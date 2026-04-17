Les rumeurs évoquant une clause de départ à l’Eintracht Francfort, ainsi que l’intérêt supposé du FC Bayern ou d’un club anglais, sont suivies de près par Senß, même au sein de l’équipe nationale. Son objectif principal est de rester compétitive sur la scène internationale. « Je sais », a souligné la joueuse de 28 ans, « que j’ai encore franchi un cap ces dernières années et que je veux bien sûr toujours performer au plus haut niveau. »

Cette exigence vaut aussi pour la rapide revanche contre l’Autriche, samedi à Ried, quatre jours après le 5-1 infligé à Nuremberg. En l’absence de Lena Oberdorf, blessée et en pleine rééducation après sa deuxième rupture des ligaments croisés, Senß s’est imposée comme un pilier du milieu de terrain allemand.

Son parcours vers ce statut de cadre est toutefois atypique pour cette athlète de 1,61 m. Passée par la SGS Essen, elle a longtemps mené de front sa carrière de footballeuse et un emploi d’assistante médicale en chirurgie traumatologique à la clinique universitaire d’Essen, affrontant des situations « assez violentes » comme des cas d’orthopédie tumorale, des amputations ou des accidents de la route.