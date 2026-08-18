Après avoir atterri à Barcelone pour finaliser son transfert à 65 millions de livres sterling, Rodri aurait demandé son emblématique maillot floqué du numéro 16, le même numéro qu’il a porté avec tant de réussite durant ses sept années riches en trophées à Manchester City. Cela a contraint l’effectif à un remaniement, Fermin laissant ce numéro pour récupérer le numéro 7 récemment laissé vacant par le nouvel attaquant du Paris Saint-Germain, Ferran Torres.

Revenant sur ce changement, Fermin a reconnu que, même s’il est enthousiaste pour l’avenir, laisser derrière lui ses anciens numéros a un goût doux-amer.

« Le numéro 7 est un numéro que j’ai toujours aimé et qui a été porté par certains des plus grands joueurs de notre histoire », a déclaré le milieu de terrain de 23 ans dans un entretien accordé au Diari Ara. « Puisqu’il était disponible, je l’ai demandé et je suis très heureux de le porter. »

Il a ajouté : « Cela me rend un peu triste d’abandonner le numéro 16 parce qu’il avait une place spéciale dans mon cœur après ces saisons avec l’équipe première. Mais je suis sûr qu’il sera entre de bonnes mains. »