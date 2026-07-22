Après s'être fait connaître dans le monde entier en incarnant Dani Rojas, le personnage au dynamisme inépuisable de la série « Ted Lasso » diffusée sur Apple TV, Fernandez a réussi un retour remarquable au football professionnel. Comme le rapporte le New York Times, Fernandez, âgé de 35 ans, a récemment fait ses débuts avec l'El Paso Locomotive FC en USL Championship, la deuxième division du football américain.

Vingt ans après que sa carrière de jeune joueur à Guadalajara a été stoppée net par une grave blessure au genou, Fernandez a défait tous les pronostics pour retrouver les terrains. L’El Paso Locomotive FC l’a intégré à son effectif, lui offrant ainsi l’occasion de quitter le vestiaire fictif de la série pour l’environnement réel du football professionnel.