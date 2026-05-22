César Azpilicueta annonce sa retraite : l’ancien capitaine de Chelsea fait ses adieux émouvants avant d’entamer un « nouveau chapitre »

Dans son message d’adieu, Azpilicueta a écrit : « Cher football, aujourd’hui, je tiens à vous annoncer que cette saison sera ma dernière en tant que footballeur professionnel. Après tant d’années passées à vivre mon rêve, je sens que le moment est venu d’ouvrir un nouveau chapitre de ma vie.

Pour être honnête, même si je m’étais préparé à ce moment, j’ai eu du mal à rédiger cette lettre. Après 20 saisons, tant de personnes ont joué un rôle important dans ma carrière. »

Le défenseur a également exprimé sa gratitude envers les clubs et les personnes qui ont façonné sa carrière. Il a ajouté : « À mes coéquipiers, à mes entraîneurs et à tous les membres du personnel des clubs où j’ai eu la chance d’évoluer, merci de m’avoir aidé à grandir chaque jour, tant sur le plan humain que sportif. »

« Endosser les maillots du CA Osasuna, de l’Olympique de Marseille, du Chelsea FC, de l’Atlético de Madrid et du FC Séville, puis représenter mon pays sur les plus grandes scènes a été un véritable privilège. Chaque instant a compté énormément pour moi. »



