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saka(C)Getty Images
Donny Afroni

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« Cela ne paraît pas du tout normal » : Gary Neville manifeste son « inquiétude » au sujet de Bukayo Saka, la star d’Arsenal restant cantonnée à un rôle secondaire avec l’équipe d’Angleterre lors de la Coupe du monde 2026

B. Saka
Angleterre
Coupe du monde
G. Neville

Les anciens internationaux anglais Gary Neville et Ian Wright ont fait part de leur « inquiétude » concernant la condition physique de Bukayo Saka, alors que les Three Lions abordent la phase décisive de la Coupe du monde 2026. La star d’Arsenal, actuellement touchée par une blessure persistante, voit son influence sur la scène internationale limitée.

  • Saka Fitness passe au crible

    Neville a tiré la sonnette d’alarme au sujet de la condition physique de Saka, estimant que l’ailier n’est plus que l’ombre de lui-même. La star d’Arsenal traîne une douleur au tendon d’Achille que la FA a dû surveiller de près tout au long du tournoi nord-américain. Malgré ces réserves, Saka a bien pris part aux trois matches de groupe, mais son temps de jeu a été strictement dosé par l’entraîneur Thomas Tuchel, qui l’a systématiquement fait entrer en cours de rencontre.

    Interrogé dans l’émission « Stick to Football », présentée par Sky Bet, Neville a exprimé son inquiétude au sujet des performances du joueur de 24 ans : « Bukayo Saka n’a vraiment pas l’air bien. C’est d’ordinaire un garçon plein d’entrain et souriant, il a cet esprit de compétition, mais il n’est pas au mieux de sa forme et je pense que cela nous inquiète. »

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    Wright remet en question le pari de la Coupe du monde

    Wright a fait écho à ces doutes, s’interrogeant sur la pertinence d’avoir emmené Saka au tournoi. Le joueur lui-même avait reconnu être « prêt à prendre le risque » avec sa condition physique, mais l’ancien international affirme que l’attaquant paraît épuisé après une saison domestique éprouvante. Son temps de jeu a été strictement géré lors de la fin du championnat, et il peine depuis des mois à tenir 90 minutes.

    « Nous sommes à l’aube d’une Coupe du monde, et il n’est toujours pas titulaire pour les premiers matchs ; il ne le devient qu’au bout de trois rencontres, et il ne ressemble toujours pas au Saka que nous connaissons – ce garçon a besoin d’une pause », a expliqué Wright.

  • Les ailiers ne parviennent pas à marquer

    Les observateurs s’inquiètent non seulement de l’état de santé de Saka, mais aussi du faible rendement des ailiers de Tuchel. Malgré les opportunités accordées à Anthony Gordon et Noni Madueke, l’étincelle offensive sur les côtés a été absente, contraignant l’Angleterre à s’appuyer sur les éclairs de génie de Jude Bellingham ou du capitaine Harry Kane.

    Roy Keane a fait écho à ces craintes, estimant que la baisse de régime des ailiers pourrait s’avérer fatale en phase à élimination directe. « Les ailiers doivent saisir leur chance. Ces joueurs n’ont pas encore vraiment su saisir leur chance », a noté Keane. « Lors des matchs de groupe, on peut peut-être se permettre un faux pas sur l’un d’entre eux, mais désormais, au moins l’un d’entre eux doit commencer à se montrer à la hauteur. »

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    Prévoir une élimination en demi-finale

    Alors que l’Angleterre s’apprête à affronter la RD Congo en 16^(es) de finale à Atlanta, les regards se tournent déjà vers d’éventuels adversaires de prestige plus loin dans le tableau. En cas de qualification, un parcours passant par le Mexique ou l’Équateur pourrait mener à un quart de finale contre le Brésil, puis à une demi-finale face à l’Argentine, tenante du titre. Wright et Keane estiment tous deux que cette dernière rencontre marquerait l’élimination des Three Lions.

    « Je pense que si nous parvenons à affronter le Brésil, nous pourrions probablement le battre », a prédit Wright. « Mais je pense qu’ensuite, nous aurions des problèmes. J’ai dit dès le début que l’Angleterre atteindrait les demi-finales. » Keane s’est montré bien plus direct au sujet d’un éventuel affrontement avec l’équipe de Lionel Messi, ajoutant : « L’Angleterre n’aurait absolument aucune chance de battre l’Argentine en demi-finale, je ne peux tout simplement pas l’imaginer. »

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