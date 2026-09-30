« Cela faisait longtemps » : Trent Alexander-Arnold envoie un message clair à Thomas Tuchel après avoir mis fin à son exil de deux ans avec l’Angleterre

L'Angleterre a décroché une victoire cruciale 2-0 contre la République tchèque dans sa campagne de Ligue des nations. L'équipe de Tuchel a pris le contrôle de la rencontre très tôt, en rebondissant après sa récente défaite contre l'Espagne. Sa tâche a été considérablement facilitée lorsque Pavel Sulc a été expulsé directement après 25 minutes pour un tacle dangereux sur Elliot Anderson.

Malgré une nette supériorité numérique, l'Angleterre a d'abord eu du mal à faire sauter une défense tchèque résiliente et très bien organisée. Le tournant décisif est finalement intervenu deux minutes après le début de la seconde période. Il a été provoqué par un éclair de génie digne de la classe mondiale d'un joueur qui a eu énormément de mal à obtenir des opportunités en sélection sous le régime actuel.