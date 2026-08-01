Si cette annonce est sortie de nulle part pour les supporters comme pour les journalistes, l’Ajax travaillait avec diligence sur ce dossier en secret depuis un bon moment. Le club a réussi à convaincre le meneur de jeu allemand de rejoindre Amsterdam malgré la concurrence d’autres prétendants rivaux.

Évoquant ce transfert réussi, Jordi Cruyff a déclaré : « Julian a choisi l’Ajax, et nous en sommes absolument ravis. Nous sommes en discussions depuis plusieurs mois, et il avait également la possibilité de signer dans d’autres clubs.

« Avec Julian, nous faisons venir un grand joueur international, avec une riche expérience et une mentalité fantastique. Je suis convaincu qu’il apportera une vraie qualité à notre effectif. »







