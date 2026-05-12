Jeudi à 16 h (diffusion sur ZDF et Sky), les Bavaroises disputent la finale de la Coupe contre le VfL Wolfsburg avec l’ambition de réaliser le doublé. Les hommes, qui peuvent eux aussi encore décrocher ce doublé, célébreront leur titre dès dimanche (à partir de 12 h 30).

Une célébration conjointe n’a toutefois pas pu être organisée, les joueuses devant disputer dimanche (14 h) leur dernière rencontre de la saison contre le Hamburger SV. Les championnes, emmenées par la capitaine de la DFB Giulia Gwinn, avaient déjà reçu le trophée du championnat après leur dernière sortie à domicile, samedi dernier face à l’Eintracht Francfort.