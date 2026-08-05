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« Cela tue Marcus Rashford » : Paul Ince envoie un message clair à Manchester United sur le mercato après le refus du FC Barcelone
Ince appelle au maintien de Rashford
Ince a exhorté Manchester United à conserver Rashford après la fin de son prêt au Barça. Manchester United tente actuellement de se débarrasser de l’ailier lors de ce mercato estival. Barcelone a choisi de ne pas recruter l’attaquant à titre définitif, préférant acheter Anthony Gordon à la place. Malgré la volonté de Manchester United de s’en séparer, Ince insiste sur le fait que garder Rashford à Old Trafford pourrait rapporter d’énormes dividendes. Ince estime que Carrick possède l’approche idéale pour relancer la carrière de l’attaquant dans son club formateur.
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Carrick soutenu pour révéler le potentiel de l’ailier
L’ancien milieu de terrain de United est fermement convaincu que Carrick peut tirer le meilleur de l’international anglais. Ince a souligné qu’une gestion humaine bienveillante pourrait être la clé pour relancer la forme du joueur.
« Je pense simplement que Michael Carrick peut tirer le meilleur de lui, vraiment, vraiment », a déclaré Ince à Oddschecker. « Je pense que si vous mettez simplement le bras autour de Rashford, alors vous allez voir un très, très bon joueur. Croisons les doigts pour que ce soit le cas. Mais une chose est sûre, c’est un joueur très, très talentueux et s’il est heureux, il sera performant pour vous. »
Le refus du FC Barcelone, un coup dur
Ince a exprimé une vive sympathie pour Rashford après que Barcelone a décidé de ne pas donner suite à un transfert définitif. L’attaquant a impressionné en Espagne la saison dernière, en marquant régulièrement et en mettant en avant sa polyvalence sur tout le front de l’attaque.
« Je compatis avec Rashford, vraiment, parce que je pense que c’est un joueur fantastique, a déclaré Ince. Il peut jouer à gauche comme à droite. Je ne sais pas si beaucoup de gens l’ont regardé l’an dernier avec Barcelone, mais il marquait des buts, il prenait du plaisir, et il avait l’air d’un joueur complètement différent.
« Puis, quand vous pensez que Barcelone va le signer, ils prennent Anthony Gordon et ça anéantit Rashford. On a vu pendant la Coupe du monde la magie qu’il peut apporter, il a ce talent. »
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En regardant vers la nouvelle saison
L’avenir immédiat de Rashford reste incertain alors que Manchester United évalue ses options sur le marché des transferts. Cependant, le leadership éprouvé de Carrick à Old Trafford offre l’espoir d’un nouveau départ. Carrick a guidé avec succès Manchester United vers une troisième place en Premier League la saison dernière, assurant un retour en Ligue des champions.
Manchester United lancera sa campagne 2026-2027 de Premier League le 22 août contre le promu Hull City, un match auquel Rashford pourrait encore participer s’il reste.
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