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« Ces joueurs ne ressentiront jamais cela » : Jamie Carragher réclame DEUX sanctions sans précédent pour Manchester City après un verdict de culpabilité
Les infractions financières de Manchester City confirmées
Une commission indépendante a reconnu Manchester City coupable de tous les chefs d’accusation concernant de graves violations des règles financières. La Premier League a confirmé cette décision historique mardi, mettant fin à une longue enquête sur les pratiques financières du club. Une audience distincte déterminera les sanctions exactes.
Les infractions ont eu lieu entre 2009 et 2018. Au cours de cette période de neuf ans, City a remporté trois titres de Premier League, trois Coupes de la Ligue et une FA Cup. La commission a conclu que le club a utilisé des accords artificiels pour masquer des coûts et gonfler artificiellement ses revenus.
City continue de clamer son innocence malgré cette décision. Les dirigeants du club prévoient de lancer un appel officiel contre le verdict de la commission indépendante.
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Carragher réclame le retrait des titres
S’exprimant sur Sky Sports, Carragher a réclamé que City soit privé des titres remportés durant la période concernée. Cependant, l’ancien défenseur de Liverpool a souligné que les clubs ayant terminé deuxièmes ne devraient pas hériter rétrospectivement de ces trophées, bien que son ancien club puisse en bénéficier.
« Je pense que les titres, ou les trophées, remportés par Manchester City pendant cette période devraient être retirés de son palmarès », a déclaré Carragher. « Quant à savoir si d’autres clubs devraient les récupérer, c’est légèrement différent. Mais ce que Man City a fait, ce n’est pas seulement porter préjudice à ses propres joueurs, dans le sens où plus personne ne regarde aujourd’hui leurs trophées et leurs médailles de la même manière. »
En repensant à sa propre carrière, le consultant a mis en avant le coût émotionnel payé par les effectifs rivaux, en déclarant : « J’ai eu beaucoup de chance de gagner quelques médailles. Je ne regarde jamais la médaille des années plus tard. Mais mon esprit revient à un moment, j’ai une sensation dans le ventre. Je me souviens de l’arbitre qui siffle la fin d’un grand match.
« Ces joueurs n’auront jamais cette sensation et Manchester City la leur a volée. C’est ce qu’ils n’ont pas. Je ne pense pas qu’un joueur s’en souciera si on lui donne une médaille, qu’il la met chez lui, dans sa salle des trophées, il ne la regardera jamais. Il ne s’agit pas des médailles, il s’agit des sensations, et c’est ce que Manchester City a volé. »
La position de propriétaire jugée intenable
Au-delà du retrait de trophées, Carragher a insisté sur le fait que la direction de City devait faire face à la conséquence ultime. Il a vivement critiqué la réaction du PDG Ferran Soriano au verdict, en s’interrogeant sur la manière dont le régime actuel peut rester dans le football anglais.
« Le club va être puni, a poursuivi Carragher. Il y a les supporters, les joueurs, le club et les propriétaires. Pour moi, tout cela concerne les propriétaires, les gens qui sont au sommet du club. Manchester City est un club merveilleux, et l’a été pendant cent ans, et le sera encore pendant des centaines d’années à l’avenir. Mais au vu de ce que nous découvrons maintenant, je ne sais pas comment les propriétaires peuvent continuer dans le football anglais.
« On parle d’un test d’aptitude et d’honorabilité pour les propriétaires. Ce qu’ils ont fait pendant 10 ans, et la tache qu’ils ont laissée et qui sera encore là pendant les 10 prochaines années, commence parce qu’ils n’aiment pas entendre non. Quand on voit les communiqués, celui de Soriano hier soir, ce qu’on entend est tout simplement incroyable. Ils ont tellement de pouvoir et de moyens financiers derrière eux que personne ne leur dit jamais non. Tant qu’ils ne quitteront pas le club, je ne vois pas comment cette tache pourra être effacée du club. »
Il a conclu sa tirade en remettant en cause la défense du club, en déclarant : « City passera à autre chose, il aura de grandes équipes à l’avenir. Mais je ne vois pas comment les propriétaires peuvent continuer après ce qu’il s’est passé ici et leur réaction à cela. Comment peuvent-ils être surpris ? Ils disent avoir des preuves irréfutables : eh bien, où sont-elles ? Qu’ils les rendent publiques. »
- AFP
Un choc de haut niveau en perspective
Les retombées du verdict feront sans aucun doute les gros titres alors que City se prépare à affronter l’ancien club de Carragher. L’équipe d’Enzo Maresca se rendra à Anfield pour y défier Liverpool le 11 octobre, à l’occasion de son premier match depuis la décision.
Malgré le chaos en dehors du terrain, City reste la force dominante sur les pelouses. Le club occupe actuellement la tête du classement de Premier League, avec un bilan parfait de 15 points pris lors de ses cinq premiers matches de la saison 2026-2027.
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