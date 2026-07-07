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« Cela pourrait surpasser le 28-3 » : la légende du football américain Tom Brady reconnaît que Lionel Messi et l’Argentine pourraient avoir réalisé une remontée encore plus incroyable que son fameux come-back au Super Bowl avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre
Brady réagit aux exploits de l'Argentine
Brady assistait en direct à ce match des huitièmes de finale à Atlanta. L’Argentine était menée 2-0 en fin de rencontre par une Égypte inspirée, menée par Mohamed Salah. Cependant, l’Albiceleste a signé un retour fracassant en réduisant le score à la 79^e minute.
Quelques minutes plus tard, Messi égalisait d’une frappe décisive (2-2). Le suspense a atteint son paroxysme à la deuxième minute du temps additionnel, lorsque Enzo Fernández a inscrit le but de la victoire. Cette séquence à couper le souffle a éliminé l’Égypte et laissé les spectateurs, dont l’ancien quarterback des New England Patriots, admiratifs de la résilience de l’équipe victorieuse.
Une comparaison historique du Super Bowl
Après le coup de sifflet final, Brady s'est rendu sur les réseaux sociaux pour exprimer son étonnement face à ce retour spectaculaire. Il a établi un parallèle direct avec son propre exploit historique lors du Super Bowl LI. Lors de cette finale légendaire du championnat américain de football, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre avaient effacé un retard colossal de 28-3 face aux Falcons d’Atlanta pour finalement l’emporter 34-28. Témoin du miracle footballistique orchestré par Messi, le septuple champion du Super Bowl a publié sur X : « Ouais, ça pourrait bien surpasser le 28-3 ».
Si les Patriots ont ainsi conservé le trophée Lombardi, certains observateurs rappellent que les enjeux n’étaient pas les mêmes ; pourtant, l’incroyable improbabilité de ces deux exploits sportifs demeure gravée dans les mémoires des fans du monde entier.
Messi consolide son héritage dans ce tournoi.
Cette remarquable remontée face à l’Égypte confirme une fois de plus l’immense influence que Messi continue d’exercer sur la scène internationale. Alors que son équipe risquait une élimination prématurée de la Coupe du monde de la FIFA 2026, l’attaquant a, à lui seul, renversé la tendance alors que tout espoir semblait perdu. L’Argentine s’est souvent appuyée sur son leader dans les situations décisives des phases à élimination directe, et il a une nouvelle fois répondu présent en livrant une performance irréprochable sous une pression extrême.
En guidant ses coéquipiers vers l’avant, il a évité à l’Albiceleste une défaite surprise face aux Pharaons. Ce retournement de situation spectaculaire a non seulement captivé l’attention de légendes du sport comme Brady, mais a aussi adressé un message clair aux autres nations encore en course pour le prestigieux trophée qui se disputera cet été en Amérique du Nord.
- AFP
Quelle suite pour l'Argentine ?
Après cette victoire sensationnelle, l’Argentine aborde son prochain quart de finale de la Coupe du monde avec un élan formidable. L’équipe doit rapidement se remettre de l’intense effort physique et émotionnel qu’a exigé la victoire face à l’Égypte. Le sélectionneur Lionel Scaloni va désormais s’attacher à renforcer sa défense pour éviter une nouvelle frayeur, tandis que Messi cherchera à mener ses coéquipiers, pleins de confiance, un pas de plus vers la défense de leur titre mondial.
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