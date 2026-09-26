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« Cela m’affecte directement, en fait ! » : Juan Mata se demande si le verdict concernant Manchester City pourrait enfin faire de lui un vainqueur de la Premier League
Mata réagit au verdict stupéfiant concernant City
Mata a livré une réponse malicieuse à la nouvelle selon laquelle Manchester City a été reconnu coupable de la grande majorité des accusations financières portées contre lui par la Premier League. L’Espagnol, qui a connu un passage réussi de huit ans à Old Trafford entre 2014 et 2022, a été un élément clé des équipes de Manchester United qui ont souvent terminé à la deuxième place derrière leurs rivaux locaux pendant une période de domination sans précédent pour la moitié bleue de Manchester.
S’exprimant pendant la couverture par ITV du choc de Ligue des nations entre l’Angleterre et l’Espagne, le milieu vétéran a évoqué les potentielles retombées de l’enquête. « En fait, directement, cela me touche, a-t-il déclaré. J’ai eu la chance de disputer assez de matches et de gagner quelques trophées, mais je n’ai jamais remporté la Premier League, ou si ? Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je pense qu’ils ont raison. Bien sûr, ce qu’a dit Rodri est juste, avec des titres gagnés sur le terrain, et je pense qu’il estime qu’ils étaient la meilleure équipe sur le terrain, mais qui dit que c’est la bonne chose à faire ? »
Ses commentaires interviennent alors qu’une commission indépendante aurait confirmé 114 des 115 accusations initialement présentées par la ligue en février 2023.
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Les dirigeants de l’Etihad restent défiants malgré les conclusions
Malgré la gravité des conclusions rapportées, Manchester City a maintenu une position constante et défiante tout au long de la procédure. Le club a toujours nié tout acte répréhensible, affirmant qu’il dispose de « preuves irréfutables » pour étayer sa position.
Renforçant cette réponse officielle, le président de Manchester City Khaldoon Al Mubarak a rédigé une lettre ouverte à l’intention des supporters afin de les rassurer pendant une période de forte attention médiatique. Dans son message, le président a souligné la détermination du club à blanchir son nom, en écrivant : « À la suite de la couverture médiatique de vendredi, beaucoup d’entre vous auront passé leur soirée à répondre à des questions et à répondre à des messages d’amis, de membres de leur famille et de collègues. Moi aussi. Voici ce que j’ai dit à ma famille : la procédure de la Premier League est encore loin d’être terminée, et notre confiance ainsi que notre détermination à prouver l’innocence du club sont tout aussi fortes qu’au début de cette affaire. »
La procédure d’appel et les sanctions potentielles
Alors que le monde du football attend d’y voir plus clair, la nature des sanctions potentielles reste au cœur d’un débat intense. Des experts juridiques ont suggéré que, si la commission a le pouvoir de retirer des titres ou d’imposer une relégation, elle préfère souvent des sanctions qui affectent l’avenir d’un club plutôt que de réécrire le passé.
Tout appel retarderait l’application d’éventuelles sanctions, notamment des amendes, des retraits de points ou d’autres pénalités. La règle W.51.7 accorde à la commission une grande latitude pour définir des conséquences appropriées, à condition qu’elles soient jugées proportionnées à la gravité des infractions financières mises au jour au cours de l’enquête de quatre ans, qui a couvert la décennie entre 2009 et 2018.
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La voie d’un appel
La saga est loin d’être terminée, puisque Manchester City devrait largement interjeter un appel formel contre la décision de la commission indépendante. Selon les protocoles établis par la ligue, le club dispose d’un délai de 14 jours à compter de la date de la décision pour déposer son recours. Cet appel serait ensuite examiné par une commission distincte de trois membres, dirigée par Sir Gary Hickinbottom, ancien juge de la Haute Cour. Cette étape du processus est cruciale, car la Premier League considère que la décision finale de la commission d’appel est définitive, ce qui signifie que l’affaire ne peut pas être portée plus loin devant le Tribunal arbitral du sport.
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