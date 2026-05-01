Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-TRAININGAFP
Nino Duit

Traduit par

« Cela pourrait être leur plus grand atout » ! Lothar Matthäus prévoit que le FC Bayern se qualifiera pour la finale et prodigue un conseil à Vincent Kompany concernant le onze de départ

Ligue des Champions
Bayern Munich

Lothar Matthäus a analysé le spectacle offert lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le FC Bayern, conclue sur le score de 5-4. Pour le match retour, il accorde un net avantage aux Munichois et adresse un conseil stratégique à l’entraîneur Vincent Kompany concernant la composition de son onze de départ.

« Nous avons assisté mardi à l’un des plus grands, sinon le plus grand match de Ligue des champions de l’histoire, d’autant plus qu’il s’agissait d’une demi-finale et non d’une simple rencontre de championnat », écrit Matthäus dans le magazine Kicker. « Les deux meilleures équipes du monde ont démontré leur supériorité offensive au détriment de leur solidité défensive. Un score de 7-7 aurait même pu être envisageable. Quel spectacle incroyable ! »

  • La presse internationale s’est elle aussi empressée de louer ce spectacle, allant parfois jusqu’à parler du « match du siècle ». L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a quant à lui qualifié cette rencontre de « meilleur match que j’ai vu en tant qu’entraîneur ». Cette déclaration a toutefois « surpris » Matthäus : « Je pense que c’est le supporter qui parlait en lui ; en tant qu’entraîneur, il ne peut pas être satisfait de sa défense. » 

    Le joueur le plus capé de l’histoire de l’Allemagne estime que le résultat « semble finalement plus négatif pour le PSG que pour le FC Bayern, malgré cette victoire étriquée. Ils vont regretter cette avance de trois buts ». Le PSG avait mené 5-2 avant que les Munichois ne reviennent dans la rencontre. Pour lui, « le Bayern se qualifiera pour la finale, car c’était déjà l’équipe la plus forte mardi. »

    • Publicité
  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    Lothar Matthäus préconise le retour de Konrad Laimer dans le onze de départ.

    « Les Munichois ont fait valoir une supériorité physique écrasante, un atout décisif pour le match retour », écrit Matthäus. « J’en suis presque certain : le PSG ne pourra pas maintenir ce rythme à l’Allianz Arena pendant 90, voire 120 minutes. Les Parisiens ne sont pas aussi solides en défense et, en fin de match, ils étaient à bout de forces. » 

    En conclusion, il conseille à l’entraîneur Vincent Kompany de titulariser absolument Konrad Laimer, estimant que le latéral autrichien est « indispensable ». Matthäus n’a toutefois pas précisé qui, de Alphonso Davies ou de Josip Stanisic, devrait céder sa place. 

    Toutefois, cette équation pourrait être résolue d’elle-même : Alphonso Davies, dont la sélection surprise avait surpris, puis le remplacement précoce avait interpellé, n’a participé qu’à une séance individuelle jeudi.

Bundesliga
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH