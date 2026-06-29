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« Cela ne paraît pas du tout normal » : Gary Neville manifeste son « inquiétude » au sujet de Bukayo Saka, la star d’Arsenal restant cantonnée à un rôle secondaire avec l’équipe d’Angleterre lors de la Coupe du monde 2026
Saka Fitness passe au crible
Neville a tiré la sonnette d’alarme au sujet de la condition physique de Saka, estimant que l’ailier n’est plus que l’ombre de lui-même. La star d’Arsenal traîne une douleur au tendon d’Achille que la FA a dû surveiller de près tout au long du tournoi nord-américain. Malgré ces réserves, Saka a bien pris part aux trois matches de groupe, mais son temps de jeu a été strictement dosé par l’entraîneur Thomas Tuchel, qui l’a systématiquement fait entrer en cours de rencontre.
Interrogé dans l’émission « Stick to Football », présentée par Sky Bet, Neville a exprimé son inquiétude au sujet des performances du joueur de 24 ans : « Bukayo Saka n’a vraiment pas l’air bien. C’est d’ordinaire un garçon plein d’entrain et souriant, il a cet esprit de compétition, mais il n’est pas au mieux de sa forme et je pense que cela nous inquiète. »
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Wright remet en question le pari de la Coupe du monde
Wright a fait écho à ces doutes, s’interrogeant sur la pertinence d’avoir emmené Saka au tournoi. Le joueur lui-même avait reconnu être « prêt à prendre le risque » avec sa condition physique, mais l’ancien international affirme que l’attaquant paraît épuisé après une saison domestique éprouvante. Son temps de jeu a été strictement géré lors de la fin du championnat, et il peine depuis des mois à tenir 90 minutes.
« Nous sommes à l’aube d’une Coupe du monde, et il n’est toujours pas titulaire pour les premiers matchs ; il ne le devient qu’au bout de trois rencontres, et il ne ressemble toujours pas au Saka que nous connaissons – ce garçon a besoin d’une pause », a expliqué Wright.
Les ailiers ne parviennent pas à marquer
Les observateurs s’inquiètent non seulement de l’état de santé de Saka, mais aussi du faible rendement des ailiers de Tuchel. Malgré les opportunités accordées à Anthony Gordon et Noni Madueke, l’étincelle offensive sur les côtés a été absente, contraignant l’Angleterre à s’appuyer sur les éclairs de génie de Jude Bellingham ou du capitaine Harry Kane.
Roy Keane a fait écho à ces craintes, estimant que la baisse de régime des ailiers pourrait s’avérer fatale en phase à élimination directe. « Les ailiers doivent saisir leur chance. Ces joueurs n’ont pas encore vraiment su saisir leur chance », a noté Keane. « Lors des matchs de groupe, on peut peut-être se permettre un faux pas sur l’un d’entre eux, mais désormais, au moins l’un d’entre eux doit commencer à se montrer à la hauteur. »
- AFP
Prévoir une élimination en demi-finale
Alors que l’Angleterre s’apprête à affronter la RD Congo en 16^(es) de finale à Atlanta, les regards se tournent déjà vers d’éventuels adversaires de prestige plus loin dans le tableau. En cas de qualification, un parcours passant par le Mexique ou l’Équateur pourrait mener à un quart de finale contre le Brésil, puis à une demi-finale face à l’Argentine, tenante du titre. Wright et Keane estiment tous deux que cette dernière rencontre marquerait l’élimination des Three Lions.
« Je pense que si nous parvenons à affronter le Brésil, nous pourrions probablement le battre », a prédit Wright. « Mais je pense qu’ensuite, nous aurions des problèmes. J’ai dit dès le début que l’Angleterre atteindrait les demi-finales. » Keane s’est montré bien plus direct au sujet d’un éventuel affrontement avec l’équipe de Lionel Messi, ajoutant : « L’Angleterre n’aurait absolument aucune chance de battre l’Argentine en demi-finale, je ne peux tout simplement pas l’imaginer. »