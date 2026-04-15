« Ces moments-là manquent tout simplement » : un ancien international estime que Harry Kane, du Bayern Munich, est fortement désavantagé dans la course au Ballon d’Or

Robert Huth, qui a passé l’ensemble de sa carrière professionnelle en Angleterre et porté les couleurs de Chelsea, Stoke City et Leicester City, ne tarit pas d’éloges sur Harry Kane. « Je ne le critique pas du tout, je le trouve formidable », a-t-il affirmé. « Mais ces moments où l’on se dit “Waouh !”, ils manquent tout simplement de temps en temps. »

Après 41 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot du Bayern Munich, Kane totalise 49 buts et 5 passes décisives. « Ça peut paraître fou, car j’apprécie vraiment son talent. Mais ces buts exceptionnels, inoubliables, il ne les marque tout simplement pas », a tranché Huth.

Mercredi soir, Kane et le Bayern affronteront le Real Madrid lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions. Après la victoire 2-1 sur la pelouse madrilène à l’aller, le FCB aborde la rencontre en position de force. En demi-finale, le Paris Saint-Germain, un adversaire de taille, l’attendrait.