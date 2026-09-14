L’un des grands artisans de la récente montée en puissance de Côme a été Martin Baturina, dont les performances lui ont valu des éloges appuyés de la part de son entraîneur. Fabregas a décrit le meneur de jeu croate comme un « talent anarchique » doté d’un sens inné du jeu. Baturina a joué un rôle déterminant dans la démonstration face à Leipzig, affichant un niveau de maturité qui dément ses 23 ans. À ses côtés, Assane Diao traverse lui aussi une excellente période, après avoir enfin surmonté les pépins physiques et les obstacles psychologiques qui avaient freiné sa première saison au club.

« Ces joueurs ont du potentiel, un grand talent, et progressent chaque jour, a expliqué Fabregas. La saison dernière, en partie aussi à cause des blessures, Diao était plus irritable quand les choses tournaient mal, il était perturbé, il avait peur que quelque chose d’autre se passe mal. Maintenant, il a trouvé la bonne voie et il est calme, ce qui n’est pas facile après une longue absence sur blessure. »

« C’est la même chose pour Baturina, qui est un peu un talent anarchique, il sent le bon geste à faire. Son premier but l’autre jour était incroyable, il a toujours la bonne posture et se place au bon endroit sans avoir besoin de sprinter. Il a aussi de l’ambition, de la faim, ce désir de tacler et d’être à la retombée du ballon. »