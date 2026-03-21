« Celui dont le talent est le plus sous-estimé » : Vincent Kompany fait l'éloge d'une star du FC Bayern Munich

Interrogé après le coup de sifflet final pour savoir s'il était surpris par cette nouvelle performance de haut niveau, Kompany a déclaré : « Cela ne me surprend pas du tout, mais ça me fait toujours plaisir. De tous nos joueurs, Serge est peut-être celui dont le talent est le plus sous-estimé. Parce qu'il est parfois blessé et indisponible. C'est pourquoi je me réjouis toujours quand Serge montre à quel point il est bon. »

Après une pré-saison en demi-teinte, durant laquelle il n’a souvent joué qu’en tant que remplaçant et n’a contribué qu’à 16 buts (sept buts, neuf passes décisives) en 47 matches officiels toutes compétitions confondues, Gnabry fait désormais partie des titulaires incontournables de l’équipe de Kompany cette saison. En 34 matches, il a inscrit dix buts et délivré dix passes décisives.