasbourg.

Martinez n’a pas perdu de temps pour se faire remarquer, affichant son désir de rendre au club sa gloire d’antan. Après ses débuts, Martinez a déclaré : « J’ai parlé avec John Terry et Petr Cech. Je sais à quel point ce club est grand et ce que nous voulons accomplir cette saison. Je suis venu ici pour aider. J’ai vécu sept années extraordinaires à Aston Villa. Je suis venu ici pour rivaliser et essayer de gagner la Premier League. »