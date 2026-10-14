Celta Vigo : Giraldez, l’entraîneur aux deux diplômes universitaires, prévient la Juventus : « Nous serons motivés, déterminés, agressifs et dominateurs »

Claudio Giraldez, entraîneur du Celta Vigo, s’exprime à la veille du match contre la Juventus, comptant pour la deuxième journée de la phase de championnat de la Ligue Europa : « Je veux que mon équipe entre sur le terrain motivée, déterminée, agressive, décidée à pratiquer un football dominateur. »





Giraldez poursuit : « Nous savons le faire, nous l’avons montré à plusieurs reprises, même si, en ce début de championnat, nous n’avons pas été à la hauteur de nos capacités. Je l’ai déjà dit aux joueurs : nous devons jouer d’égal à égal avec nos prestigieux adversaires, et je ne doute pas que nous le ferons. Comme nous l’avons fait la saison dernière, lorsque nous avons battu le Real Madrid au Bernabéu et l’Atlético Madrid au Metropolitano. Quant aux blessés, Iago Aspas et Sebastian Caceres se sont rétablis. »