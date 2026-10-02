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« Cela ne nous a pas affectés ! » : Goncalo Ramos lance une pique à Cristiano Ronaldo alors que le Portugal brille sans sa superstar vétéran lors de sa victoire au Danemark
Ramos prend ses responsabilités à Copenhague
Le Portugal a signé une éclatante victoire 4-2 contre le Danemark en Ligue des nations de l’UEFA, prouvant sa résilience au milieu d’un important tumulte en dehors du terrain. La Seleção a livré une prestation dominante à Copenhague pour consolider sa mainmise sur la première place du groupe et prolonger son parcours parfait sous les ordres du nouveau sélectionneur Jorge Jesus.
La préparation du match a été entièrement éclipsée par le départ de Ronaldo. Le joueur de 41 ans a quitté avec fracas le rassemblement de la sélection mercredi après avoir appris qu’il commencerait sur le banc pour un deuxième match consécutif.
Malgré le cirque médiatique entourant leur ancien capitaine, l’équipe est restée totalement concentrée. Ramos a mené l’attaque à la perfection, inscrivant un but d’une finition caractéristique de l’extérieur du pied, en plus de délivrer une passe décisive, de quoi faire à peine ressentir sur le terrain l’absence du vétéran en attaque.
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« Les problèmes extérieurs ne nous influencent pas »
S'exprimant auprès de RTP après le coup de sifflet final, Ramos a clairement indiqué que l'équipe n'avait absolument pas été perturbée par le départ soudain de son meilleur buteur de tous les temps. « Cette situation ne nous a pas affectés », a déclaré l'attaquant de l'AC Milan. « Les problèmes extérieurs n'influencent pas l'importance du match d'aujourd'hui. Nous voulons gagner chaque match, et aujourd'hui, c'est exactement ce que nous avons fait. »
L'avant-centre a tenu à attribuer l'impressionnante fluidité offensive de l'équipe aux changements tactiques introduits par son nouvel entraîneur. « Le nouvel entraîneur aide beaucoup », a ajouté Ramos. « Nous avons des idées plus claires, nous savons exactement où se trouve chaque coéquipier, aussi bien en défense qu'en attaque.
« J'aime vraiment jouer comme ça, cela correspond parfaitement à ma façon de jouer. Récupérer des ballons dans le milieu de terrain adverse nous rapproche toujours du but et de la création de danger. »
Une nouvelle ère sous les ordres de Jesus
La transition loin de Ronaldo semble s’accélérer, Jesus affirmant clairement son autorité sur le groupe. Le sélectionneur s’est montré tout aussi prompt à balayer les derniers doutes sur l’harmonie au sein de l’effectif après la controverse du milieu de semaine.
« Les choses qui arrivent ne divisent pas le groupe ; elles ne nous ont pas divisés et elles ne nous diviseront pas », a déclaré Jesus après le match. Il a insisté sur le fait que la nature convaincante de la performance devait être le principal sujet de discussion, décrivant cette prestation de grande qualité à quatre buts comme « plus importante que tout ce qui s’est passé ».
Pendant ce temps, Ramos saisit son opportunité de devenir le point d’ancrage incontesté du Portugal en attaque. Après avoir désormais marqué contre la Norvège et le Danemark, l’attaquant s’est dit satisfait de son influence grandissante, notant qu’il était simplement « heureux de consolider ma position au sein du groupe ».
- NurPhoto
De retour à la maison pour le test face à la Norvège
Le Portugal cherchera à s’appuyer sur son impressionnante dynamique lorsqu’il recevra la Norvège dimanche. De retour à domicile au stade du Dragão, la sélection portugaise vise à maintenir son départ parfait dans cette campagne de Ligue des nations devant ses propres supporters.
Avec Ramos en pleine réussite et un groupe entièrement acquis à l’approche tactique agressive de Jesus, l’équipe semble bien armée pour gérer le bruit persistant autour du départ de Ronaldo. Une victoire à Porto validerait encore davantage les décisions audacieuses de l’entraîneur et rapprocherait le Portugal d’un pas supplémentaire de la prochaine phase du tournoi.
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