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« Celui qui se présente en premier ! » : Wayne Rooney révèle les deux seuls postes qui pourraient le convaincre de faire son retour sur un banc de touche
Rooney identifie ses retours de rêve sur le banc
Rooney s’est exprimé sur ses ambitions d’entraîneur, révélant que Manchester United et Everton sont les deux seuls clubs capables de le faire revenir sur un banc.
Au micro de Virgin Radio, Rooney s’est montré franc sur le champ très restreint de ses intérêts en tant qu’entraîneur. Interrogé sur ses plans en vue d’un éventuel retour, l’ancien attaquant a admis qu’il ne se voyait pas accepter un poste en dehors de ses deux anciens clubs. Il a expliqué : « Je ne pense pas, encore une fois je sais que j’ai occupé quatre postes difficiles. La seule façon pour moi de revenir, à quelque titre que ce soit, ce serait Everton ou Manchester United. Mais c’est très improbable. » Relancé sur lequel des deux postes il préférerait, il a plaisanté : « Celui qui se présente en premier ! »
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Une transition difficile vers un rôle d'entraîneur
Malgré son succès sans égal en tant que joueur, la carrière d'entraîneur de Rooney a été marquée par d'importantes difficultés au fil de plusieurs expériences. Après avoir commencé son parcours sur le banc à Derby County, où il a été salué pour avoir guidé le club à travers une période de turbulences financières, il a rejoint la MLS avec DC United avant des passages compliqués à Birmingham City et Plymouth Argyle. En difficulté pour reproduire sur le banc son brillant parcours sur les terrains, la légende de Manchester United, âgée de 40 ans, est sans poste d'entraîneur depuis son licenciement par Plymouth à la fin de l'année 2024.
Les difficultés de Rooney à reproduire sur le banc l'éclat de sa carrière de joueur l'ont conduit à une période de réflexion sur sa trajectoire professionnelle. S'éloignant de la ligne de touche, l'ancien capitaine de l'Angleterre a réussi sa transition vers les médias, s'imposant comme un consultant régulier et un visage familier d'émissions phares telles que Match of the Day et The Overlap.
Trouver un nouveau sens dans le rôle de consultant
L’incertitude qui entoure la durée de vie d’un entraîneur semble être un facteur majeur dans l’hésitation de Rooney à se relancer dans un nouveau projet. Contrairement au parcours structuré d’une carrière de joueur, au cours de laquelle il a disputé 559 matches et inscrit un total record de 253 buts pour Manchester United avant des passages à Everton, DC United et Derby County, puis de prendre sa retraite en 2021, le métier d’entraîneur offre très peu de garanties en matière de sécurité de l’emploi, ce dont l’icône de United a pleinement conscience.
« Il est possible que je n’entraîne plus jamais à l’avenir », a admis Rooney en évoquant sa nouvelle vie loin des terrains. « Je pense qu’en tant que joueur, on sait quand sa carrière va se terminer et on peut s’y préparer. Ensuite, par exemple, pour la prochaine étape comme entraîneur, on ne sait pas si on sera là pendant un an, deux ans, 10 ans ou trois mois. J’apprécie Match of the Day et c’est le moment d’apprendre et de m’améliorer dans ce que je fais. »
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La vie au-delà de la zone technique
Pour l’instant, l’homme qui figure parmi les personnalités les plus titrées de l’histoire du football anglais, avec cinq titres de Premier League, une Ligue des champions et une FA Cup remportés, parmi un impressionnant palmarès, se satisfait de se concentrer sur sa vie personnelle et ses engagements médiatiques.
« Je ne le fais pas pour l’argent, je le fais avec un but, plutôt que de rester à la maison toute la journée », a déclaré Rooney. Ce changement d’orientation laisse entendre que, si l’attrait de Manchester United ou d’Everton reste fort, l’attaquant légendaire n’est pas pressé de quitter le plateau de télévision.
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