Ince a exprimé une vive sympathie pour Rashford après que Barcelone a décidé de ne pas donner suite à un transfert définitif. L’attaquant a impressionné en Espagne la saison dernière, en marquant régulièrement et en mettant en avant sa polyvalence sur tout le front de l’attaque.

« Je compatis avec Rashford, vraiment, parce que je pense que c’est un joueur fantastique, a déclaré Ince. Il peut jouer à gauche comme à droite. Je ne sais pas si beaucoup de gens l’ont regardé l’an dernier avec Barcelone, mais il marquait des buts, il prenait du plaisir, et il avait l’air d’un joueur complètement différent.

« Puis, quand vous pensez que Barcelone va le signer, ils prennent Anthony Gordon et ça anéantit Rashford. On a vu pendant la Coupe du monde la magie qu’il peut apporter, il a ce talent. »