Ce rappel intervient à un moment charnière pour Ter Stegen, qui a récemment quitté la Catalogne pour Amsterdam à la recherche de temps de jeu régulier. Après le récent match nul 2-2 de l’Ajax contre l’Excelsior, le gardien n’a pas caché ses sentiments à l’idée de retrouver la sélection pour la première fois depuis un an. Revenant sur les difficultés des 24 derniers mois, marqués par des problèmes physiques récurrents et une perte d’importance au FC Barcelone, il a exprimé sa profonde gratitude d’avoir l’occasion de représenter à nouveau l’Allemagne.

« Cela compte énormément pour moi, a expliqué Ter Stegen lorsqu’il a été interrogé sur sa présence dans les plans initiaux de Klopp. J’ai beaucoup souffert pendant ma convalescence. J’essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, de montrer la meilleure version de moi-même, et je suis heureux d’être de retour. Pour chaque enfant qui joue au football, c’est un rêve de jouer pour son pays. Encore plus après les deux dernières années, pendant lesquelles je n’ai pas toujours pu jouer. La manière dont je suis traité en Allemagne compte aussi énormément pour moi. »