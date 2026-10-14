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Elche CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Celta Vigo : Giraldez, l’entraîneur aux deux diplômes universitaires, prévient la Juventus : « Nous serons motivés, déterminés, agressifs et dominants »

Celta Vigo vs Juventus FC
Juventus FC
Celta Vigo
Ligue Europa
C. Giraldez

L’entraîneur des adversaires de la Juventus en Ligue Europa s’exprime

Claudio Giraldez, entraîneur du Celta Vigo, s’exprime à la veille du match contre la Juventus, comptant pour la deuxième journée de la phase de championnat de la Ligue Europa : « Je veux que mon équipe entre sur le terrain motivée, déterminée, agressive et décidée à pratiquer un football dominant. »


Giraldez poursuit : « Nous savons le faire, nous l’avons montré à plusieurs reprises, même si, en ce début de championnat, nous n’avons pas été à la hauteur de nos moyens. Je l’ai déjà dit aux joueurs : nous devons jouer, et je ne doute pas que nous le ferons, d’égal à égal avec nos prestigieux adversaires. Comme nous l’avons fait la saison dernière, lorsque nous avons battu le Real Madrid au Bernabeu et l’Atlético Madrid au Metropolitano. Quant aux blessés, Iago Aspas et Sebastian Caceres sont rétablis. »

  • Comme le rappelle Sportmediaset, Giraldez est titulaire de deux diplômes universitaires, dont un en journalisme : « J’ai obtenu un diplôme en sciences de l’activité physique et du sport, ainsi qu’en journalisme. Il est très important de connaître toutes les facettes du métier de journaliste. »

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