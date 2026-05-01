« Nous avons assisté mardi à l’un des plus grands, sinon le plus grand match de Ligue des champions de l’histoire, d’autant plus qu’il s’agissait d’une demi-finale et non d’une simple rencontre de championnat », écrit Matthäus dans le magazine Kicker. « Les deux meilleures équipes du monde ont démontré leur supériorité offensive au détriment de leur solidité défensive. Un score de 7-7 aurait même pu être envisageable. Quel spectacle incroyable ! »
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« Cela pourrait être leur plus grand atout » ! Lothar Matthäus prévoit que le FC Bayern se qualifiera pour la finale et prodigue un conseil à Vincent Kompany concernant le onze de départ
La presse internationale s’est elle aussi empressée de louer ce spectacle, allant parfois jusqu’à parler du « match du siècle ». L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a quant à lui qualifié cette rencontre de « meilleur match que j’ai vu en tant qu’entraîneur ». Cette déclaration a toutefois « surpris » Matthäus : « Je pense que c’est le supporter qui parlait en lui ; en tant qu’entraîneur, il ne peut pas être satisfait de sa défense. »
Le joueur le plus capé de l’histoire de l’Allemagne estime que le résultat « semble finalement plus négatif pour le PSG que pour le FC Bayern, malgré cette victoire étriquée. Ils vont regretter cette avance de trois buts ». Le PSG avait mené 5-2 avant que les Munichois ne reviennent dans la rencontre. Pour lui, « le Bayern se qualifiera pour la finale, car c’était déjà l’équipe la plus forte mardi. »
- AFP
Lothar Matthäus préconise le retour de Konrad Laimer dans le onze de départ.
« Les Munichois ont fait valoir une supériorité physique écrasante, un atout décisif pour le match retour », écrit Matthäus. « J’en suis presque certain : le PSG ne pourra pas maintenir ce rythme à l’Allianz Arena pendant 90, voire 120 minutes. Les Parisiens ne sont pas aussi solides en défense et, en fin de match, ils étaient à bout de forces. »
En conclusion, il conseille à l’entraîneur Vincent Kompany de titulariser absolument Konrad Laimer, estimant que le latéral autrichien est « indispensable ». Matthäus n’a toutefois pas précisé qui, de Alphonso Davies ou de Josip Stanisic, devrait céder sa place.
Toutefois, cette équation pourrait être résolue d’elle-même : Alphonso Davies, dont la sélection surprise avait surpris, puis le remplacement précoce avait interpellé, n’a participé qu’à une séance individuelle jeudi.