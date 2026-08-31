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Cesc Fabregas prépare un nouveau raid sur Chelsea ! Côme envisage une offensive tardive pour Robert Sanchez après avoir bouclé le transfert de Trevor Chalobah pour 30 M£
Fabregas cherche à profiter de l’exode de Chelsea
Selon l’expert du mercato Fabrizio Romano, l’entraîneur de Côme est prêt à offrir à Sanchez une porte de sortie loin de Stamford Bridge, alors que le club italien entend poursuivre son ambitieux recrutement. Après avoir déjà bouclé plus tôt cet été un accord de 30 millions de livres sterling pour Trevor Chalobah, Fabregas s’appuie désormais sur sa relation positive avec son ancien club pour faciliter un autre transfert de premier plan.
L’intérêt venu de Lombardie intervient à un moment de profond bouleversement au sein du département des gardiens de Chelsea. Chelsea aurait prévenu Sanchez qu’il risquait d’être écarté du groupe professionnel s’il ne trouvait pas un départ loin de l’ouest de Londres.
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Alonso se tourne vers Martinez après les erreurs de Sanchez
Le déclencheur de la disponibilité soudaine de Sanchez a été une série de performances décevantes qui ont forcé Xabi Alonso à agir de manière décisive. Bien qu’il ait d’abord soutenu son compatriote, Alonso a validé un transfert à 7,5 M£ pour Aston Villa Martinez après que l’Espagnol a été fautif sur les deux buts lors d’une courte victoire 3-2 contre Fulham à Craven Cottage.
L’international argentin a été propulsé immédiatement dans le onze de départ pour la victoire 4-3 de dimanche contre Brighton, confirmant le nouveau statut de Sanchez comme troisième gardien derrière l’ancien joueur d’Arsenal et la doublure Mike Penders, de retour après un prêt impressionnant à Strasbourg.
Martinez n’a pas perdu de temps pour se faire remarquer, affichant son désir de rendre au club sa gloire d’antan. Après ses débuts, Martinez a déclaré : « J’ai parlé avec John Terry et Petr Cech. Je sais à quel point ce club est grand et ce que nous voulons accomplir cette saison. Je suis venu ici pour aider. J’ai vécu sept années extraordinaires à Aston Villa. Je suis venu ici pour rivaliser et essayer de gagner la Premier League. »
Como fait face à la concurrence pour le gardien espagnol
Romano a confirmé que Côme faisait partie de plusieurs clubs qui surveillent Sanchez, alors qu’ils cherchent à remplacer Noel Tornqvist, proche d’un transfert à Monza. Si Fabregas tient à recruter un gardien, la priorité du club italien reste la signature d’un nouvel attaquant avant de se pencher sur ses options au poste de gardien.
Il a expliqué : « Sanchez peut quitter Chelsea et plusieurs clubs étudient les conditions d’un transfert. La priorité de Côme reste un attaquant, puis le club évaluera ses options au poste de gardien. »
Cependant, l’opportunité de recruter un gardien expérimenté en Premier League, actuellement en disgrâce à Chelsea, pourrait s’avérer trop tentante pour que Côme l’ignore à l’approche de la date limite du mercato.
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Sanchez est face à une grande décision
Sanchez se retrouve désormais à la croisée des chemins, avec un intérêt qui proviendrait de clubs en Angleterre, ailleurs en Europe et de la Saudi Pro League. Ayant perdu sa place sous les ordres d’Alonso, l’Espagnol doit décider s’il veut se battre pour un poste qui semble actuellement hors de portée ou adhérer au projet que Fabregas construit en Serie A.
Como pourrait également représenter une option séduisante pour le gardien espagnol, le club italien disputant la Ligue des champions cette saison et lui offrant la possibilité de se mettre en valeur sur la plus grande scène face à l’élite européenne.
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