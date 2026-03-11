Goal.com
« Ces Bavarois font peur » : la presse internationale salue la démonstration de force du FCB contre l'Atalanta Bergame

Le FC Bayern célèbre une victoire impressionnante contre l'Atalanta en huitièmes de finale de la Ligue des champions. La presse ne tarit pas d'éloges sur la performance des Munichois, mais se montre également très sévère envers Bergame.

Les médias italiens parlent du « rouleau compresseur » bavarois qui n'aurait fait qu'une bouchée d'une équipe d'Atalanta « clairement dépassée ». En Angleterre, en Espagne et en France aussi, on tire son chapeau au champion allemand après ce 6-1. Voici une sélection des réactions dans la presse.

  • Réactions de la presse après le match de Ligue des champions entre le Bayern et Atalanta : ITALIE

    Tuttosport : « Le Bayern Munich est un rouleau compresseur, l'Atalanta est éliminée après sa défaite 1-6 à Bergame. »

    Gazzetta dello Sport : « Atalanta, ça ne peut pas continuer comme ça ! Humiliée à domicile par un Bayern imparable : six buts encaissés, et cela aurait pu être bien pire. »

    Goal Italia : « Olise exceptionnel, Gnabry imparable, Luis Díaz électrisant et Jackson exceptionnel, l'Atalanta était clairement dépassée. »

    Corriere della Serra : « Les Allemands, qui laissent Kane et Musiala sur le banc au début, ont besoin de 25 minutes pour anéantir les espoirs de l'Atalanta. Avec trois buts par mi-temps, le Bayern Munich file déjà vers les quarts de finale. »

    Réactions de la presse après le match de Ligue des champions entre le Bayern et Atalanta : FRANCE

    L'Équipe : « Le Bayern Munich écrase l'Atalanta Bergame lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. »

  • Réactions de la presse après le match de Ligue des champions entre le Bayern et Atalanta : ANGLETERRE

    BBC : « Michael Olise s'est illustré en l'absence de Harry Kane, alors que le Bayern Munich a largement battu l'Atalanta lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. »

    ESPN : « Le Bayern en grande forme : six buts lors d'une victoire écrasante à Bergame. »

    Réactions de la presse après le match de Ligue des champions entre le Bayern et Atalanta : ESPAGNE

    AS : « Ce Bayern fait peur : avec une victoire 6-1 à l'extérieur contre l'Atalanta, le Bayern confirme une fois de plus ses ambitions de titre. Musiala a encore brillé. »

    Marca : « Le cauchemar d'Alphonso Davies éclipse le gala du Bayern : le Canadien est entré en jeu à la mi-temps à Bergame, mais a dû quitter le terrain en larmes après seulement 25 minutes. »

    Mundo Deportivo : « Le Bayern écrase l'Atalanta et attend désormais le Real Madrid ou Manchester City. Le champion d'Allemagne a montré à l'Europe, grâce à son football impressionnant, qu'il était un sérieux prétendant au titre en Ligue des champions en balayant l'Atalanta en huitièmes de finale avec une victoire sensationnelle 6-1. »

    El Pais : « Le Bayern est un véritable tourbillon ! Dans un match mémorable, le Bayern Munich s'est qualifié pour les quarts de finale à Bergame. »

  • Réactions de la presse après le match de Ligue des champions entre le Bayern et Atalanta : AUTRICHE

    Aujourd'hui : « Le Bayern fait la fête – Spectacle de buts à Madrid : le Bayern Munich écrase l'Atalanta Bergame 6-1. »

    Kronen Zeitung : « Le Bayern Munich humilie une équipe d'Atalanta inférieure. »

