« Ces Bavarois font peur » : la presse internationale salue la démonstration de force du FCB contre l'Atalanta Bergame

Tuttosport : « Le Bayern Munich est un rouleau compresseur, l'Atalanta est éliminée après sa défaite 1-6 à Bergame. »

Gazzetta dello Sport : « Atalanta, ça ne peut pas continuer comme ça ! Humiliée à domicile par un Bayern imparable : six buts encaissés, et cela aurait pu être bien pire. »

Goal Italia : « Olise exceptionnel, Gnabry imparable, Luis Díaz électrisant et Jackson exceptionnel, l'Atalanta était clairement dépassée. »

Corriere della Serra : « Les Allemands, qui laissent Kane et Musiala sur le banc au début, ont besoin de 25 minutes pour anéantir les espoirs de l'Atalanta. Avec trois buts par mi-temps, le Bayern Munich file déjà vers les quarts de finale. »