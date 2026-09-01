Como 1907 a officiellement confirmé l’arrivée de Sanchez, le gardien rejoignant le club italien sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison 2026/27. Ce transfert représente une nouvelle étape importante dans l’ambitieuse stratégie de recrutement du club sous la direction de l’entraîneur Fabregas.

L’ancien milieu de terrain de Chelsea s’est fortement appuyé sur ses connexions dans l’ouest de Londres pour renforcer son effectif, après avoir déjà bouclé plus tôt lors du mercato estival un transfert de 30 M£ pour Trevor Chalobah.

L’opération a été officiellement annoncée sur les réseaux sociaux du club, Como se disant ravi d’avoir obtenu les services de l’international espagnol. Sanchez arrive en Italie avec une grande expérience de la Premier League, lui qui a disputé plus de 170 matches dans l’élite anglaise.