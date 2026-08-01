Getty Images Sport
Traduit par
« Ces derniers jours ont été passionnants » : l’Ajax réalise un transfert surprise en attirant une ancienne star du Borussia Dortmund
L’Ajax réalise le coup de surprise Brandt
L’Ajax a surpris beaucoup de monde vendredi soir en annonçant officiellement la signature du milieu offensif allemand Brandt. L’ancien joueur du Borussia Dortmund rejoint le club néerlandais librement après être devenu agent libre. L’international allemand a signé un contrat de trois ans à Amsterdam. L’accord prend effet immédiatement et maintiendra le meneur de jeu très apprécié au club jusqu’au 30 juin 2029.
Des mois de travail portent leurs fruits pour Cruijff
Si cette annonce est sortie de nulle part pour les supporters comme pour les journalistes, l’Ajax travaillait avec diligence sur ce dossier en secret depuis un bon moment. Le club a réussi à convaincre le meneur de jeu allemand de rejoindre Amsterdam malgré la concurrence d’autres prétendants rivaux.
Évoquant ce transfert réussi, Jordi Cruyff a déclaré : « Julian a choisi l’Ajax, et nous en sommes absolument ravis. Nous sommes en discussions depuis plusieurs mois, et il avait également la possibilité de signer dans d’autres clubs.
« Avec Julian, nous faisons venir un grand joueur international, avec une riche expérience et une mentalité fantastique. Je suis convaincu qu’il apportera une vraie qualité à notre effectif. »
Une expérience confirmée au plus haut niveau du football européen
Né à Brême le 2 mai 1996, Brandt arrive à Amsterdam fort d’une vaste expérience professionnelle. International allemand à 48 reprises, il a passé les sept dernières saisons au Borussia Dortmund, où il s’est imposé au plus haut niveau. Avant son passage au Borussia Dortmund, le milieu de terrain a joué pendant plus de cinq ans au Bayer Leverkusen.
Revenant sur la rapidité de son arrivée, Brandt a reconnu : « La surprise a peut-être été plus grande pour vous que pour moi, mais ces derniers jours ont été passionnants. Je suis heureux d’être ici maintenant. »
- Sven Simon
Vers un nouveau chapitre
Avec ce contrat de trois ans qui prend effet immédiatement, Brandt va désormais entamer son intégration au sein du dispositif de l’Ajax. Son arrivée offre au club d’Amsterdam un énorme renfort en matière de leadership et de qualité technique. Le milieu de terrain va maintenant tenter de rendre au club la confiance de longue date qu’il lui a accordée, alors qu’il se prépare à ce nouveau chapitre passionnant en Eredivisie.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles