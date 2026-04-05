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« Certains diront qu’ils nous l’ont offert » : Eric Garcia répond à ses détracteurs après la victoire spectaculaire in extremis du FC Barcelone face à l’Atlético de Madrid
Musso affirme que l'Atlético était supérieur
Ce résultat place Barcelone en position dominante alors que la saison entre dans sa phase finale. Mais la rencontre entre l'Atlético et Barcelone a rapidement donné lieu à une vive polémique arbitrale, les Blaugranas ayant eu l'impression de s'être vu offrir un cadeau. Le gardien de l'Atlético, Juan Musso, désigné meilleur joueur du match pour ses nombreux arrêts impressionnants, a estimé que le cours de la rencontre avait été injustement faussé par le carton rouge infligé à Nico Gonzalez, joueur de l'équipe locale, avant que celui de Gerard Martin, du Barça, ne soit annulé, arguant que les locaux étaient supérieurs lorsqu'ils jouaient à onze.
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Garcia rejette les accusations selon lesquelles l'Atlético lui aurait fait un cadeau
Le défenseur espagnol polyvalent, qui a évolué à la fois au poste d’arrière droit et au milieu de terrain lors de cette rencontre, s’est empressé de rejeter toute idée selon laquelle l’équipe de Diego Simeone leur aurait offert la victoire. Garcia a insisté sur le fait que cette victoire avait été remportée grâce à une détermination sans faille et à un professionnalisme sans faille.
« Nous savions ce que nous étions venus faire ici, même s’ils voulaient minimiser l’importance de ce match », a déclaré Garcia. « Ce sont des joueurs de haut niveau. Certains diront qu’ils sont venus nous offrir la victoire, mais nous avons dû souffrir pour l’obtenir. Nous en sommes heureux. »
Tirer parti du faux pas du Real Madrid
Barcelone abordait cette rencontre en sachant qu'une victoire lui permettrait de porter son avance en tête de la Liga à sept points. Après une prestation décevante lors du récent match de Copa del Rey au Metropolitano, perdu 4-0, Garcia a révélé que l'équipe s'était servie de cette expérience négative comme source de motivation pour ne pas faiblir à nouveau sous les projecteurs de Madrid.
« Tout le monde savait ce qui s'était passé cet après-midi-là. Nous sortions d'un match ici qui avait été un désastre. Nous savions que si nous gagnions, nous porterions un coup dur à nos adversaires », a expliqué Garcia.
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Quelle sera la prochaine étape pour Barcelone ?
Avec 76 points, le Barça consolide son avance tandis que l'Atlético reste quatrième avec 57 points. Ce match n'était que le premier volet d'une trilogie qui se poursuivra dans la plus grande compétition européenne, où les équipes catalane et madrilène s'affronteront à nouveau lors d'une confrontation qui s'annonce explosive au Camp Nou et au Metropolitano en Ligue des champions. Barcelone accueillera d'abord l'Atlético mercredi.