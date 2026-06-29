Neville a tiré la sonnette d’alarme au sujet de la condition physique de Saka, estimant que l’ailier n’est plus que l’ombre de lui-même. La star d’Arsenal traîne une douleur au tendon d’Achille que la FA a dû surveiller de près tout au long du tournoi nord-américain. Malgré ces réserves, Saka a bien pris part aux trois matches de groupe, mais son temps de jeu a été strictement dosé par l’entraîneur Thomas Tuchel, qui l’a systématiquement fait entrer en cours de rencontre.

Interrogé dans l’émission « Stick to Football », présentée par Sky Bet, Neville a exprimé son inquiétude au sujet des performances du joueur de 24 ans : « Bukayo Saka n’a vraiment pas l’air bien. C’est d’ordinaire un garçon plein d’entrain et souriant, il a cet esprit de compétition, mais il n’est pas au mieux de sa forme et je pense que cela nous inquiète. »