Les médias italiens parlent du « rouleau compresseur » bavarois qui n'aurait fait qu'une bouchée d'une équipe d'Atalanta « clairement dépassée ». En Angleterre, en Espagne et en France aussi, on tire son chapeau au champion allemand après ce 6-1. Voici une sélection des réactions dans la presse.
Traduit par
« Ces Bavarois font peur » : la presse internationale salue la démonstration de force du FCB contre l'Atalanta Bergame
Réactions de la presse après le match de Ligue des champions entre le Bayern et Atalanta : ITALIE
Tuttosport : « Le Bayern Munich est un rouleau compresseur, l'Atalanta est éliminée après sa défaite 1-6 à Bergame. »
Gazzetta dello Sport : « Atalanta, ça ne peut pas continuer comme ça ! Humiliée à domicile par un Bayern imparable : six buts encaissés, et cela aurait pu être bien pire. »
Goal Italia : « Olise exceptionnel, Gnabry imparable, Luis Díaz électrisant et Jackson exceptionnel, l'Atalanta était clairement dépassée. »
Corriere della Serra : « Les Allemands, qui laissent Kane et Musiala sur le banc au début, ont besoin de 25 minutes pour anéantir les espoirs de l'Atalanta. Avec trois buts par mi-temps, le Bayern Munich file déjà vers les quarts de finale. »
- AFP
Réactions de la presse après le match de Ligue des champions entre le Bayern et Atalanta : FRANCEL'Équipe : « Le Bayern Munich écrase l'Atalanta Bergame lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. »
Réactions de la presse après le match de Ligue des champions entre le Bayern et Atalanta : ANGLETERRE
BBC : « Michael Olise s'est illustré en l'absence de Harry Kane, alors que le Bayern Munich a largement battu l'Atalanta lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. »
ESPN : « Le Bayern en grande forme : six buts lors d'une victoire écrasante à Bergame. »
- AFP
Réactions de la presse après le match de Ligue des champions entre le Bayern et Atalanta : ESPAGNE
AS : « Ce Bayern fait peur : avec une victoire 6-1 à l'extérieur contre l'Atalanta, le Bayern confirme une fois de plus ses ambitions de titre. Musiala a encore brillé. »
Marca : « Le cauchemar d'Alphonso Davies éclipse le gala du Bayern : le Canadien est entré en jeu à la mi-temps à Bergame, mais a dû quitter le terrain en larmes après seulement 25 minutes. »
Mundo Deportivo : « Le Bayern écrase l'Atalanta et attend désormais le Real Madrid ou Manchester City. Le champion d'Allemagne a montré à l'Europe, grâce à son football impressionnant, qu'il était un sérieux prétendant au titre en Ligue des champions en balayant l'Atalanta en huitièmes de finale avec une victoire sensationnelle 6-1. »
El Pais : « Le Bayern est un véritable tourbillon ! Dans un match mémorable, le Bayern Munich s'est qualifié pour les quarts de finale à Bergame. »
Réactions de la presse après le match de Ligue des champions entre le Bayern et Atalanta : AUTRICHE
Aujourd'hui : « Le Bayern fait la fête – Spectacle de buts à Madrid : le Bayern Munich écrase l'Atalanta Bergame 6-1. »
Kronen Zeitung : « Le Bayern Munich humilie une équipe d'Atalanta inférieure. »