« Je suis sans voix. C’est ma deuxième Coupe du monde, et deux fois on se fait sortir dès le premier tour. Je peux juste présenter mes excuses. Nous sommes tous déçus, nous avions de grands objectifs », a déclaré Havertz, déjà éliminé au stade des poules au Qatar en 2022, après cette sortie de route surprise.
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« Cela exige des conséquences » : un champion du monde relance au sein de la DFB le débat sur la succession de Julian Nagelsmann après le fiasco de la Coupe du monde
« Les Paraguayens se sont repliés très bas, ce qui nous a empêchés de mettre du rythme dans le jeu. Nous avons tenté de passer par les centres, et c’est d’ailleurs sur l’un d’eux que nous avons scoré. Mais au final, cette stratégie n’a pas suffi, car nous avons été éliminés par le Paraguay », a poursuivi Havertz. L’attaquant d’Arsenal avait égalisé à 1-1 à la 54^e minute, après que l’Allemagne avait concédé l’ouverture du score juste avant la mi-temps, sur une réalisation de Julio Enciso (42^e).
Le score restant de 1-1 jusqu’à la fin du temps réglementaire, le troisième huitième de finale de la Coupe du monde 2026 a été prolongé. C’est lors de cette prolongation que Jonathan Tah (102e minute) a inscrit un but a priori valable, qui aurait pu signifier la victoire et la qualification. Mais, après intervention du VAR pour une faute supposée du défenseur allemand Waldemar Anton sur le gardien paraguayen Orlando Gill juste avant l’action, l’arbitre a injustement annulé la réalisation.
« Pour moi, c’est trop pointilleux. Bien sûr, il y a un contact avec le gardien. Mais je ne vois ni bousculade, ni poussée, ni retenue », a analysé l’expert arbitrage Patrick Ittrich sur MagentaTV, avant de conclure : « Pour moi, c’est une mauvaise décision. »
Le sélectionneur Julian Nagelsmann, déjà furieux sur le banc après l’annulation, a réagi auprès de MagentaTV : « C’est une blague. Je ne sais pas ce qu’il a pu voir. » Peu après, sur ZDF, il a qualifié la décision de « véritable scandale. Ce n’est même pas l’esquisse d’une faute. »
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Mats Hummels relance le débat sur Julian Nagelsmann : « C’est un sujet qui doit être abordé. »
Interrogé sur le déclin apparent de l’Allemagne, auteur de trois Coupes du monde décevantes, Havertz a concédé : « On dirait bien, en effet. » Le joueur d’Arsenal a ajouté : « Nous, les joueurs – l’entraîneur mis à part – devons maintenant nous remettre en question. Je présente mes excuses. »
Havertz, Nick Woltemade et Jonathan Tah ont manqué leur tentative lors de la séance de tirs au but. Comme seuls deux Paraguayens ont échoué, les Sud-Américains se sont qualifiés de manière spectaculaire pour les huitièmes de finale, où ils affronteront la France ou la Suède.
« Nous n’avons pas créé suffisamment d’occasions de but. Nous avons manqué de mordant », a analysé le gardien Manuel Neuer sur la chaîne ZDF. « Face à une telle équipe, il faut se créer davantage d’occasions. De notre côté, c’était insuffisant », a déclaré le portier du Bayern, refusant de considérer le but injustement refusé de Tah comme une excuse.
Entré en cours de jeu, Nadiem Amiri s’est dit « très déçu, sous le choc » : « Nous ne nous attendions pas à être éliminés aussi tôt. »
Si Nagelsmann, dont le contrat court jusqu’après l’Euro 2028, a exclu toute démission et renvoyé la décision sur son avenir à la DFB, l’ancien international Mats Hummels a ouvert le débat sur le sélectionneur : « De la part des responsables, cela appelle en quelque sorte des conséquences. Je ne peux pas le dire autrement. Nous avons eu l’Euro à domicile, la Ligue des nations à domicile et ce tournoi ici avec un large plateau de participants. On continue de trop glorifier l’Euro à domicile à mes yeux. Les deux autres tournois ont été décevants. C’est pourquoi cela doit être abordé, tant par le sélectionneur national lui-même que par la fédération. Il faut au moins qu’il y ait des discussions à ce sujet », a déclaré le champion du monde 2014 en tant qu’expert sur MagentaTV.