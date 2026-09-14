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Cesc Fabregas demande à Como, en pleine réussite, de se reconcentrer sur le choc contre Parme après un triomphe historique en Ligue des champions
Garder le cap après la gloire européenne
Como se retrouve en terrain inconnu après une superbe victoire 4-1 contre le RB Leipzig, un résultat qui a marqué des débuts historiques en Ligue des champions pour les Lariani. Cependant, Fabregas est déterminé à faire en sorte que son équipe ne subisse pas de contrecoup continental lorsqu’elle recevra Parme au Stadio Sinigaglia. L’ancien vainqueur de la Coupe du monde a reconnu l’attrait unique de la compétition reine en Europe, mais a insisté sur la nécessité d’une récupération professionnelle et d’un réajustement mental avant le coup d’envoi de lundi.
« L’émotion de jouer son premier match de Ligue des champions vous donne un énorme boost. Mais maintenant, les émotions de la Ligue des champions doivent être mises de côté et transformées en énergie, contre Parme nous avons besoin d’une autre grande performance », a déclaré Fabregas. « Je me souviens de mes débuts à 17 ans, c’est spécial, et la Ligue des champions donne effectivement une motivation différente à un joueur. Nous devons comprendre l’importance de ce match en récupérant de la bonne manière, en mangeant et en buvant correctement. »
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Vivre un conte de fées en Lombardie
L’ascension de Côme, passé des profondeurs de la Serie B aux sommets du football européen en seulement trois ans, a captivé le monde du football. Fabregas, toutefois, garde les pieds sur terre et insiste sur le fait que le succès du projet repose sur le travail acharné et l’unité plutôt que sur le sentiment.
« De l’extérieur, cela ressemble à un conte de fées, je comprends. Parce que personne ne s’y attendait. Le secret, c’est la cohésion de ce groupe », a déclaré Fabregas. « Je ne m’enflamme pas quand nous faisons bien les choses, ni ne me laisse trop abattre quand les choses vont mal, donc nous devons nous couper du regard des médias et nous concentrer sur notre travail. »
L’ascension de Baturina et Diao
L’un des grands artisans de la récente montée en puissance de Côme a été Martin Baturina, dont les performances lui ont valu des éloges appuyés de la part de son entraîneur. Fabregas a décrit le meneur de jeu croate comme un « talent anarchique » doté d’un sens inné du jeu. Baturina a joué un rôle déterminant dans la démonstration face à Leipzig, affichant un niveau de maturité qui dément ses 23 ans. À ses côtés, Assane Diao traverse lui aussi une excellente période, après avoir enfin surmonté les pépins physiques et les obstacles psychologiques qui avaient freiné sa première saison au club.
« Ces joueurs ont du potentiel, un grand talent, et progressent chaque jour, a expliqué Fabregas. La saison dernière, en partie aussi à cause des blessures, Diao était plus irritable quand les choses tournaient mal, il était perturbé, il avait peur que quelque chose d’autre se passe mal. Maintenant, il a trouvé la bonne voie et il est calme, ce qui n’est pas facile après une longue absence sur blessure. »
« C’est la même chose pour Baturina, qui est un peu un talent anarchique, il sent le bon geste à faire. Son premier but l’autre jour était incroyable, il a toujours la bonne posture et se place au bon endroit sans avoir besoin de sprinter. Il a aussi de l’ambition, de la faim, ce désir de tacler et d’être à la retombée du ballon. »
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Retrouvailles avec Diego Carlos
Le duel avec Parme comporte aussi une dimension sentimentale, puisque Côme va croiser la route de Diego Carlos. Le défenseur brésilien était une cible prioritaire de Fabregas durant le mercato estival, le club étant désireux de s’attacher ses services de manière permanente après un prêt réussi. Malgré des négociations intensives et une relation personnelle forte entre l’entraîneur et le joueur, l’opération a capoté au dernier moment, poussant le vétéran de la défense centrale à rejoindre l’adversaire de lundi à la place.
« J’ai parlé tout l’été avec Diego, nous avons une très bonne relation. C’est vrai, il a toujours été dans nos pensées, mais nous avons eu une merveilleuse conversation quand cela ne s’est pas fait. Il faisait partie de notre famille, cela ne s’est pas fait à la fin pour quelques détails mineurs. Il y a eu une période la saison dernière où Kempf était blessé et Ramon n’avait pas joué si souvent, donc il s’est vraiment poussé dans ses derniers retranchements, et nous voulions le remercier », a souligné Fabregas.
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