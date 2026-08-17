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Cesc Fabregas pille encore Chelsea ! Le patron de Côme cible une star à 40 M£ après avoir bouclé l’arrivée de Trevoh Chalobah
Fabregas obtient Chalobah pour Côme
Fabregas a renforcé ses options défensives la semaine dernière avec l’importante acquisition de Chalobah, faisant venir le joueur de 27 ans en Italie dans le cadre d’un accord d’un montant initial de 30 millions de livres sterling. Formé à l’académie de Chelsea, lui qui avait été un élément incontournable de l’arrière-garde du club londonien pendant des années, s’est engagé pour cinq ans avec l’ambitieuse formation de Serie A.
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Liam Delap émerge comme la prochaine cible des Italiens
Le raid sur l'ouest de Londres est loin d'être terminé, puisque Fabregas a désormais jeté son dévolu sur Delap pour renforcer ses options offensives, selon talkSPORT. L'attaquant de 23 ans a été jugé excédentaire à Stamford Bridge après une première saison difficile, lors de laquelle il a eu du mal à trouver régulièrement le chemin des filets.
Cependant, le transfert se heurte à un obstacle majeur, puisque Delap souhaiterait rester en Premier League malgré la perspective de jouer en Ligue des champions avec Côme. Chelsea est prêt à négocier, mais a fixé un prix élevé pour le jeune attaquant, la direction du club londonien réclamant 40 M£ pour Delap cet été. Cette valorisation représenterait un bénéfice appréciable de 10 M£ pour le club londonien, actuellement sous pression pour alléger son effectif professionnel pléthorique avant l'échéance de septembre.
La concurrence de Premier League se manifeste
Si Côme garde espoir, le club fait face à une forte concurrence de Nottingham Forest, qui s’est aussi lancé dans la course pour l’ancien produit du centre de formation de Manchester City. Forest devrait se montrer actif dans les derniers jours du mercato, en particulier alors que Taiwo Awoniyi est sur le point de rejoindre Coventry City.
La première saison de l’attaquant à Stamford Bridge a été marquée par des problèmes physiques, une campagne perturbée par les blessures l’ayant limité à un seul but en Premier League. Malgré ces difficultés, sa cote reste élevée en raison du potentiel qu’il a montré à Ipswich Town, où il a inscrit 12 buts lors de leur première saison de retour dans l’élite.
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Considérations futures pour l’attaquant
La prochaine étape de Delap sera cruciale pour ses ambitions internationales, lui qui a déjà représenté l’Angleterre à différents niveaux chez les jeunes. S’il n’a pas encore reçu de première convocation en équipe A avec l’Angleterre, il reste éligible pour représenter la République d’Irlande par l’intermédiaire de son père, Rory Delap.
Sous la direction du nouvel entraîneur Xabi Alonso, Chelsea supervise une refonte importante qui pourrait aussi voir Nicolas Jackson rejoindre Aston Villa. Alors que Chelsea cherche à équilibrer ses comptes et à alléger son effectif, le départ de Delap semble inévitable.
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