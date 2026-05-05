« Un jour, un de ses compatriotes espagnols a avoué que, à un certain moment de sa carrière, les duels face à Federer et Djokovic lui servaient de motivation supplémentaire, car on puise toujours un peu plus profond quand on affronte des adversaires aussi redoutables. J’ai tenu le même discours à mes joueurs », a déclaré Enrique à la veille du match retour des demi-finales de la Ligue des champions, mercredi à Munich (21 h, DAZN).
Traduit par
« Cela ne sert pas nos intérêts ! » Luis Enrique met en garde les stars du PSG contre un grand danger face au FC Bayern
« Nous admirons le Bayern, car il pratique un football magnifique. C'est un défi », a ajouté l'entraîneur du PSG. « Mais c'est aussi une motivation supplémentaire pour nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes et à progresser. »
À l’inverse, il devra parfois canaliser ses stars, à commencer par le meilleur joueur mondial, Ousmane Dembélé : « Quand on est trop motivé, cela ne rend pas les choses plus faciles. Nous devons maîtriser nos émotions », a insisté Enrique.
- IMAGO / PsnewZ
Le PSG, privé de Hakimi, aborde toutefois la rencontre face au Bayern Munich avec un léger avantage.
Après le match spectaculaire qui s'est soldé par un 5-4 à Paris, un match nul suffirait au PSG à l'Allianz Arena. « Notre objectif est toujours de gagner. C'est notre mentalité. Nous ne voulons pas défendre le résultat », a déclaré l'Espagnol, qui estime qu'un match aussi mémorable que celui de la semaine dernière est possible : « Je ne sais pas si ce sera différent. Aucune des deux équipes n'acceptera que l'autre soit meilleure. Il y aura des situations exceptionnelles. »
Champions à Munich l’an passé (5-0 face à l’Inter), les Parisiens possèdent aujourd’hui un « petit avantage » en vue de la finale de Budapest, le 30 mai. « Nous sommes prêts », a tranché Enrique.
Il devra toutefois se passer d’Achraf Hakimi, blessé, et le jeune Warren Zaïre-Emery, habituellement milieu de terrain, devrait le remplacer au poste de latéral droit. Le joueur de 20 ans anticipe lui aussi « un match de folie, mais nous devons garder la tête froide ».