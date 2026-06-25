Clarke n’a pas mâché ses mots pour analyser les chances de l’Écosse après la lourde défaite concédée dans le groupe C. Les erreurs défensives ont été impitoyablement exploitées par la Seleção : Vinicius Junior a inscrit un doublé et Matheus Cunha a également trouvé le chemin des filets, offrant ainsi la première place aux géants sud-américains. Ce résultat laisse l’Écosse à la troisième place, avec trois points et une différence de buts défavorable.

Après la rencontre, un Clarke abattu a analysé la rencontre : « Quand on offre à une équipe comme le Brésil les occasions que nous leur avons données pendant le match, on s'attend à être puni. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je pense que nous allons probablement rentrer chez nous. Nous savons qu’ils sont redoutables dans le tiers offensif du terrain et nous leur avons sans aucun doute offert les deux premiers buts, voire le troisième aussi. Nous leur avons donc offert ces buts, mais en contrepartie, ils ont également manqué quelques occasions, et Angus [Gunn] a dû réaliser quelques beaux arrêts. Nous nous sommes créés une ou deux occasions, mais rien de vraiment net. »