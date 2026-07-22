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Célébration de but à la « Ted Lasso » : Cristo Fernandez, fraîchement transféré de l’AFC Richmond à l’El Paso Locomotive FC, prépare une chorégraphie hommage à Dani Rojas pour fêter ses futurs buts
De l’AFC Richmond à la réalité
Après s'être fait connaître dans le monde entier en incarnant Dani Rojas, le personnage au dynamisme inépuisable de la série « Ted Lasso » diffusée sur Apple TV, Fernandez a réussi un retour remarquable au football professionnel. Comme le rapporte le New York Times, Fernandez, âgé de 35 ans, a récemment fait ses débuts avec l'El Paso Locomotive FC en USL Championship, la deuxième division du football américain.
Vingt ans après que sa carrière de jeune joueur à Guadalajara a été stoppée net par une grave blessure au genou, Fernandez a défait tous les pronostics pour retrouver les terrains. L’El Paso Locomotive FC l’a intégré à son effectif, lui offrant ainsi l’occasion de quitter le vestiaire fictif de la série pour l’environnement réel du football professionnel.
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Un hommage à Dani Rojas
Alors que Fernandez s’attache à gagner sa place et à prouver sa forme physique aux États-Unis, les supporters attendent déjà avec impatience son premier but. Interrogé sur la façon dont il comptait célébrer un éventuel but, Fernandez a admis qu’il avait l’intention d’emporter un petit bout de l’AFC Richmond au Texas.
Dans une interview accordée au New York Times, il a confié : « Je ne sais même pas comment je vais réagir. Je ne sais pas si je vais vraiment le préparer. Je serai très ému et très heureux. Mais peut-être que je ferai la célébration de Dani Rojas, juste pour que la fiction imite vraiment la réalité. Peut-être que je courrai en rond. Ce serait drôle. » L’idée de voir Dani Rojas revivre sur la pelouse enthousiasme déjà les supporters.
Le soutien de la distribution de la série « Ted Lasso »
La décision de revenir au football professionnel était profondément personnelle pour Fernandez, motivée par le souvenir de son père disparu et par le soutien constant de sa carrière d’acteur. Dès ses débuts, ses anciens partenaires de tournage lui ont adressé leurs encouragements. Jason Sudeikis et le reste de l’équipe l’ont immédiatement contacté sur WhatsApp pour saluer cette étape importante.
Fernandez attribue à la série le mérite d’avoir ravivé sa passion, soulignant que le fait d’incarner des athlètes professionnels pendant trois saisons l’a finalement poussé à retenter sa chance. Surmontant ses échecs passés et ses doutes physiques, Fernandez s’est inspiré de l’optimisme contagieux de Dani Rojas pour décrocher son contrat, prouvant ainsi que la préparation et la conviction peuvent permettre de concilier avec succès télévision et sport professionnel.
- Chicago Fire
Quelle sera la prochaine étape pour Fernandez ?
Fernandez va désormais chercher à s'imposer au sein de l'effectif de l'El Paso Locomotive FC alors que le club entame sa saison en USL Championship. Après avoir prouvé sa forme physique et décroché son contrat, Fernandez doit désormais s'attacher à s'assurer un temps de jeu régulier. Les supporters le suivront de près, attendant avec impatience le moment où Fernandez trouvera le chemin des filets et laissera éclater sa célèbre célébration.
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