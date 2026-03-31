Goal.com
En direct
Julian NagelsmannGetty
Tim Ursinus

Traduit par

Cela ne devrait guère plaire aux supporters de l'équipe nationale allemande ! Les déclarations controversées de Julian Nagelsmann se confirment

Coupe du monde
FEATURES
Allemagne vs Ghana
Allemagne
Matchs Amicaux
Ghana
J. Nagelsmann
D. Undav

Les deux victoires de l'équipe nationale allemande en matchs amicaux ont donné lieu à de nombreuses discussions sur les décisions, les actions et les déclarations de Julian Nagelsmann. Au final, le sélectionneur national a eu en grande partie raison !

Le mois de mars devait initialement marquer le coup d'envoi de la grande revanche de l'équipe nationale allemande lors de la Coupe du monde. Après les éliminations respectives dès le premier tour en Russie et au Qatar, et un Euro à domicile qui, tout compte fait, s'est avéré réconfortant tant sur le plan du jeu que de l'ambiance, toute l'Allemagne aspire à un résultat positif outre-mer.

Mais à peine le mois avait-il commencé que Julian Nagelsmann a fait l’effet d’une bombe dès le premier soir avec son interview au magazine kicker. Des discussions à perte de vue. On aurait dit que chaque deuxième déclaration aurait pu servir de base à une soirée entière de discussions entre amis. Les propos de Nagelsmann étaient en partie contradictoires, voire faux dans le cas de l’évolution d’Aleksandar Pavlovic pendant son mandat au FC Bayern Munich. D’autres étaient tout simplement discutables. 

  • Et même autour de ces deux matchs amicaux, l'entraîneur de 38 ans est resté fidèle à sa ligne de conduite. Lors du marathon habituel de questions qui a suivi la conférence de presse annonçant la composition de son effectif, Nagelsmann a fait face aux critiques, a répondu avec honnêteté et avec le détail qui le caractérise, ce qui lui a valu de se faire des ennemis. Alors que de nombreux supporters et certains journalistes lui reprochaient, comme déjà à Munich, un comportement en partie théâtral, il a toutefois eu raison, dans un premier temps (!), avec ses déclarations controversées.

    La manière dont Nagelsmann explique et justifie ses décisions dans les moindres détails est certes une question de goût – et parfois un peu exagérée. Néanmoins, les joueurs semblent savoir à quoi s’en tenir sous sa direction et comment il planifie leur jeu. Cela peut peut-être faire grincer des dents. Mais lorsqu'on consulte la feuille de match avant une rencontre, on ne constate ni étonnement ni mécontentement. Après tout, Nagelsmann a mené avec chacun de ses protégés les « entretiens de rôle » qu'il semble tant apprécier et a constitué son effectif en conséquence. Ceux qui ne veulent pas aller sur le banc ne sont tout simplement pas sélectionnés. 

    Cela est apparu clairement après le match contre le Ghana, notamment au sujet de Deniz Undav, dont le cas avait fait l’objet de nombreuses discussions avant la rencontre. Comme annoncé, Nick Woltemade, qui avait déjà remplacé son ancien coéquipier du VfB contre la Suisse, a été préféré au meilleur buteur allemand de la saison en cours selon les statistiques (23 buts, 13 passes décisives). L'attaquant de grande taille « n'a tout simplement pas la vie facile » à Newcastle, a expliqué Nagelsmann après le coup de sifflet final, justifiant sa décision par une critique à l'encontre des nombreux psychologues amateurs du pays. 

    • Publicité
  • Deniz UndavGetty Images

    Undav confirme les propos de Nagelsmann sur le terrain

    Woltemade a récompensé la confiance que lui a accordée Nagelsmann par une prestation tout à fait convaincante. Undav est quant à lui entré en jeu après la pause à la place de Kai Havertz, lui aussi très en vue, qui, selon l'avis de nombreux supporters, devrait se contenter d'un rôle de remplaçant en raison de sa longue absence pour blessure. L'entrée en jeu d'Undav avait déjà été réclamée dès la première mi-temps par des chants retentissants des supporters allemands présents à Stuttgart, sa ville d'adoption. 

