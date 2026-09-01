Le but de Bukayo Saka en seconde période a permis à Arsenal de conserver son début de saison parfait en Premier League avec une courte victoire 1-0 à Villa Park. Les Gunners se sont appuyés sur leur solide défense pour prendre les trois points, signant leur sixième clean sheet en sept matches de championnat depuis la fin de saison dernière.

Arteta a largement utilisé son banc pour gérer ce déplacement délicat. Eberechi Eze est entré à la pause à la place de la recrue estivale Christos Tzolis et a joué un rôle clé sur le but décisif de Saka. Mikel Merino, Bruno Guimaraes et Ezri Konsa sont également entrés en seconde période pour aider l'équipe à conserver son avantage.

Cependant, Gyokeres est resté sur le banc sans entrer en jeu pour le deuxième match de championnat consécutif. L'international suédois n'était déjà pas entré en jeu contre Coventry la semaine dernière et n'a disputé que 15 minutes lors du succès dans le Community Shield face à Manchester City.



