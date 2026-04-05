« Certains diront qu’ils nous l’ont offert » : Eric Garcia répond à ses détracteurs après la victoire spectaculaire in extremis du FC Barcelone face à l’Atlético de Madrid

Le défenseur espagnol polyvalent, qui a évolué à la fois au poste d’arrière droit et au milieu de terrain lors de cette rencontre, s’est empressé de rejeter toute idée selon laquelle l’équipe de Diego Simeone leur aurait offert la victoire. Garcia a insisté sur le fait que cette victoire avait été remportée grâce à une détermination sans faille et à un professionnalisme sans faille.

« Nous savions ce que nous étions venus faire ici, même s’ils voulaient minimiser l’importance de ce match », a déclaré Garcia. « Ce sont des joueurs de haut niveau. Certains diront qu’ils sont venus nous offrir la victoire, mais nous avons dû souffrir pour l’obtenir. Nous en sommes heureux. »