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« Cela pourrait réveiller des démons » : la star française Kylian Mbappé révèle le match de Coupe du monde qu’il ne regardera PLUS JAMAIS
Le talisman des Bleus hanté par le Qatar
Le capitaine français est revenu sur le poids émotionnel persistant de la finale dramatique de Doha, où son équipe s’est finalement inclinée 4-2 aux tirs au but après un match nul chaotique (3-3).
À seulement 23 ans, l’attaquant est devenu le plus jeune joueur à disputer deux finales distinctes et le seul à avoir terminé du côté des vaincus malgré un triplé. Sa performance de haut vol lui a valu le Soulier d’or du tournoi, mais la déception collective finale continue d’occulter ces records individuels.
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Le capitaine revient sur cette rencontre historique
Dans une interview émouvante accordée une semaine avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, l’attaquant star a expliqué pourquoi il redoutait de revenir sur cette finale mythique.
Revenant sur cette rencontre, Mbappé a confié à Sorare : « La plus grande finale de tous les temps ? Je pense que rien ne peut rivaliser avec elle en termes de spectacle, d’affrontement, de scénario, avec tant de rebondissements. Elle s’est terminée aux tirs au but, la manière la plus brutale qui soit.
C’était soit la première étoile de Lionel Messi, soit un doublé pour la France, donc, quoi qu’il arrive, l’histoire était au rendez-vous. (...) L’ai-je revu depuis ? Jamais ! Je crains que cela ne réveille certains démons. »
Des exploits individuels sans précédent se soldent finalement par une déception.
L’attaquant a livré une performance sensationnelle à Lusail, battant plusieurs records grâce à un doublé éclairs en 95 secondes qui a permis à lui seul à l’équipe de Didier Deschamps de combler un retard de deux buts.
Sa volée égalisatrice à la 81^e minute a été chronométrée à 123,34 km/h, soit le tir le plus puissant de la compétition.
En convertissant son deuxième penalty durant la prolongation, il a égalé l’exploit emblématique de Geoff Hurst en 1966 et est devenu le meilleur buteur de l’histoire des finales de Coupe du monde avec cinq réalisations.
- AFP
Ce test africain ravive des souvenirs douloureux
Fort d’un palmarès international impressionnant – 56 buts en 97 sélections – l’attaquant français se prépare à guider les Bleus au sein du groupe I en Amérique du Nord. Les champions en titre entameront leur campagne le mardi 16 juin au MetLife Stadium contre le Sénégal, puis croiseront l’Irak et la Norvège dans leurs deux autres sorties de poule.
Ce premier rendez-vous réveille toutefois un souvenir douloureux : en 2002, les champions du monde en titre s’étaient inclinés 1-0 face à la nation ouest-africaine.