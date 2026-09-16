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« Cela ne me dérange pas du tout » : Michael Carrick répond à la pression grandissante autour d’un licenciement après l’effondrement historique de Manchester United contre Brighton
La pression monte après le cauchemar d’Old Trafford
Michael Carrick a adressé un message de défi à ses détracteurs et à son groupe de Manchester United après avoir assisté à un effondrement catastrophique à Old Trafford contre Brighton au troisième tour de la Carabao Cup. Malgré une avance rapide de 2-0 grâce à des buts de Shea Lacey et Mason Mount, United a finalement été disséqué par une équipe de Brighton clinique, provoquant des scènes d’intense frustration chez le public local. Au coup de sifflet final, le Stretford End a fait passer son message de manière limpide, huant l’équipe à sa sortie du terrain et entonnant de manière audible des chants de « what the f****** hell was that? » en direction du banc et des joueurs qui quittaient la pelouse.
Cette défaite est la troisième en seulement six matches pour Manchester United toutes compétitions confondues cette saison, un bilan qui a brutalement mis fin à l’état de grâce de Carrick. Encensé la saison dernière comme le sauveur du club après l’avoir ramené en Ligue des champions grâce à une remarquable série de 12 victoires en 17 matches, le technicien de 45 ans se retrouve désormais sous le feu des projecteurs. Interrogé directement sur le fait de savoir s’il craignait pour son poste ou ressentait le poids d’une pression grandissante, Carrick a balayé le bruit extérieur. « Je ne me sens pas sous pression », a-t-il déclaré, selon le Manchester Evening News. « Dans tous les cas, ça ne me dérange pas le moins du monde. En général, ça ne me dérange pas le moins du monde. Je comprends ce qui se passe à l’extérieur et comment le monde fonctionne, mais ça ne me dérange pas. »
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Un défi lancé à l’effectif pour faire preuve de force mentale
Si Carrick reste personnellement imperturbable, il n’a pas tardé à mettre ses joueurs au défi de développer la force mentale nécessaire pour représenter Manchester United. L’entraîneur en chef a reconnu que l’atmosphère autour du club peut devenir pesante pendant les périodes difficiles, mais il a insisté sur le fait que les professionnels de très haut niveau doivent être capables de composer avec cette négativité. Il a exhorté son groupe à trouver sa motivation intérieure et à retrouver la confiance qui lui avait permis de réussir lors de la campagne précédente.
« Nous savons tous que c’est là, a-t-il déclaré. Nous savons que c’est là, que ce soit positif ou non. L’important, c’est la manière dont vous gérez cela. Être ici vous endurcit avec le temps, et tout dépend de la manière dont vous le gérez.
Une saison à la croisée des chemins
L’effondrement contre Brighton a soulevé de sérieuses questions sur la stabilité tactique de l’équipe de Carrick et sur sa capacité à gérer ses matches jusqu’au bout face à des adversaires bien en place. Avec déjà trois défaites au compteur, la marge d’erreur a disparu, et le prochain déplacement à Fulham est déjà présenté par certains comme un match à gagner impérativement pour éviter que la saison ne parte totalement à la dérive. Carrick, toutefois, estime que la qualité au sein du vestiaire reste élevée et que la mauvaise passe actuelle n’est qu’un creux passager plutôt qu’un déclin irréversible.
« Bien sûr que nous pouvons redresser la situation, a-t-il déclaré. Nous avons de très bons joueurs et c’est difficile en ce moment parce que nous n’avons pas connu une bonne semaine, ni deux, ni trois. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner un autre match de football rapidement. Il y a donc cet aspect-là, les joueurs ont déjà montré auparavant de quoi ils étaient capables et nous aussi, en tant que groupe. » La conviction de l’entraîneur sera mise à l’épreuve dans les semaines à venir, alors que United va faire face à un calendrier éprouvant qui exigera toute la « détermination » évoquée par Carrick.
- AFP
En vue du test face à Fulham
Alors que la poussière retombe après le fiasco de Brighton, l’attention se porte désormais sur la manière dont United va réagir à l’entraînement. Le fait que Carrick insiste sur le fait que la pression « ne le dérange pas » sera perçu par certains comme de la confiance, et par d’autres comme un manque d’urgence, mais la réalité sera tranchée par la performance à Craven Cottage. L’entraîneur principal sait que le récit peut changer rapidement dans le football, mais il sait tout autant que le « ressenti autour du club » qu’il a décrit ne fera qu’empirer s’ils ne parviennent pas à prendre trois points dans l’ouest de Londres.
Pour Carrick, la tâche consiste à faire abstraction des gros titres et à se concentrer sur les erreurs techniques qui ont permis à une avance de 2-0 de s’évaporer aussi facilement. La perte d’élan en seconde période contre Brighton a laissé penser à un manque de leadership sur le terrain, quelque chose que l’ancien milieu de terrain sera désespéré de corriger avant le prochain coup d’envoi. Reste à voir si cet effectif de United est vraiment assez « solide » pour supporter les projecteurs de Manchester United, mais son entraîneur reste campé sur ses positions et refuse de laisser le monde extérieur dicter ses émotions.
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