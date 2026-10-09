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« Cela ne procure pas cette sensation » : l’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, sort du silence sur le scandale financier de Manchester City et de potentielles médailles attribuées rétroactivement
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Carrick a reconnu que recevoir rétrospectivement des médailles de champion de Premier League ne compenserait pas les moments de triomphe dont il a été privé en tant que joueur. L’entraîneur de United a vu lui échapper deux titres de champion face à City durant son passage à Old Trafford comme joueur. United a terminé deuxième derrière City sous les ordres de Sir Alex Ferguson en 2012, puis de nouveau sous José Mourinho en 2018. Ces deux saisons âprement disputées s’inscrivent pleinement dans la période des infractions de City aux règles financières.
Un verdict de culpabilité accablant a récemment été publié concernant la conduite financière de City entre 2009 et 2018. Cependant, les sanctions précises doivent encore être annoncées par les autorités, le club ayant déposé un appel officiel.
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Rien ne remplace la victoire
Interrogé par les médias, Carrick a été invité à dire s’il accepterait volontiers des médailles de champion si l’appel de Manchester City était finalement rejeté et que le club se voyait retirer ses titres remportés par le passé.
« Je pense que pour le moment, comme ce n’est toujours pas finalisé, je vais garder ça pour plus tard », a expliqué Carrick, cité par ESPN. « Je pense que quoi qu’il en soit, une médaille, dans n’importe quel sport et à n’importe quelle époque, plus vous la recevez tard, et cela a été démontré à différents moments.
« C’est pour l’instant que vous vous battez, pour gagner et accomplir quelque chose à cet instant précis. Donc la médaille, qu’elle soit là ou non, sans vouloir faire le blasé, ne procure pas la sensation que l’on ressent quand on gagne au départ, ou quand on ne gagne pas. C’est essentiellement pour cela que nous faisons tout ça. J’ai évidemment mes propres interrogations à ce sujet, vous savez, cela m’a affecté personnellement de différentes manières au fil du temps. »
Un appel à une clarification rapide
United a notamment terminé deuxième derrière City lors de la saison 2011-2012, perdant le titre à la différence de buts lors de la dernière journée. Le club a également fini loin derrière son rival local en 2018.
Carrick a souligné que cette situation sans précédent exige une attention immédiate, appelant les autorités de la Premier League à rendre une décision finale le plus rapidement possible afin que les clubs puissent s’organiser en conséquence.
« Ce que je dirai, c’est que plus cela sera réglé vite, mieux ce sera pour tout le monde, et c’est essentiel, a-t-il déclaré. La rapidité est essentielle. Je pense que c’est assez évident pour moi d’être assis ici et de le dire. Il y a tellement d’aspects à examiner sous tellement d’angles différents, mais au fond, la rapidité est essentielle pour que tout le monde y voie clair, puisse gérer cela et puisse passer à autre chose, quoi qu’il arrive, je pense.
« C’est sans précédent, vous savez, une situation unique à ce niveau avec un impact énorme à tant de niveaux. Donc, nous avons tous besoin de savoir ce qui va se passer, vraiment. Je pense que c’est assez clair. »
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Quelle est la suite pour Manchester City ?
Alors que l’appel de Manchester City est toujours en cours, le monde du football dans son ensemble reste totalement dans le flou. On ne sait toujours pas quel pourrait être l’impact d’un éventuel retrait de points sur la course au titre cette saison, la lutte pour la qualification en Ligue des champions et l’intense bataille pour le maintien.
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