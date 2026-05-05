« Cela ne sert pas nos intérêts ! » Luis Enrique met en garde les stars du PSG contre un grand danger face au FC Bayern

Après le match spectaculaire qui s'est soldé par un 5-4 à Paris, un match nul suffirait au PSG à l'Allianz Arena. « Notre objectif est toujours de gagner. C'est notre mentalité. Nous ne voulons pas défendre le résultat », a déclaré l'Espagnol, qui estime qu'un match aussi mémorable que celui de la semaine dernière est possible : « Je ne sais pas si ce sera différent. Aucune des deux équipes n'acceptera que l'autre soit meilleure. Il y aura des situations exceptionnelles. »

Champions à Munich l’an passé (5-0 face à l’Inter), les Parisiens possèdent aujourd’hui un « petit avantage » en vue de la finale de Budapest, le 30 mai. « Nous sommes prêts », a tranché Enrique.

Il devra toutefois se passer d’Achraf Hakimi, blessé, et le jeune Warren Zaïre-Emery, habituellement milieu de terrain, devrait le remplacer au poste de latéral droit. Le joueur de 20 ans anticipe lui aussi « un match de folie, mais nous devons garder la tête froide ».