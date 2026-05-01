« Cela pourrait être leur plus grand atout » ! Lothar Matthäus prévoit que le FC Bayern se qualifiera pour la finale et prodigue un conseil à Vincent Kompany concernant le onze de départ

La presse internationale s’est elle aussi empressée de louer ce spectacle, allant parfois jusqu’à parler du « match du siècle ». L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a quant à lui qualifié cette rencontre de « meilleur match que j’ai vu en tant qu’entraîneur ». Cette déclaration a toutefois « surpris » Matthäus : « Je pense que c’est le supporter qui parlait en lui ; en tant qu’entraîneur, il ne peut pas être satisfait de sa défense. »

Le joueur le plus capé de l’histoire de l’Allemagne estime que le résultat « semble finalement plus négatif pour le PSG que pour le FC Bayern, malgré cette victoire étriquée. Ils vont regretter cette avance de trois buts ». Le PSG avait mené 5-2 avant que les Munichois ne reviennent dans la rencontre. Pour lui, « le Bayern se qualifiera pour la finale, car c’était déjà l’équipe la plus forte mardi. »