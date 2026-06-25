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« Cela n’a pas suffi » : Andy Robertson et Steve Clarke reconnaissent que l’Écosse « rentre à la maison », une lourde défaite contre le Brésil laissant la « Tartan Army » dans le flou concernant sa participation à la Coupe du monde
Clarke reconnaît que son rêve de Coupe du monde est terminé
Clarke n’a pas mâché ses mots pour analyser les chances de l’Écosse après la lourde défaite concédée dans le groupe C. Les erreurs défensives ont été impitoyablement exploitées par la Seleção : Vinicius Junior a inscrit un doublé et Matheus Cunha a également trouvé le chemin des filets, offrant ainsi la première place aux géants sud-américains. Ce résultat laisse l’Écosse à la troisième place, avec trois points et une différence de buts défavorable.
Après la rencontre, un Clarke abattu a analysé la rencontre : « Quand on offre à une équipe comme le Brésil les occasions que nous leur avons données pendant le match, on s'attend à être puni. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je pense que nous allons probablement rentrer chez nous. Nous savons qu’ils sont redoutables dans le tiers offensif du terrain et nous leur avons sans aucun doute offert les deux premiers buts, voire le troisième aussi. Nous leur avons donc offert ces buts, mais en contrepartie, ils ont également manqué quelques occasions, et Angus [Gunn] a dû réaliser quelques beaux arrêts. Nous nous sommes créés une ou deux occasions, mais rien de vraiment net. »
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Le pronostic sombre de Robertson
Le capitaine Andy Robertson s’est montré tout aussi pessimiste quant aux chances de l’Écosse de figurer parmi les meilleures équipes classées troisièmes. Malgré une victoire 1-0 contre Haïti plus tôt dans la phase de poules, la lourde défaite face au Brésil a gravement compromis leur différence de buts, les laissant dans une sorte de « purgatoire footballistique » lors de cette Coupe du monde, selon des sources proches du camp.
« Je ne pense pas que ce soit suffisant, a-t-il déclaré. Je ne pense pas que nous en ayons fait assez. L’avenir nous le dira. Peut-être avons-nous tort. Peut-être aurons-nous une autre chance. Les prochains jours seront horribles et interminables. C’est la situation dans laquelle nous nous sommes mis. Nous devons faire avec. »
Un retard technique a été mis en évidence face à des adversaires de haut niveau.
Cette défaite a mis en lumière l’écart de niveau considérable entre les deux nations. Malgré un combat acharné, l’Écosse n’a pas réussi à trouver l’étincelle créative nécessaire pour percer la défense brésilienne, solide et organisée. John McGinn demeure, à ce jour, le seul Écossais à avoir trouvé le chemin des filets dans ce tournoi, grâce à son but contre Haïti ; sinon, l’équipe a peiné à se montrer réellement dangereuse devant le Maroc ou le Brésil.
Clarke a reconnu sa déception pour ses joueurs tout en pointant les enseignements à en tirer : « Je suis déçu pour eux car ils n’ont pas atteint le niveau dont ils sont capables. Je pense que nous le savons tous. Quiconque suit cette équipe depuis quelques années sait que nous n’avons pas atteint notre plein potentiel. Quand on observe le physique, la puissance et la technique du Maroc et du Brésil, le message est clair : nous devons agir. Nous devons mieux former nos jeunes joueurs pour qu’ils brillent sur la scène internationale. »
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Un long passage à vide dans l’incertitude aux États-Unis
Hors course pour leur propre qualification, les supporters de la « Tartan Army » doivent désormais attendre les résultats des autres matchs de la poule. Statistiquement, leurs chances de qualification ont fortement diminué après les résultats enregistrés ailleurs, laissant les fans présents sur place craindre une fin prématurée de leur aventure américaine.
Interrogé sur le message qu’il souhaitait transmettre aux supporters écossais présents aux États-Unis, Clarke a répondu avec franchise : « Je ne suis pas certain que cela fasse partie de mes attributions en tant que sélectionneur. Les supporters sont fantastiques ; ils ont été exceptionnels. Et n’oublions pas que c’est ce groupe de joueurs qui a amené ces fans en Amérique, c’est lui qui s’est qualifié. C’est pourquoi les journalistes écossais sont ici. Sinon, nous serions encore sur notre canapé à regarder la Coupe du monde sans l’Écosse. Les supporters doivent reconnaître ce que ce groupe a accompli pour eux. Ils ont vécu un grand moment, ils sont d’excellents ambassadeurs pour le pays, mais ils ne seraient pas là sans ces joueurs, et je pense que c’est un point essentiel. »