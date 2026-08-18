Getty Images
Traduit par
« Cela me rend un peu triste » : Fermin Lopez réagit à la perte de son numéro de maillot au profit de Rodri, en route vers Barcelone, alors que le milieu arrive pour un transfert de 65 M£
Fermin laisse sa place au Ballon d'Or
Après avoir atterri à Barcelone pour finaliser son transfert à 65 millions de livres sterling, Rodri aurait demandé son emblématique maillot floqué du numéro 16, le même numéro qu’il a porté avec tant de réussite durant ses sept années riches en trophées à Manchester City. Cela a contraint l’effectif à un remaniement, Fermin laissant ce numéro pour récupérer le numéro 7 récemment laissé vacant par le nouvel attaquant du Paris Saint-Germain, Ferran Torres.
Revenant sur ce changement, Fermin a reconnu que, même s’il est enthousiaste pour l’avenir, laisser derrière lui ses anciens numéros a un goût doux-amer.
« Le numéro 7 est un numéro que j’ai toujours aimé et qui a été porté par certains des plus grands joueurs de notre histoire », a déclaré le milieu de terrain de 23 ans dans un entretien accordé au Diari Ara. « Puisqu’il était disponible, je l’ai demandé et je suis très heureux de le porter. »
Il a ajouté : « Cela me rend un peu triste d’abandonner le numéro 16 parce qu’il avait une place spéciale dans mon cœur après ces saisons avec l’équipe première. Mais je suis sûr qu’il sera entre de bonnes mains. »
- Getty Images Sport
Éloges pour le meilleur milieu de terrain du monde
Malgré la légère déception personnelle liée à l’échange de maillots, Fermin n’a pas tari d’éloges sur son coéquipier en sélection. Le milieu de terrain ne se fait aucune illusion sur la qualité que Rodri apporte en Catalogne, le qualifiant de recrue capable de transformer le club. Alors que Barcelone s’apprête à lancer sa campagne de Liga contre Elche au Martinez Valero, l’arrivée d’un tel point d’ancrage de premier plan au milieu de terrain constitue un énorme coup de pouce pour les plans tactiques de Flick.
Le joueur formé à La Masia a ajouté : « C’est un grand joueur. Vainqueur du Ballon d’Or et champion du monde. Je l’ai comme coéquipier en équipe nationale et c’est le meilleur milieu de terrain du monde. Il va nous apporter beaucoup. »
Les liens avec Julian Alvarez
L’arrivée de Rodri pourrait ne pas être la dernière opération impliquant d’anciens joueurs de Manchester City. Les spéculations restent vives sur le fait que le Barça piste l’attaquant argentin Julian Alvarez pour mener son attaque. Flick et le directeur sportif Deco ont identifié l’avant-centre comme une cible prioritaire, même si les négociations avec l’Atletico de Madrid restent compliquées. Lopez a reconnu les qualités du vainqueur de la Coupe du monde 2022, tout en restant prudent au moment de commenter le cas d’un joueur actuellement sous contrat avec un rival national.
« Je l’aime bien, c’est un grand joueur, mais au final, c’est un joueur de l’Atlético de Madrid. Je ne peux pas en dire beaucoup plus », a déclaré Fermin lorsqu’il a été interrogé sur ces liens. Il a toutefois laissé entendre à quel point l’attaquant s’intégrerait bien dans le système actuel au Camp Nou, en ajoutant : « Je peux seulement dire que dans notre effectif, avec notre manière de jouer, je pense qu’il s’intégrerait très bien. »
- Getty Images Sport
Adieu à Torres
Le passage de Fermin au maillot numéro 7 a été rendu possible par le départ de Torres, qui a rejoint le PSG dans le cadre d’un transfert d’environ 50 millions d’euros. Fermin a révélé qu’il avait contacté son ami pour lui transmettre ses meilleurs vœux.
« Ce sont des décisions personnelles, et je n’ai pas toutes les informations, mais pour moi, c’est dommage parce que c’était un grand coéquipier et un bon joueur », a conclu Fermin. « Je lui souhaite le meilleur... Je lui ai écrit quand il est parti pour lui dire au revoir. Ce sont des décisions personnelles. Il n’y avait pas besoin d’être là à lui mettre la pression pour essayer de le convaincre. Il a pris cette décision, et je suis heureux s’il est heureux. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles