Cesc Fabregas nommé entraîneur de l’année en Serie A après l’ascension fulgurante de Côme

Fabregas a confirmé son statut comme l’un des jeunes entraîneurs les plus enthousiasmants d’Europe après avoir été sacré entraîneur de l’année en Serie A pour la saison 2025-2026. L’Espagnol a reçu la plus haute récompense individuelle lors du « Gran Gala del Calcio AIC », une cérémonie qui célèbre ce que le football italien fait de mieux.

Ce prix constitue une reconnaissance officielle du remarquable travail tactique mis en place par Fabregas au Stadio Giuseppe Sinigaglia. Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur avec Côme en Serie B à l’été 2023, il a joué un rôle décisif en tant qu’entraîneur intérimaire en menant le club à la montée, avant d’être officiellement nommé entraîneur principal à l’été 2024. Depuis sa prise de fonctions pleine et entière, il a transformé Côme, passé d’une équipe traditionnellement cantonnée aux ambitions des divisions inférieures à une véritable place forte de l’élite italienne.