Ermedin Demirovic s'est qualifié de manière sensationnelle avec la Bosnie pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique après une victoire aux tirs au but contre l'Italie – et tient désormais la promesse qu'il avait faite aux supporters du VfB Stuttgart.
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Cela va lui coûter environ 275 000 euros ! Ermedin Demirovic tient une grande promesse au VfB Stuttgart
« Si on y arrive, j'offre un verre à tout Stuttgart », avait déclaré avec assurance l'attaquant du VfB lors d'un entretien avec Sky avant les barrages. « Je paierai alors une tournée aux supporters. »
Mais pour que les supporters de Stuttgart puissent désormais se réjouir de cette bière gratuite, il a fallu batailler dur. Tant en demi-finale contre le Pays de Galles qu’en finale contre l’Italie, les Bosniaques ont d’abord dû courir après le score, avant de parvenir à égaliser 1-1 dans les dernières minutes grâce à Edin Dzeko et Haris Tabakovic, puis de remporter les deux rencontres aux tirs au but.
« C'est moi qui offre ! » Demirovic fait une grande annonce
La joie était donc immense chez Demirovic et ses coéquipiers dès les premières instants qui ont suivi la victoire contre l'Italie, l'attaquant ayant déclaré avec exubérance sur Sky : « Je vous offre un verre, avec amour », car après tout, « un homme, une parole ». Ça va sûrement coûter cher. Mais après un tel exploit, je le fais avec amour. C'est pourquoi, Stuttgart : je vous offre un verre ! »
Demirovic s'en remettra, même si son annonce pourrait lui coûter environ 275 000 euros, si l'on divise le prix d'une boisson, environ cinq euros, par les quelque 55 000 supporters présents à la MHP-Arena.
Mais d’ici là, Demirovic souhaite d’abord digérer ce qu’il a accompli, car « nous ne savons même pas encore ce que nous avons réalisé pour notre pays. C’est surréaliste. Je n’ai ni mots ni voix. C’est incroyable. »
Ermedin Demirovic au VfB Stuttgart : statistiques de la saison 2025/26
Concours
Matchs
Buts
Passes décisives
Bundesliga
18
9
2
Ligue Europa
8
1
-
Coupe d'Allemagne
2
2
1
Supercoupe
1
-
-