Aussi déterminée qu’elle puisse l’être sur le terrain, Elisa Senß a esquivé avec assurance les questions insistantes sur son avenir. « Ce que je peux dire à propos des rumeurs, c’est que cela ne m’étonne vraiment pas », a répondu la meilleure buteuse de l’équipe nationale allemande. « Je fais mes preuves en club. Je fais mes preuves en équipe nationale. »
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« Cela ne m'étonne absolument pas ! » Le FC Bayern serait-il sur le point de réaliser un coup fumant sur le marché des transferts ?
Les rumeurs évoquant une clause de départ à l’Eintracht Francfort, ainsi que l’intérêt supposé du FC Bayern ou d’un club anglais, sont suivies de près par Senß, même au sein de l’équipe nationale. Son objectif principal est de rester compétitive sur la scène internationale. « Je sais », a souligné la joueuse de 28 ans, « que j’ai encore franchi un cap ces dernières années et que je veux bien sûr toujours performer au plus haut niveau. »
Cette exigence vaut aussi pour la rapide revanche contre l’Autriche, samedi à Ried, quatre jours après le 5-1 infligé à Nuremberg. En l’absence de Lena Oberdorf, blessée et en pleine rééducation après sa deuxième rupture des ligaments croisés, Senß s’est imposée comme un pilier du milieu de terrain allemand.
Son parcours vers ce statut de cadre est toutefois atypique pour cette athlète de 1,61 m. Passée par la SGS Essen, elle a longtemps mené de front sa carrière de footballeuse et un emploi d’assistante médicale en chirurgie traumatologique à la clinique universitaire d’Essen, affrontant des situations « assez violentes » comme des cas d’orthopédie tumorale, des amputations ou des accidents de la route.
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Elisa Senß possède le profil idéal pour s’imposer en Premier League.
Une double charge qu’elle a assumée avec plaisir, car, comme elle le souligne : « J’adore aider les gens. » Ce n’est qu’à la fin de l’année 2023, à 26 ans, qu’elle a pu intégrer l’équipe nationale en tant que professionnelle à temps plein. 33 sélections plus tard, elle jouit d’une excellente réputation aux côtés de Sjoeke Nüsken – et, selon la presse, elle pourrait quitter Francfort cet été pour un montant à six chiffres, un an avant l’expiration de son contrat.
L’Angleterre, où son style de jeu agressif pourrait faire la différence, est souvent citée comme destination probable. « Dans le football, les choses peuvent aller très vite », commente Senß, tout en assurant que sa priorité reste le sprint final de la saison avec l’Eintracht, actuellement troisième de Bundesliga et toujours en lice pour une place en Ligue des champions, ainsi que les objectifs de l’équipe nationale.
Avec neuf points et une différence de buts de 14 à 1, l’Allemagne est bien partie pour remporter son groupe et ainsi valider directement son billet pour la Coupe du monde 2027 au Brésil. Comme le sélectionneur Christian Wück, Senß estime toutefois qu’il reste des marges de progression, principalement dans le jeu offensif. La « qualité des passes » et le « jeu dans les espaces » doivent encore progresser, insiste la native d’Oldenburg.
Même si la première mi-temps a été nettement dominée grâce à une montée en puissance après la pause, Senß ne s’attend pas à une promenade de santé pour le duel des voisins à Innkreis. « L’Autriche va se positionner défensivement », anticipe-t-elle : « Elles vont garer deux bus devant la défense. »