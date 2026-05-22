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César Azpilicueta annonce sa retraite : l’ancien capitaine de Chelsea fait ses adieux émouvants avant d’entamer un « nouveau chapitre »
Azpilicueta officialise sa décision émouvante de prendre sa retraite
L’ancien capitaine de Chelsea a officialisé la nouvelle dans un message émouvant publié sur les réseaux sociaux, reconnaissant qu’il lui était difficile de mettre des mots sur ses émotions, même s’il se préparait à cet instant depuis quelque temps. Azpilicueta a mené une carrière brillante à travers l’Europe, évoluant successivement à Osasuna, Marseille, Chelsea, l’Atlético de Madrid et Séville.
International espagnol à 45 reprises, il a pris part à plusieurs grands tournois internationaux. Arrivé en 2012 en provenance de Marseille, il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire moderne des Blues : en onze saisons à Stamford Bridge, il a disputé 508 matchs et conquis tous les trophées majeurs.
Azpilicueta revient sur une carrière qui s'étend sur 20 saisons
Dans son message d’adieu, Azpilicueta a écrit : « Cher football, aujourd’hui, je tiens à vous annoncer que cette saison sera ma dernière en tant que footballeur professionnel. Après tant d’années passées à vivre mon rêve, je sens que le moment est venu d’ouvrir un nouveau chapitre de ma vie.
Pour être honnête, même si je m’étais préparé à ce moment, j’ai eu du mal à rédiger cette lettre. Après 20 saisons, tant de personnes ont joué un rôle important dans ma carrière. »
Le défenseur a également exprimé sa gratitude envers les clubs et les personnes qui ont façonné sa carrière. Il a ajouté : « À mes coéquipiers, à mes entraîneurs et à tous les membres du personnel des clubs où j’ai eu la chance d’évoluer, merci de m’avoir aidé à grandir chaque jour, tant sur le plan humain que sportif. »
« Endosser les maillots du CA Osasuna, de l’Olympique de Marseille, du Chelsea FC, de l’Atlético de Madrid et du FC Séville, puis représenter mon pays sur les plus grandes scènes a été un véritable privilège. Chaque instant a compté énormément pour moi. »
L’héritage de Chelsea consacre la place d’Azpilicueta parmi les légendes du club
Bien qu’Azpilicueta ait porté les couleurs de plusieurs grands clubs, c’est à Chelsea qu’il a récolté ses plus grands succès. Surnommé affectueusement « Dave » par les supporters, il s’est imposé comme une figure incontournable de l’une des périodes les plus fastes de l’histoire du club. Son palmarès inclut la Ligue des champions, deux titres de Premier League, deux Ligues Europa, la Supercoupe de l’UEFA, la FA Cup, la Coupe de la Ligue et la Coupe du monde des clubs. Il a également mené Chelsea, en tant que capitaine, vers la victoire en Ligue des champions 2021. Respecté pour sa régularité, sa polyvalence et son leadership, il a évolué d’un arrière latéral débordant d’énergie à un défenseur central fiable et à un véritable chef de file dans le vestiaire.
- AFP
Les hommages affluent alors qu'Azpilicueta entame un nouveau chapitre
Azpilicueta met aujourd’hui un terme à sa carrière de footballeur professionnel, laissant derrière lui la réputation d’être l’un des défenseurs les plus fiables de sa génération. Les hommages des supporters et de ses anciens coéquipiers ont déjà commencé à affluer depuis l’annonce de sa décision.