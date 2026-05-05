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Pep GuardiolaGetty Images

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« Cela ne dépend plus de nous » : profondément déçu, l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a reconnu que la défaite de son équipe compliquait considérablement la course au titre

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Everton vs Manchester City
Everton
Manchester City
P. Guardiola

Pep Guardiola avait la tête basse. Ce revers douloureux dans la course au titre de la Premier League anglaise a également provoqué une grande déception chez l'entraîneur vedette de Manchester City.

« Nous ne sommes plus maîtres de notre destin », a reconnu le technicien catalan sur Sky Sports. « Auparavant, c’était le cas ; aujourd’hui, non. Il nous reste encore plusieurs matchs à disputer. Nous verrons bien ce qui se passera. »

  • Les Skyblues ont concédé le match nul 3-3 (1-0) lundi soir sur la pelouse d’Everton ; menés 1-3, les joueurs de City ont finalement arraché un point. L’écart avec le leader, le FC Arsenal, s’est toutefois creusé : les Gunners comptent désormais cinq points d’avance à trois journées de la fin. Si City dispose encore d’un match en retard, il ne peut plus mathématiquement ravir la première place aux Londoniens emmenés par l’attaquant international Kai Havertz.

    « Tant que ce n’est pas fini, on continue », a déclaré Guardiola avec détermination. « Pour l’instant, ça fait mal », a commenté Jeremy Doku, auteur de l’égalisation tardive (90^e+7). « Il reste encore beaucoup de matchs à jouer. On a perdu deux points. On va continuer à se battre : on le doit à nous-mêmes et à nos supporters. »

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