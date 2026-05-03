Torres a inscrit son 15^e but en déplacement sur la pelouse d’Osasuna samedi soir. De son côté, Lamine Yamal, actuellement à l’infirmerie, a déjà trouvé le chemin des filets à 16 reprises en Liga pour le Barça.

Toutes compétitions confondues, les deux jeunes talents affichent des statistiques encore plus impressionnantes : Torres a inscrit 20 buts et délivré 2 passes décisives en 46 matchs, battant ainsi son record personnel de la saison dernière (19 buts), tandis que Yamal totalise 24 buts et 18 passes décisives en 45 apparitions.