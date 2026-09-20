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« Cela représente beaucoup pour moi » : Marc-Andre ter Stegen se confie sur son retour émouvant avec l'Allemagne après que Jurgen Klopp a désigné le joueur prêté à l'Ajax comme le successeur de Manuel Neuer
Klopp tranche le débat de longue date sur le gardien
Klopp n’a pas perdu de temps pour imposer sa patte à la tête de l’Allemagne, en confirmant officiellement que Ter Stegen sera le gardien titulaire indiscutable de la sélection. Cette décision met fin à un débat qui durait depuis une décennie concernant la hiérarchie dans les buts, à la suite de la retraite internationale de la figure légendaire Manuel Neuer. Pour Ter Stegen, qui a passé une grande partie de sa carrière dans l’ombre de Neuer, cette nomination représente une reconnaissance chèrement acquise de son statut parmi l’élite mondiale des gardiens.
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Ter Stegen se confie sur son retour riche en émotions
Ce rappel intervient à un moment charnière pour Ter Stegen, qui a récemment quitté la Catalogne pour Amsterdam à la recherche de temps de jeu régulier. Après le récent match nul 2-2 de l’Ajax contre l’Excelsior, le gardien n’a pas caché ses sentiments à l’idée de retrouver la sélection pour la première fois depuis un an. Revenant sur les difficultés des 24 derniers mois, marqués par des problèmes physiques récurrents et une perte d’importance au FC Barcelone, il a exprimé sa profonde gratitude d’avoir l’occasion de représenter à nouveau l’Allemagne.
« Cela compte énormément pour moi, a expliqué Ter Stegen lorsqu’il a été interrogé sur sa présence dans les plans initiaux de Klopp. J’ai beaucoup souffert pendant ma convalescence. J’essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, de montrer la meilleure version de moi-même, et je suis heureux d’être de retour. Pour chaque enfant qui joue au football, c’est un rêve de jouer pour son pays. Encore plus après les deux dernières années, pendant lesquelles je n’ai pas toujours pu jouer. La manière dont je suis traité en Allemagne compte aussi énormément pour moi. »
Évite toute polémique de sélection autour de la non-convocation de son coéquipier
Malgré sa propre volonté de récupérer sa place, Ter Stegen est resté professionnel lorsqu’il a été interrogé sur la composition de l’imposant groupe élargi de 44 joueurs de Klopp, en particulier sur l’absence de Julian Brandt. L’ailier n’a pas été retenu dans la liste de Klopp malgré une forte impression laissée à Amsterdam. Refusant d’entrer dans les polémiques liées à la sélection, le gardien est resté concentré sur sa propre contribution tout en reconnaissant les qualités de son coéquipier.
Ter Stegen a conservé un point de vue équilibré et diplomatique sur le choix du sélectionneur. « Julian se porte bien, mais ce n’est pas entre mes mains. Klopp examinera attentivement tous les joueurs et il sait où trouver Julian. Il est très important pour nous », a souligné Ter Stegen.
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Un terrain d'essai crucial en Ligue des nations
La prochaine trêve internationale sera le premier véritable test de cette nouvelle ère du football allemand. Klopp a structuré son large groupe afin d’évaluer la profondeur du vivier de talents à sa disposition, mais Ter Stegen reste le point central de la « colonne vertébrale » défensive que l’entraîneur souhaite mettre en place. Avec des rencontres contre les Pays-Bas, la Grèce et la Serbie à l’horizon, le joueur prêté par l’Ajax aura immédiatement l’occasion de justifier la confiance que lui a accordée l’ancien manager de Liverpool et de prouver qu’il est le digne héritier du trône de Neuer.
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