L’une des principales missions de l’été sera de conserver les joueurs clés qui ont permis cette saison historique. Nico Paz, qui s’est particulièrement illustré sous la houlette de Fabregas, demeure une priorité pour le club, déterminé à maintenir son élan ascendant en vue de l’exercice prochain.

« C’est un joueur très important pour notre progression. Nous avons grandi avec lui, et il a grandi avec nous », a déclaré Fabregas à propos de Paz. « C’est un match important ; nous verrons bien ce qui se passera, mais notre volonté est qu’il reste avec nous. » Cette volonté de conserver ses meilleurs jeunes talents suggère que Côme est déterminé à faire plus que simplement faire de la figuration en Europe la saison prochaine.

Il y a quelques jours, Fabregas a fermement démenti les rumeurs liant Paz à un transfert à l’Inter, en clarifiant la situation contractuelle actuelle et l’avenir du milieu de terrain. Il a souligné que Paz restait à 50 % leur joueur, précisant que seul le Real Madrid était habilité à se prononcer sur son avenir.

Il a également coupé court aux spéculations en précisant que Zanetti ne travaille ni pour le Real Madrid ni pour Como, et en exigeant le respect des compétences de chacun. En conclusion, Fabregas a été formel : « Paz ne jouera pas à l’Inter ; il retournera au Real Madrid ou restera à Como la saison prochaine. »