Brady assistait en direct à ce match des huitièmes de finale à Atlanta. L’Argentine était menée 2-0 en fin de rencontre par une Égypte inspirée, menée par Mohamed Salah. Cependant, l’Albiceleste a signé un retour fracassant en réduisant le score à la 79^e minute.

Quelques minutes plus tard, Messi égalisait d’une frappe décisive (2-2). Le suspense a atteint son paroxysme à la deuxième minute du temps additionnel, lorsque Enzo Fernández a inscrit le but de la victoire. Cette séquence à couper le souffle a éliminé l’Égypte et laissé les spectateurs, dont l’ancien quarterback des New England Patriots, admiratifs de la résilience de l’équipe victorieuse.