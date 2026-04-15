« Ces moments-là manquent tout simplement » : un ancien international estime que Harry Kane, du Bayern Munich, est fortement désavantagé dans la course au Ballon d’Or

Grâce à son ratio de buts remarquable au FCB, Kane a récemment été cité parmi les favoris au titre de meilleur joueur du monde par Peter Crouch.
« D'autres joueurs comme Lionel Messi ou Kylian Mbappé, et auparavant Cristiano Ronaldo, réalisent souvent des actions exceptionnelles. Ils récupèrent le ballon dans leur propre moitié de terrain, dribblent cinq adversaires, font un petit pont et placent le ballon dans la lucarne. Harry ne fait pas vraiment ça », a déclaré Huth à Casino.org. « Il ne marque tout simplement pas beaucoup de buts "sexy" », a-t-il ajouté.