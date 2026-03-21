Lors de la victoire 4-0 contre les Eisernen, l'attaquant de 30 ans a inscrit deux buts, et il a également été directement impliqué dans de nombreuses autres actions offensives dangereuses du club le plus titré d'Allemagne.
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« Celui dont le talent est le plus sous-estimé » : Vincent Kompany fait l'éloge d'une star du FC Bayern Munich
Interrogé après le coup de sifflet final pour savoir s'il était surpris par cette nouvelle performance de haut niveau, Kompany a déclaré : « Cela ne me surprend pas du tout, mais ça me fait toujours plaisir. De tous nos joueurs, Serge est peut-être celui dont le talent est le plus sous-estimé. Parce qu'il est parfois blessé et indisponible. C'est pourquoi je me réjouis toujours quand Serge montre à quel point il est bon. »
Après une pré-saison en demi-teinte, durant laquelle il n’a souvent joué qu’en tant que remplaçant et n’a contribué qu’à 16 buts (sept buts, neuf passes décisives) en 47 matches officiels toutes compétitions confondues, Gnabry fait désormais partie des titulaires incontournables de l’équipe de Kompany cette saison. En 34 matches, il a inscrit dix buts et délivré dix passes décisives.
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Gnabry fait également partie de l'équipe nationale sous les ordres de Nagelsmann
C'est notamment pour cette raison que le Bayern a prolongé de manière anticipée le contrat du joueur de 30 ans, qui expirait initialement à l'été 2026, pour deux années supplémentaires, jusqu'au 30 juin 2028.
De plus, Gnabry a également retrouvé une place de choix au sein de l'équipe nationale allemande. Il fait partie de la sélection du sélectionneur national Julian Nagelsmann pour les prochains matchs internationaux contre la Suisse et le Ghana, et ses chances de participer à la Coupe du monde sont également bonnes.
FC Bayern Munich, calendrier : les prochains matchs du FCB
Date
Heure
Rencontre
Samedi 4 avril
15h30
SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga)
Mardi 7 avril
21 h
Real Madrid - FC Bayern (Ligue des champions)
Samedi 11 avril
18 h 30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Mercredi 15 avril
21 h
FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)