Grâce au but inscrit par le joueur de 26 ans à la 86e minute, c'est la première fois depuis le début du XXIe siècle que deux joueurs espagnols du FC Barcelone atteignent ou dépassent la barre des 15 buts en une seule saison de Liga.
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Cela ne s’était pas produit depuis plus de 25 ans ! Lamine Yamal et Ferran Torres impressionnent au FC Barcelone
Torres a inscrit son 15^e but en déplacement sur la pelouse d’Osasuna samedi soir. De son côté, Lamine Yamal, actuellement à l’infirmerie, a déjà trouvé le chemin des filets à 16 reprises en Liga pour le Barça.
Toutes compétitions confondues, les deux jeunes talents affichent des statistiques encore plus impressionnantes : Torres a inscrit 20 buts et délivré 2 passes décisives en 46 matchs, battant ainsi son record personnel de la saison dernière (19 buts), tandis que Yamal totalise 24 buts et 18 passes décisives en 45 apparitions.
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Un match nul suffit à Barcelone lors du Clásico contre le Real Madrid
Grâce à sa victoire 2-1 contre Osasuna, Barcelone a porté son avance en Liga à 14 points. Si le Real Madrid ne parvient pas à s’imposer ce dimanche face à l’Espanyol, le rival local du Barça, l’équipe entraînée par Hansi Flick sera sacrée championne d’Espagne pour la 28^e fois avant même la fin du championnat.
Dans le cas contraire, les Blaugranas auront l’occasion de sceller leur 28e titre lors du duel direct face aux Merengues le week-end prochain : un simple match nul lors du 264e Clásico leur suffirait.