Interrogé par les médias, Carrick a été invité à dire s’il accepterait volontiers des médailles de champion si l’appel de Manchester City était finalement rejeté et que le club se voyait retirer ses titres remportés par le passé.

« Je pense que pour le moment, comme ce n’est toujours pas finalisé, je vais garder ça pour plus tard », a expliqué Carrick, cité par ESPN. « Je pense que quoi qu’il en soit, une médaille, dans n’importe quel sport et à n’importe quelle époque, plus vous la recevez tard, et cela a été démontré à différents moments.

« C’est pour l’instant que vous vous battez, pour gagner et accomplir quelque chose à cet instant précis. Donc la médaille, qu’elle soit là ou non, sans vouloir faire le blasé, ne procure pas la sensation que l’on ressent quand on gagne au départ, ou quand on ne gagne pas. C’est essentiellement pour cela que nous faisons tout ça. J’ai évidemment mes propres interrogations à ce sujet, vous savez, cela m’a affecté personnellement de différentes manières au fil du temps. »