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FC St. Pauli v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Daniel Buse

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« Ces moments-là manquent tout simplement » : un ancien international estime que Harry Kane, du Bayern Munich, est fortement désavantagé dans la course au Ballon d’Or

Bundesliga
Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
H. Kane

Selon l’ancien international allemand Robert Huth, Harry Kane, attaquant du FC Bayern Munich, partirait avec un net désavantage dans la course au Ballon d’Or cette année.

Grâce à son ratio de buts remarquable au FCB, Kane a récemment été cité parmi les favoris au titre de meilleur joueur du monde par Peter Crouch. 



« D'autres joueurs comme Lionel Messi ou Kylian Mbappé, et auparavant Cristiano Ronaldo, réalisent souvent des actions exceptionnelles. Ils récupèrent le ballon dans leur propre moitié de terrain, dribblent cinq adversaires, font un petit pont et placent le ballon dans la lucarne. Harry ne fait pas vraiment ça », a déclaré Huth à Casino.org. « Il ne marque tout simplement pas beaucoup de buts "sexy" », a-t-il ajouté. 

  • Robert Huth, qui a passé l’ensemble de sa carrière professionnelle en Angleterre et porté les couleurs de Chelsea, Stoke City et Leicester City, ne tarit pas d’éloges sur Harry Kane. « Je ne le critique pas du tout, je le trouve formidable », a-t-il affirmé. « Mais ces moments où l’on se dit “Waouh !”, ils manquent tout simplement de temps en temps. » 

    Après 41 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot du Bayern Munich, Kane totalise 49 buts et 5 passes décisives. « Ça peut paraître fou, car j’apprécie vraiment son talent. Mais ces buts exceptionnels, inoubliables, il ne les marque tout simplement pas », a tranché Huth.

    Mercredi soir, Kane et le Bayern affronteront le Real Madrid lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions. Après la victoire 2-1 sur la pelouse madrilène à l’aller, le FCB aborde la rencontre en position de force. En demi-finale, le Paris Saint-Germain, un adversaire de taille, l’attendrait.

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    Harry Kane au Bayern Munich : ses statistiques cette saison


    Jeux

    41

    Buts

    49 passes décisifs.

    Passes décisives

    5


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