    Avant le match, Nagelsmann a toutefois justifié une nouvelle fois sur la chaîne ARD sa décision de ne pas titulariser Undav en expliquant que celui-ci était « plutôt un finisseur » et qu’il s’imposait surtout « lorsque l’adversaire est déjà fatigué. Ses qualités s’estompent un peu lorsqu’il doit beaucoup travailler pendant le match. » S'il revenait sur sa décision, il pourrait en outre « perdre toute crédibilité ». Peu avant la fin du match, Undav a marqué le but de la victoire (2-1) sous les acclamations frénétiques des supporters. Le refrain pourrait donc désormais être : « Undav a montré à Nagelsmann de quoi il était capable ! »

    Cela ne correspond toutefois pas tout à fait à la réalité – et cela ne plaira sans doute pas forcément à certains supporters critiques. Car Undav a confirmé l’évaluation de Nagelsmann dès la première seconde après son entrée en jeu. En une mi-temps, Undav n’a touché le ballon que 13 fois, a raté deux passes et a perdu ses deux duels. Seule sa mission de finisseur a été remplie avec brio par l’attaquant, mal intégré au jeu. Il a ensuite déclaré qu’il connaissait son rôle après une « discussion avec le sélectionneur national », mais que celui-ci « pourrait peut-être encore évoluer grâce à de tels buts ». 

    Nagelsmann lui-même a toutefois précisé par la suite que cela ne changerait « probablement » pas. Interrogé à nouveau sur son rôle, il a donc déclaré d'un air grave : « C'est plutôt improbable, je ne mène pas ces discussions sur les rôles pour le mois de mars, mais pour la Coupe du monde. » Et grâce à la communication claire au sein de l’équipe de la DFB, Undav en est également conscient, comme il l’avait déjà ajouté après avoir exprimé son espoir : « Je l’accepte. » En effet, Undav a marqué la plupart de ses buts (16 sur 23) pour le VfB en deuxième mi-temps, ce qui avait auparavant étayé l’argumentation de Nagelsmann. 

    Néanmoins, lors de la conférence de presse qui a suivi, sa déclaration selon laquelle Undav se mettrait lui-même sous pression en souhaitant une place de titulaire était, une fois de plus, pour le moins malvenue : « De ce point de vue, ça me va dès lors qu’il commence à marquer moins de buts. S’il arrive à gérer ça lui-même, il peut volontiers le faire. »

  • Nagelsmann a raison, et pas seulement en ce qui concerne Undav

    Même en dehors du débat qui fait rage autour des attaquants Undav, Havertz et Woltemade, les choix de Nagelsmann se sont révélés, pour l’essentiel, judicieux. Citons par exemple la sélection tout aussi controversée de Leroy Sané, en perte de vitesse et même sifflé à Stuttgart, qui, après sa piètre prestation en Suisse, a préparé le but d’Undav grâce à un bon placement. Ou encore la garantie de place de titulaire déguisée pour Leon Goretzka, qui, en sortant du banc pour occuper le rôle de numéro 8 offensif souhaité par Nagelsmann, a immédiatement eu un impact et a superbement initié le 2-1. Ou encore Joshua Kimmich, que beaucoup considèrent comme un défenseur droit gaspillé, mais qui, grâce à son interprétation du poste, a été tout aussi présent dans le jeu. Défensivement, il a certes ouvert des espaces, comme lors du premier but de la Nati vendredi, mais son remplaçant Josha Vagnoman n’a certainement pas fait mieux contre le Ghana et a même été à l’origine de l’égalisation. Ou encore le fait qu'Angelo Stiller, initialement absent de la sélection et nommé en renfort uniquement en raison des forfaits de Pavlovic et Felix Nmecha, n'ait pas su briller dans le onze de départ à ces deux occasions et se soit contenté d'un jeu tout au plus solide. 

    Il reste deux victoires qui, avec certaines réserves – mais pas insurmontables –, laissent entrevoir, d'un point de vue purement sportif, l'espoir d'un retour au succès lors d'une Coupe du monde. 

    Si cela ne fonctionne pas, la poudrière sur laquelle Nagelsmann est assis, qu’il a sans doute lui-même alimentée, exploserait de toute façon. Mais si le sélectionneur national continue à faire preuve de bon sens, il pourrait désamorcer cette situation – et redonner aux supporters en question l’euphorie de la Coupe du monde qui leur manque tant. 

  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    Équipe nationale allemande : les prochains matchs amicaux de l'équipe nationale allemande avant la Coupe du monde

    DateHeureAdversaireLieu
    31 mai20 h 45FinlandeMayence, Allemagne
    6 juin20 h 30États-UnisChicago, États-Unis