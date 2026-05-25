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Cesc Fàbregas affirme qu’il restera à Côme après avoir décroché une place en Ligue des champions au terme d’une saison historique
Engagement envers ce projet à long terme
Interrogé lors de la parade en bus à toit ouvert organisée par le club pour célébrer sa place dans le top 4 de la Serie A, Cesc Fàbregas a rapidement écarté toute spéculation sur son avenir. Passé du statut de joueur légendaire à celui de membre clé du staff technique de Como, l’Espagnol a révélé que la préparation de la prochaine saison était déjà bien avancée, suite à des discussions de haut niveau avec la direction du club.
« L’avenir ? Nous avons eu une longue réunion à 14 h avec le président et le directeur », a-t-il confié à Sky Sport. « Nous avons consolidé notre idée : notre vision est déjà tournée vers la saison prochaine. Je suis très heureux ici ; comme vous le savez, il me reste encore un ou deux pas à franchir et j’apprends beaucoup. Nous sommes en train de forger un état d’esprit. »
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Réflexions sur une ascension fulgurante
La fulgurante ascension du Côme au sein de la hiérarchie du football italien a surpris nombre d’observateurs, y compris Fabregas lui-même. En un temps record, le club est passé des divisions inférieures aux portes de la plus grande compétition européenne, un exploit que l’entraîneur qualifie de véritable « chef-d’œuvre ».
« La progression de ce club a été trop rapide ; depuis que nous l’avons lancé, cela fait deux ans et demi que nous dépassons les attentes », a-t-il déclaré. « Nous savons qui nous sommes ; nous avons une vision claire. Un chef-d’œuvre, mais à partir d’aujourd’hui, nous commençons à nous préparer pour une saison difficile et différente. »
Se préparer pour l'élite de la Ligue des champions
Fabregas ne cache pas l’ampleur du défi qui attend son équipe en Ligue des champions. Passer d’un championnat national à des duels face aux cadors européens exige un net progrès sur les plans tactique et physique, sous peine d’être écrasé sur la scène continentale.
L’Espagnol a prévenu que la moindre erreur se paie cash : « Nous devons rester vigilants. Se rendre au Bernabéu ou au Camp Nou sans être prêts, et c’est six buts qu’on encaisse. Il faut faire preuve de prudence, élever notre niveau de jeu et bien nous préparer. »
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Fabregas réagit aux spéculations sur le départ de Paz
L’une des principales missions de l’été sera de conserver les joueurs clés qui ont permis cette saison historique. Nico Paz, qui s’est particulièrement illustré sous la houlette de Fabregas, demeure une priorité pour le club, déterminé à maintenir son élan ascendant en vue de l’exercice prochain.
« C’est un joueur très important pour notre progression. Nous avons grandi avec lui, et il a grandi avec nous », a déclaré Fabregas à propos de Paz. « C’est un match important ; nous verrons bien ce qui se passera, mais notre volonté est qu’il reste avec nous. » Cette volonté de conserver ses meilleurs jeunes talents suggère que Côme est déterminé à faire plus que simplement faire de la figuration en Europe la saison prochaine.
Il y a quelques jours, Fabregas a fermement démenti les rumeurs liant Paz à un transfert à l’Inter, en clarifiant la situation contractuelle actuelle et l’avenir du milieu de terrain. Il a souligné que Paz restait à 50 % leur joueur, précisant que seul le Real Madrid était habilité à se prononcer sur son avenir.
Il a également coupé court aux spéculations en précisant que Zanetti ne travaille ni pour le Real Madrid ni pour Como, et en exigeant le respect des compétences de chacun. En conclusion, Fabregas a été formel : « Paz ne jouera pas à l’Inter ; il retournera au Real Madrid ou restera à Como la saison prochaine. »