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Cesc Fabregas obtient sa recrue ! Côme boucle le prêt du gardien de Chelsea Robert Sanchez dans son dernier raid sur son ancien club
Fabregas s’offre une nouvelle réunion d’anciens de Chelsea
Como 1907 a officiellement confirmé l’arrivée de Sanchez, le gardien rejoignant le club italien sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison 2026/27. Ce transfert représente une nouvelle étape importante dans l’ambitieuse stratégie de recrutement du club sous la direction de l’entraîneur Fabregas.
L’ancien milieu de terrain de Chelsea s’est fortement appuyé sur ses connexions dans l’ouest de Londres pour renforcer son effectif, après avoir déjà bouclé plus tôt lors du mercato estival un transfert de 30 M£ pour Trevor Chalobah.
L’opération a été officiellement annoncée sur les réseaux sociaux du club, Como se disant ravi d’avoir obtenu les services de l’international espagnol. Sanchez arrive en Italie avec une grande expérience de la Premier League, lui qui a disputé plus de 170 matches dans l’élite anglaise.
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Sanchez à la recherche d’un nouveau départ
Ce transfert intervient après une période de forte pression pour Sanchez à Chelsea. Malgré des débuts prometteurs à Stamford Bridge, marqués notamment par six matches lors du sacre du club à la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025, où il a reçu le Gant d'or, il est récemment tombé en disgrâce. La situation a atteint un point de rupture après des erreurs lors d'un match contre Fulham, qui ont conduit Xabi Alonso à valider une arrivée de Martinez. Après l'opération, Chelsea a confirmé le prêt.
Revenant sur son arrivée au Stadio Giuseppe Sinigaglia, Sanchez a fait part de son enthousiasme pour le projet. À son arrivée à Côme, Robert Sanchez a déclaré : « Je me sens très bien, j'ai reçu un excellent accueil. Je suis très heureux d'être ici, je ferai de mon mieux pour améliorer cette équipe, j'ai hâte de commencer. »
Une adaptation tactique au système de Fabregas
Fabregas n’a pas tardé à souligner pourquoi Sanchez était sa cible prioritaire pour renforcer le secteur des gardiens. L’entraîneur espagnol estime que le profil de Sanchez correspond parfaitement au style moderne, basé sur la possession, qu’il met en place à Côme. Sa capacité à agir comme un « gardien-libéro » et à participer à la phase de construction a été un facteur clé dans cette offensive, d’autant que le club cherche à remplacer Noel Tornqvist, qui se rapproche d’un départ à Monza.
En parlant de la nouvelle recrue, l’entraîneur principal de Como 1907, Fabregas, a déclaré : « Robert apporte de l’expérience au plus haut niveau et des qualités qui correspondent à la manière dont nous voulons jouer. C’est un gardien solide, avec une forte présence, mais il est aussi très à l’aise avec le ballon et peut nous aider à relancer depuis l’arrière. Nous sommes très heureux de l’accueillir à Côme. »
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La refonte du poste de gardien à Chelsea se poursuit
Le départ de Sanchez est le dernier épisode en date d’un été chargé pour l’équipe de recrutement de Chelsea. La signature de Martinez en provenance d’Aston Villa a fondamentalement modifié la hiérarchie à Cobham, reléguant Sanchez au rang de troisième choix derrière l’Argentin et Mike Penders.
Pour Chelsea, sortir le salaire de Sanchez de sa masse salariale, au moins temporairement, offre un peu d’air tandis que le club continue d’affiner un effectif pléthorique. Le gardien espagnol avait été averti qu’il risquait d’être totalement mis à l’écart si aucune solution n’était trouvée. En rejoignant Côme, il évite une saison au placard et intègre un projet excitant qui a déjà vu l’arrivée de noms prestigieux comme Moise Kean.
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