La petite ville de Thoune est entourée du lac du même nom et d'un impressionnant panorama montagneux. Elle possède un château, compte environ 45 000 habitants et est en train de devenir, de manière assez inattendue, le centre du football suisse. L'été dernier, la Fédération suisse de football (ASF) a annoncé la construction à Thoune d'un nouveau centre fédéral baptisé Swiss Football Home. Au même moment, le FC Thoune, club local, a commencé à écrire ce qui est sans doute le conte de fées le plus sensationnel de l'histoire du football suisse.
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Cela ne s'était pas produit depuis plus de 70 ans ! Une équipe promue sur le point de remporter le premier titre de son histoire
Après cinq ans passés en deuxième division, le club a réussi à remonter en Super League en 2025. Thoune a débuté la saison avec le deuxième effectif le moins cher de la ligue et l'objectif de se maintenir. Aujourd'hui, le promu est sur le point de remporter le premier titre de champion de l'histoire du club. Sa dernière défaite remonte à la mi-décembre. Sur les 13 derniers matchs officiels, Thoune en a remporté douze. Aucune équipe n'a marqué plus de buts, aucune n'en a encaissé moins.
Il reste encore trois matchs à disputer dans la phase de base, puis cinq dans le groupe des champions. À huit journées de la fin de la saison, l'avance sur le premier « poursuivant », le FC Saint-Gall, est de 16 points. L'élite traditionnelle du football suisse est largement distancée : le FC Bâle, double vainqueur en titre emmené par son capitaine Xherdan Shaqiri, tout comme les Young Boys de Berne, qui dominaient auparavant, et les deux clubs zurichois de tradition. Le FCZ et les Grasshoppers, champions en titre et partenaires du FC Bayern, luttent même contre la relégation.
Le week-end dernier, Thoune a écrasé les Grasshoppers à domicile sur le score de 5-1. La Stockhorn Arena affichait une nouvelle fois complet avec 10 000 spectateurs, soit près d’un quart de la population de la ville.
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Lustrinelli et Gerber avaient déjà participé au titre de vice-champions en 2005
L'histoire incroyable de Thoune rappelle les titres de champion remportés par Leicester City en 2016 en Angleterre et, chez nous, par le 1. FC Kaiserslautern en 1998 ; les « Diables rouges » avaient eux aussi réussi cet exploit en tant que promus. En Suisse, un club de deuxième division a déjà remporté le titre directement après sa promotion. Il s’agissait des Grasshoppers en 1952, mais ils étaient nettement moins dominants que Thun aujourd’hui, avec seulement un petit point d’avance.
Thoune n’a encore remporté aucun titre dans l’histoire du club. Deux finales de Coupe ont été perdues. Le meilleur classement en championnat a été atteint en 2005 avec une deuxième place, à la suite de quoi l’équipe, emmenée par le buteur Mauro Lustrinelli et le moteur du milieu de terrain Andreas Gerber, s’est qualifiée de manière sensationnelle pour la Ligue des champions. Les deux protagonistes de l’époque jouent également un rôle central dans le conte de fées actuel : Lustrinelli en tant qu’entraîneur, Gerber en tant que président et directeur sportif.
Dans la difficile quête des raisons de cette série de succès en réalité insondable, on en arrive à l’attachement local et à la continuité. Gerber travaille au sein de la direction de Thoune depuis la fin de sa carrière en 2009, Lustrinelli entraîne les professionnels depuis 2022. Il n’y a pas de stars de renommée internationale dans l’effectif, mais tout de même un nom connu : Marco Bürki.
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FC Thoune : les visages de cette équipe sensationnelle
Le capitaine et pilier de la défense de Thoune, âgé de 32 ans, est le frère cadet de Roman Bürki, gardien de but de longue date du BVB (qui évolue désormais à Saint-Louis City en MLS). Leonardo Bertone, lui aussi âgé de 32 ans, est déjà comparé à David Beckham en Suisse pour son charisme et ses coups francs. Bürki et Bertone sont tous deux originaires des environs de Thoune et sont de véritables figures emblématiques.
Le joueur de l'équipe nationale U21 Franz-Ethan Meichtry (20 ans) est considéré comme le talent le plus prometteur. Ce milieu de terrain redoutable devant le but est déjà pressenti pour une sélection en équipe nationale A suisse, une éventuelle participation à la Coupe du monde et un transfert à l'étranger par la suite.
Actuellement, Thoune compte trois joueurs de l'équipe nationale A : le meilleur buteur Elmin Rastoder joue pour la Macédoine du Nord, Brighton Labeau pour la Martinique et Mattias Käit pour l'Estonie. L'un des sept légionnaires est allemand. Dominik Franke (27 ans) est issu du centre de formation du RB Leipzig. Jusqu'en 2023, ce défenseur gauche a joué pour le FC Ingolstadt 04, avant de rejoindre Thoune après quelques mois sans club – et de devenir bientôt champion.