Cela va lui coûter environ 275 000 euros ! Ermedin Demirovic tient une grande promesse au VfB Stuttgart

La joie était donc immense chez Demirovic et ses coéquipiers dès les premières instants qui ont suivi la victoire contre l'Italie, l'attaquant ayant déclaré avec exubérance sur Sky : « Je vous offre un verre, avec amour », car après tout, « un homme, une parole ». Ça va sûrement coûter cher. Mais après un tel exploit, je le fais avec amour. C'est pourquoi, Stuttgart : je vous offre un verre ! »

Demirovic s'en remettra, même si son annonce pourrait lui coûter environ 275 000 euros, si l'on divise le prix d'une boisson, environ cinq euros, par les quelque 55 000 supporters présents à la MHP-Arena.

Mais d’ici là, Demirovic souhaite d’abord digérer ce qu’il a accompli, car « nous ne savons même pas encore ce que nous avons réalisé pour notre pays. C’est surréaliste. Je n’ai ni mots ni voix. C’est incroyable. »