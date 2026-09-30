S’exprimant sur Sky Sports, Carragher a réclamé que City soit privé des titres remportés durant la période concernée. Cependant, l’ancien défenseur de Liverpool a souligné que les clubs ayant terminé deuxièmes ne devraient pas hériter rétrospectivement de ces trophées, bien que son ancien club puisse en bénéficier.

« Je pense que les titres, ou les trophées, remportés par Manchester City pendant cette période devraient être retirés de son palmarès », a déclaré Carragher. « Quant à savoir si d’autres clubs devraient les récupérer, c’est légèrement différent. Mais ce que Man City a fait, ce n’est pas seulement porter préjudice à ses propres joueurs, dans le sens où plus personne ne regarde aujourd’hui leurs trophées et leurs médailles de la même manière. »

En repensant à sa propre carrière, le consultant a mis en avant le coût émotionnel payé par les effectifs rivaux, en déclarant : « J’ai eu beaucoup de chance de gagner quelques médailles. Je ne regarde jamais la médaille des années plus tard. Mais mon esprit revient à un moment, j’ai une sensation dans le ventre. Je me souviens de l’arbitre qui siffle la fin d’un grand match.

« Ces joueurs n’auront jamais cette sensation et Manchester City la leur a volée. C’est ce qu’ils n’ont pas. Je ne pense pas qu’un joueur s’en souciera si on lui donne une médaille, qu’il la met chez lui, dans sa salle des trophées, il ne la regardera jamais. Il ne s’agit pas des médailles, il s’agit des sensations, et c’est ce que Manchester City a volé. »



