Le raid sur l'ouest de Londres est loin d'être terminé, puisque Fabregas a désormais jeté son dévolu sur Delap pour renforcer ses options offensives, selon talkSPORT. L'attaquant de 23 ans a été jugé excédentaire à Stamford Bridge après une première saison difficile, lors de laquelle il a eu du mal à trouver régulièrement le chemin des filets.

Cependant, le transfert se heurte à un obstacle majeur, puisque Delap souhaiterait rester en Premier League malgré la perspective de jouer en Ligue des champions avec Côme. Chelsea est prêt à négocier, mais a fixé un prix élevé pour le jeune attaquant, la direction du club londonien réclamant 40 M£ pour Delap cet été. Cette valorisation représenterait un bénéfice appréciable de 10 M£ pour le club londonien, actuellement sous pression pour alléger son effectif professionnel pléthorique avant l'échéance de septembre.



