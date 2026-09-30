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« Cela faisait longtemps » : Trent Alexander-Arnold envoie un message clair à Thomas Tuchel après avoir mis fin à son exil de deux ans avec l’Angleterre
L’Angleterre rebondit à Prague
L'Angleterre a décroché une victoire cruciale 2-0 contre la République tchèque dans sa campagne de Ligue des nations. L'équipe de Tuchel a pris le contrôle de la rencontre très tôt, en rebondissant après sa récente défaite contre l'Espagne. Sa tâche a été considérablement facilitée lorsque Pavel Sulc a été expulsé directement après 25 minutes pour un tacle dangereux sur Elliot Anderson.
Malgré une nette supériorité numérique, l'Angleterre a d'abord eu du mal à faire sauter une défense tchèque résiliente et très bien organisée. Le tournant décisif est finalement intervenu deux minutes après le début de la seconde période. Il a été provoqué par un éclair de génie digne de la classe mondiale d'un joueur qui a eu énormément de mal à obtenir des opportunités en sélection sous le régime actuel.
- AFP
Alexander-Arnold saisit une rare opportunité
Longtemps relégué au second plan, Alexander-Arnold a finalement connu sa première titularisation sous les ordres de Tuchel. Le défenseur du Real Madrid a pleinement justifié la sélection surprise de son entraîneur grâce à une contribution offensive spectaculaire. Au terme d’une course de 64 mètres, il a récupéré le ballon avant de délivrer un magnifique centre du pied droit qui a permis à Anthony Gordon de marquer.
Après le coup de sifflet final, le joueur de 27 ans a fait part de son immense satisfaction d’avoir eu un impact aussi décisif pour son retour sur la scène internationale.
« C’était incroyable, a déclaré Alexander-Arnold, cité par BBC. C’est toujours un honneur de représenter mon pays ; cela faisait longtemps, mais j’ai toujours cru que je pouvais jouer pour l’Angleterre. »
Gagner la confiance de l’entraîneur
La dynamique entre Tuchel et Alexander-Arnold est un sujet récurrent autour de la sélection nationale. Cette situation a suscité beaucoup d'attention lorsque le défenseur a été complètement écarté de la sélection pour la Coupe du monde l'été dernier. Le technicien allemand avait auparavant essayé huit options différentes au poste d'arrière droit, ce qui a rendu son rappel soudain du latéral inattendu.
Le défenseur a ajouté : « Cette confiance a toujours été là et il s'agissait de la prouver en club. Le sélectionneur m'a donné une chance, maintenant j'espère qu'il est satisfait de ma prestation. »
- Getty Images Sport
L’attention se porte désormais sur le choc contre la Croatie
L’attention se tourne désormais immédiatement vers une rencontre cruciale à fort enjeu face à la Croatie, ce samedi. Les deux nations comptent actuellement trois points dans leur groupe de Ligue des nations, très disputé. L’Angleterre doit absolument décrocher une nouvelle victoire si elle veut conserver de réelles chances d’atteindre la phase à élimination directe.
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