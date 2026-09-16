Michael Carrick a adressé un message de défi à ses détracteurs et à son groupe de Manchester United après avoir assisté à un effondrement catastrophique à Old Trafford contre Brighton au troisième tour de la Carabao Cup. Malgré une avance rapide de 2-0 grâce à des buts de Shea Lacey et Mason Mount, United a finalement été disséqué par une équipe de Brighton clinique, provoquant des scènes d’intense frustration chez le public local. Au coup de sifflet final, le Stretford End a fait passer son message de manière limpide, huant l’équipe à sa sortie du terrain et entonnant de manière audible des chants de « what the f****** hell was that? » en direction du banc et des joueurs qui quittaient la pelouse.

Cette défaite est la troisième en seulement six matches pour Manchester United toutes compétitions confondues cette saison, un bilan qui a brutalement mis fin à l’état de grâce de Carrick. Encensé la saison dernière comme le sauveur du club après l’avoir ramené en Ligue des champions grâce à une remarquable série de 12 victoires en 17 matches, le technicien de 45 ans se retrouve désormais sous le feu des projecteurs. Interrogé directement sur le fait de savoir s’il craignait pour son poste ou ressentait le poids d’une pression grandissante, Carrick a balayé le bruit extérieur. « Je ne me sens pas sous pression », a-t-il déclaré, selon le Manchester Evening News. « Dans tous les cas, ça ne me dérange pas le moins du monde. En général, ça ne me dérange pas le moins du monde. Je comprends ce qui se passe à l’extérieur et comment le monde fonctionne, mais ça ne me dérange pas. »