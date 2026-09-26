« Cela m’affecte directement, en fait ! » : Juan Mata se demande si le verdict concernant Manchester City pourrait enfin faire de lui un vainqueur de la Premier League

Mata a livré une réponse malicieuse à la nouvelle selon laquelle Manchester City a été reconnu coupable de la grande majorité des accusations financières portées contre lui par la Premier League. L’Espagnol, qui a connu un passage réussi de huit ans à Old Trafford entre 2014 et 2022, a été un élément clé des équipes de Manchester United qui ont souvent terminé à la deuxième place derrière leurs rivaux locaux pendant une période de domination sans précédent pour la moitié bleue de Manchester.

S’exprimant pendant la couverture par ITV du choc de Ligue des nations entre l’Angleterre et l’Espagne, le milieu vétéran a évoqué les potentielles retombées de l’enquête. « En fait, directement, cela me touche, a-t-il déclaré. J’ai eu la chance de disputer assez de matches et de gagner quelques trophées, mais je n’ai jamais remporté la Premier League, ou si ? Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je pense qu’ils ont raison. Bien sûr, ce qu’a dit Rodri est juste, avec des titres gagnés sur le terrain, et je pense qu’il estime qu’ils étaient la meilleure équipe sur le terrain, mais qui dit que c’est la bonne chose à faire ? »

Ses commentaires interviennent alors qu’une commission indépendante aurait confirmé 114 des 115 accusations initialement présentées par la ligue en février 2023.



