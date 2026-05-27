À peine leur qualification historique pour la Ligue des champions acquise, Cesc Fabregas, connu pour son dynamisme, a d’ores et déjà entamé la préparation des échéances européennes. Cette ascension fulgurante en Serie A est d’autant plus remarquable que Como, promu au terme de la saison 2024-2025, a enfin retrouvé l’élite après une absence de 22 ans.

« Oui, le soir après la rencontre face à Crémone, nous avons célébré avec tout le groupe et le staff. Dès lundi matin, nous étions déjà de retour au travail, car c’est ce qu’il fallait faire. Maintenant, chacun va partir en vacances, mais il reste un point essentiel que je dois gérer. Nous devons élever notre niveau, peaufiner notre organisation et améliorer bien d’autres aspects encore. Et il faut s’y mettre immédiatement », a déclaré Fabregas lors de son interview avec ComoTV.