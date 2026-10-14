Claudio Giraldez, entraîneur du Celta Vigo, s’exprime à la veille du match contre la Juventus, comptant pour la deuxième journée de la phase de championnat de la Ligue Europa : « Je veux que mon équipe entre sur le terrain motivée, déterminée, agressive et décidée à pratiquer un football dominant. »





Giraldez poursuit : « Nous savons le faire, nous l’avons montré à plusieurs reprises, même si, en ce début de championnat, nous n’avons pas été à la hauteur de nos moyens. Je l’ai déjà dit aux joueurs : nous devons jouer, et je ne doute pas que nous le ferons, d’égal à égal avec nos prestigieux adversaires. Comme nous l’avons fait la saison dernière, lorsque nous avons battu le Real Madrid au Bernabeu et l’Atlético Madrid au Metropolitano. Quant aux blessés, Iago Aspas et Sebastian Caceres sont rétablis. »