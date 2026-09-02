AFP
Traduit par
Cesc Fabregas nommé entraîneur de l’année en Serie A après l’ascension fulgurante de Côme
Reconnaissance historique pour l’ancien maître à jouer du milieu de terrain
Fabregas a confirmé son statut comme l’un des jeunes entraîneurs les plus enthousiasmants d’Europe après avoir été sacré entraîneur de l’année en Serie A pour la saison 2025-2026. L’Espagnol a reçu la plus haute récompense individuelle lors du « Gran Gala del Calcio AIC », une cérémonie qui célèbre ce que le football italien fait de mieux.
Ce prix constitue une reconnaissance officielle du remarquable travail tactique mis en place par Fabregas au Stadio Giuseppe Sinigaglia. Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur avec Côme en Serie B à l’été 2023, il a joué un rôle décisif en tant qu’entraîneur intérimaire en menant le club à la montée, avant d’être officiellement nommé entraîneur principal à l’été 2024. Depuis sa prise de fonctions pleine et entière, il a transformé Côme, passé d’une équipe traditionnellement cantonnée aux ambitions des divisions inférieures à une véritable place forte de l’élite italienne.
- Getty Images Sport
Une saison de défi et des rêves de Ligue des champions
Le principal moteur de cette distinction a été la campagne sensationnelle de Côme la saison dernière, au cours de laquelle le club a décroché une quatrième place historique et obtenu sa toute première qualification pour la Ligue des champions. S’appuyant sur une solide première saison dans l’élite sous les ordres de Fabregas, conclue à la 10e place en 2024-2025, l’équipe lombarde a défié tous les pronostics pour venir concurrencer l’élite traditionnelle. Fabregas a orchestré une série de résultats qui a bousculé l’ordre établi du football italien, prouvant que des projets ambitieux peuvent produire des résultats immédiats sous le bon leadership.
Côme a prolongé cette belle dynamique lors de la nouvelle saison de Serie A, avec un début de campagne impressionnant. L’équipe de Fabregas a arraché un nul 1-1 sur la pelouse de l’Udinese lors de son match d’ouverture, avant de s’offrir une victoire marquante 2-1 contre Naples, soulignant encore davantage son nouveau statut parmi l’élite italienne.
Construire autour de la jeunesse et de l’innovation tactique
L’un des traits marquants de l’ère Fabregas a été son engagement sans faille en faveur du développement des jeunes talents. L’Espagnol a notamment construit son projet tactique autour des qualités créatives de Nico Paz, qui s’est véritablement épanoui sous sa direction. Le jeune meneur de jeu a réalisé une saison exceptionnelle la saison dernière, disputant 40 matches toutes compétitions confondues, avec 13 buts et huit passes décisives.
Cependant, la récompense ultime pour Fabregas et Côme est leur entrée historique en Ligue des champions, où les attend une passionnante phase de ligue en huit matches. Le club italien recevra le Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig et l’AEK Athènes au Stadio Giuseppe Sinigaglia, avant de se déplacer pour des voyages périlleux face à Barcelone, au Betis Séville, à Feyenoord et à Lens.
- Getty Images Sport
Une ambition irrésistible
Pourtant, les ambitions de Fabregas pour Côme vont bien au-delà du simple fait de rivaliser avec l’élite. L’entraîneur est déterminé à viser des sommets encore plus élevés cette saison, une intention clairement affichée par son activité sur le marché des transferts, marquée par l’arrivée du gardien Robert Sanchez en provenance de Stamford Bridge aux côtés de son ancien coéquipier à Chelsea, Trevoh Chalobah. L’attention se porte désormais sur leur prochain déplacement pour affronter le Genoa vendredi, où Fabregas visera une nouvelle victoire pour continuer à grimper au classement de Serie A.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles