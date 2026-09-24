Rooney s’est exprimé sur ses ambitions d’entraîneur, révélant que Manchester United et Everton sont les deux seuls clubs capables de le faire revenir sur un banc.

Au micro de Virgin Radio, Rooney s’est montré franc sur le champ très restreint de ses intérêts en tant qu’entraîneur. Interrogé sur ses plans en vue d’un éventuel retour, l’ancien attaquant a admis qu’il ne se voyait pas accepter un poste en dehors de ses deux anciens clubs. Il a expliqué : « Je ne pense pas, encore une fois je sais que j’ai occupé quatre postes difficiles. La seule façon pour moi de revenir, à quelque titre que ce soit, ce serait Everton ou Manchester United. Mais c’est très improbable. » Relancé sur lequel des deux postes il préférerait, il a plaisanté : « Celui qui se présente en premier ! »