Dans une interview émouvante accordée une semaine avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, l’attaquant star a expliqué pourquoi il redoutait de revoir cette finale mythique.

Revenant sur cette rencontre, Mbappé a confié à Sorare : « La plus grande finale de tous les temps ? Je pense que rien ne peut rivaliser avec elle en termes de spectacle, d’affrontement, de scénario, avec tant de rebondissements. Elle s’est terminée aux tirs au but, la manière la plus brutale qui soit.

C’était soit le premier sacre de Lionel Messi en Coupe du monde, soit un doublé pour la France, donc l’enjeu était historique quoi qu’il arrive. Est-ce que j’ai revu la rencontre depuis ? Jamais ! Je pense que si je le faisais, cela risquerait de réveiller certains démons. »