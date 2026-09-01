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« Certains problèmes avec des joueurs » : Mikel Arteta envoie un message appuyé à Viktor Gyokeres alors qu’Arsenal poursuit sa défense du titre avec une victoire contre Aston Villa
Arsenal arrache une victoire âprement disputée à Villa
Le but de Bukayo Saka en seconde période a permis à Arsenal de conserver son début de saison parfait en Premier League avec une courte victoire 1-0 à Villa Park. Les Gunners se sont appuyés sur leur solide défense pour prendre les trois points, signant leur sixième clean sheet en sept matches de championnat depuis la fin de saison dernière.
Arteta a largement utilisé son banc pour gérer ce déplacement délicat. Eberechi Eze est entré à la pause à la place de la recrue estivale Christos Tzolis et a joué un rôle clé sur le but décisif de Saka. Mikel Merino, Bruno Guimaraes et Ezri Konsa sont également entrés en seconde période pour aider l'équipe à conserver son avantage.
Cependant, Gyokeres est resté sur le banc sans entrer en jeu pour le deuxième match de championnat consécutif. L'international suédois n'était déjà pas entré en jeu contre Coventry la semaine dernière et n'a disputé que 15 minutes lors du succès dans le Community Shield face à Manchester City.
- Mark Pain
Arteta explique sa stratégie de remplacements
Après le coup de sifflet final, Arteta s’est exprimé sur le manque de temps de jeu de certains membres de l’effectif. L’entraîneur d’Arsenal a souligné que des limitations physiques avaient dicté ses changements contre Aston Villa.
« C’était une victoire de l’effectif et nous savions que ce serait un long match », a déclaré Arteta. « Le match allait changer et ils allaient avoir des moments, parce qu’ils sont tout à fait capables de faire ça, surtout quand vous perdez le ballon dans certaines zones. Il y a encore des choses à améliorer, mais j’ai adoré l’attitude de chaque joueur qui était sur le terrain. »
S’adressant directement aux remplaçants non utilisés, l’Espagnol a ajouté : « C’était une performance d’effectif et une victoire d’effectif aujourd’hui, et je suis triste pour ceux qui n’ont pas eu la chance de jouer parce qu’ils veulent tous participer. Mais parfois, il y a certains problèmes physiques chez des joueurs qui vous obligent à faire des changements, et je suis sûr qu’il y aura du temps de jeu pour tout le monde. »
Les rumeurs de transfert s’intensifient autour de Gyokeres
Le rôle réduit de Gyokeres s’explique en grande partie par le retour à 100 % de Kai Havertz, l’ancien joueur de Chelsea étant actuellement préféré en attaque. Ce manque de temps de jeu a naturellement alimenté les spéculations concernant l’avenir du Suédois à l’approche de la date limite du mercato.
L’attaquant a récemment été lié à un transfert vers Barcelone. Des informations ont même suggéré qu’il pourrait servir de monnaie d’échange dans une opération complexe qui verrait Julian Alvarez, de l’Atletico Madrid, rejoindre l’Emirates Stadium.
Par ailleurs, Arsenal aurait réduit ses options offensives en laissant Ethan Nwaneri rejoindre le Borussia Dortmund en prêt jusqu’à la fin de la saison. Le géant de Bundesliga a rapidement bougé pour l’international anglais Espoirs après que Giannis Konstantelias a subi une grave blessure aux ligaments croisés du genou.
- Getty Images Sport
Nwaneri s’en va à l’approche du dernier jour du mercato
Nwaneri doit passer sa visite médicale en Allemagne aujourd’hui, alors qu’il recherche un temps de jeu régulier en équipe première qu’il avait peu de chances d’obtenir dans le nord de Londres. Fait intéressant, l’adolescent pourrait bientôt affronter son club parent, puisque Dortmund et Arsenal ont été tirés dans le même groupe de Ligue des champions.
Du côté de l’équipe d’Arteta, l’attention restera portée sur la prolongation de sa série de victoires tout en gérant les dernières heures du mercato. La question de savoir si Gyokeres restera dans l’effectif pour se battre pour le temps de jeu que son entraîneur lui a promis recevra une réponse définitive le jour de la clôture du mercato.
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