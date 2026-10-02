Le Portugal a signé une éclatante victoire 4-2 contre le Danemark en Ligue des nations de l’UEFA, prouvant sa résilience au milieu d’un important tumulte en dehors du terrain. La Seleção a livré une prestation dominante à Copenhague pour consolider sa mainmise sur la première place du groupe et prolonger son parcours parfait sous les ordres du nouveau sélectionneur Jorge Jesus.

La préparation du match a été entièrement éclipsée par le départ de Ronaldo. Le joueur de 41 ans a quitté avec fracas le rassemblement de la sélection mercredi après avoir appris qu’il commencerait sur le banc pour un deuxième match consécutif.

Malgré le cirque médiatique entourant leur ancien capitaine, l’équipe est restée totalement concentrée. Ramos a mené l’attaque à la perfection, inscrivant un but d’une finition caractéristique de l’extérieur du pied, en plus de délivrer une passe décisive, de quoi faire à peine ressentir sur le terrain l’absence du vétéran en attaque.



