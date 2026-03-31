Cela ne devrait guère plaire aux supporters de l'équipe nationale allemande ! Les déclarations controversées de Julian Nagelsmann se confirment

Woltemade a récompensé la confiance que lui a accordée Nagelsmann par une prestation tout à fait convaincante. Undav est quant à lui entré en jeu après la pause à la place de Kai Havertz, lui aussi très en vue, qui, selon l'avis de nombreux supporters, devrait se contenter d'un rôle de remplaçant en raison de sa longue absence pour blessure. L'entrée en jeu d'Undav avait déjà été réclamée dès la première mi-temps par des chants retentissants des supporters allemands présents à Stuttgart, sa ville d'adoption.

Avant le match, Nagelsmann a toutefois justifié une nouvelle fois sur la chaîne ARD sa décision de ne pas titulariser Undav en expliquant que celui-ci était « plutôt un finisseur » et qu’il s’imposait surtout « lorsque l’adversaire est déjà fatigué. Ses qualités s’estompent un peu lorsqu’il doit beaucoup travailler pendant le match. » S'il revenait sur sa décision, il pourrait en outre « perdre toute crédibilité ». Peu avant la fin du match, Undav a marqué le but de la victoire (2-1) sous les acclamations frénétiques des supporters. Le refrain pourrait donc désormais être : « Undav a montré à Nagelsmann de quoi il était capable ! »

Cela ne correspond toutefois pas tout à fait à la réalité – et cela ne plaira sans doute pas forcément à certains supporters critiques. Car Undav a confirmé l’évaluation de Nagelsmann dès la première seconde après son entrée en jeu. En une mi-temps, Undav n’a touché le ballon que 13 fois, a raté deux passes et a perdu ses deux duels. Seule sa mission de finisseur a été remplie avec brio par l’attaquant, mal intégré au jeu. Il a ensuite déclaré qu’il connaissait son rôle après une « discussion avec le sélectionneur national », mais que celui-ci « pourrait peut-être encore évoluer grâce à de tels buts ».

Nagelsmann lui-même a toutefois précisé par la suite que cela ne changerait « probablement » pas. Interrogé à nouveau sur son rôle, il a donc déclaré d'un air grave : « C'est plutôt improbable, je ne mène pas ces discussions sur les rôles pour le mois de mars, mais pour la Coupe du monde. » Et grâce à la communication claire au sein de l’équipe de la DFB, Undav en est également conscient, comme il l’avait déjà ajouté après avoir exprimé son espoir : « Je l’accepte. » En effet, Undav a marqué la plupart de ses buts (16 sur 23) pour le VfB en deuxième mi-temps, ce qui avait auparavant étayé l’argumentation de Nagelsmann.

Néanmoins, lors de la conférence de presse qui a suivi, sa déclaration selon laquelle Undav se mettrait lui-même sous pression en souhaitant une place de titulaire était, une fois de plus, pour le moins malvenue : « De ce point de vue, ça me va dès lors qu’il commence à marquer moins de buts. S’il arrive à gérer ça lui-même, il peut volontiers le faire. »