Dans une interview émouvante accordée une semaine avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, l’attaquant star a expliqué pourquoi il redoutait de revenir sur cette finale mythique.

Revenant sur cette rencontre, Mbappé a confié à Sorare : « La plus grande finale de tous les temps ? Je pense que rien ne peut rivaliser avec elle en termes de spectacle, d’affrontement, de scénario, avec tant de rebondissements. Elle s’est terminée aux tirs au but, la manière la plus brutale qui soit.

C’était soit la première étoile de Lionel Messi, soit un doublé pour la France, donc, quoi qu’il arrive, l’histoire était au rendez-vous. (...) L’ai-je revu depuis ? Jamais ! Je crains que cela ne réveille certains démons. »