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Cesc Fàbregas n'a pas fini de surprendre : l'entraîneur de Côme veut désormais « passer à la vitesse supérieure » après avoir brillamment qualifié son équipe pour la Ligue des champions à l'issue d'une saison sensationnelle en Serie A
Pas de temps à perdre pour l’élite
À peine leur qualification historique pour la Ligue des champions acquise, Cesc Fabregas, connu pour son dynamisme, a d’ores et déjà entamé la préparation des échéances européennes. Cette ascension fulgurante en Serie A est d’autant plus remarquable que Como, promu au terme de la saison 2024-2025, a enfin retrouvé l’élite après une absence de 22 ans.
« Oui, le soir après la rencontre face à Crémone, nous avons célébré avec tout le groupe et le staff. Dès lundi matin, nous étions déjà de retour au travail, car c’est ce qu’il fallait faire. Maintenant, chacun va partir en vacances, mais il reste un point essentiel que je dois gérer. Nous devons élever notre niveau, peaufiner notre organisation et améliorer bien d’autres aspects encore. Et il faut s’y mettre immédiatement », a déclaré Fabregas lors de son interview avec ComoTV.
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Célébrations historiques en Lombardie
Les rues de Côme se sont transformées en une marée bleue et blanche alors que des milliers de personnes célébraient l'exploit historique de leur équipe. Le club a décroché sa place en Ligue des champions lors de la dernière journée de championnat grâce à une victoire 4-1 contre la Cremonese, terminant quatrième de la Serie A avec 71 points, soit un seul point d'avance sur l'AC Milan, cinquième. Pour une équipe qui évoluait encore récemment dans les divisions inférieures, cette qualification représente un miracle sportif orchestré par Fabregas.
Interrogé à bord du bus à toit ouvert durant le défilé victorieux, l’entraîneur a reconnu que la fête l’avait quelque peu épuisé, mais qu’il savourait pleinement la liesse populaire. « J’ai pu dormir quelques heures, j’ai été le premier à rejoindre la célébration. Mais ne vous inquiétez pas, j’ai quand même réussi à dormir trois ou quatre heures », a-t-il confié.
Forger une véritable famille du football
Côme symbolise les débuts sur le banc de touche de Fabregas, fraîchement retraité l’été 2023. Après avoir pris pleinement les rênes à l’été 2024 et mené l’équipe à une solide 10^e place pour sa première saison en Serie A, l’entraîneur a aussitôt redirigé les éloges vers son effectif et la communauté locale. Il souligne que le lien entre les joueurs et les supporters reste le catalyseur ultime de leur succès rapide, décrivant ces derniers comme une source constante de motivation.
« C’est avant tout une émotion pour la ville », a-t-il expliqué au sujet du défilé. « Après la rencontre face à Cremonese, nous n’avions pas pu célébrer avec les supporters qui nous attendaient. Je pense que ce jour est bien mérité ; c’est un moment spécial, unique et historique. Il est important de terminer la saison de manière aussi soudée et singulière. Plus l’énergie circule entre les supporters et nous, mieux nous pouvons trouver les 2, 10 ou 15 % supplémentaires nécessaires pour remporter les matchs. Ils sont toujours le douzième homme, celui qui vous pousse à vous dépasser. »
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Vision et mise en œuvre chez Sinigaglia
La transition du statut de milieu de terrain légendaire à celui d’entraîneur d’élite s’est opérée en douceur pour l’Espagnol, qui demeure pourtant modeste quant à son influence tactique. Il a attribué l’ascension fulgurante du club dans la hiérarchie du football italien à la direction du club et à la volonté des joueurs de s’adapter à sa philosophie, soulignant que le projet avait dépassé de nombreuses attentes en termes de rapidité.
« Un entraîneur n’est rien sans idées, et sans des joueurs qui ont beaucoup de volonté et de qualités », a-t-il déclaré. « J’en suis très conscient, d’avoir trouvé le bon endroit et d’avoir tout fait comme il faut. Avec l’idée de faire ce que nous voulions faire, sur un chemin que je ne qualifierais pas de facile… parce que nous l’avons fait très rapidement, mais toujours avec l’envie d’aller de l’avant, de vouloir faire mieux. Avec une vision. »