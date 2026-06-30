« Je suis sans voix. C’est ma deuxième Coupe du monde, et deux fois on se fait sortir dès le premier tour. Je peux seulement présenter mes excuses. Nous sommes tous déçus, nous avions de grands objectifs », a déclaré Havertz, déjà éliminé au stade des poules au Qatar en 2022, après cette sortie surprise.
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« Cela exige des conséquences » : après le fiasco de la Coupe du monde, un champion du monde relance le débat sur la nomination de Julian Nagelsmann au poste de sélectionneur de la DFB
« Les Paraguayens se sont repliés très bas, ce qui nous a empêchés de trouver notre rythme. Nous avons tenté de passer par les centres, et c’est d’ailleurs ainsi que nous avons scoré. Mais au final, cette stratégie n’a pas vraiment payé, car nous avons été éliminés par le Paraguay », a poursuivi Havertz. L’attaquant d’Arsenal avait égalisé à 1-1 à la 54^e minute, après que l’Allemagne avait concédé l’ouverture du score juste avant la mi-temps, sur une réalisation de Julio Enciso (42^e).
Le score restant de 1-1 jusqu’à la fin du temps réglementaire, le troisième huitième de finale de la Coupe du monde 2026 a été prolongé. C’est lors de cette prolongation que Jonathan Tah (102e minute) a inscrit un but a priori valable, qui aurait pu signifier la victoire et la qualification. Mais, après intervention du VAR pour une faute supposée du défenseur allemand Waldemar Anton sur le gardien paraguayen Orlando Gill juste avant l’action, la réalisation a été injustement refusée.
« Pour moi, c’est trop pointilleux. Bien sûr, il y a un contact avec le gardien. Mais je ne vois ni poussée, ni bousculade, ni retenue », a analysé l’expert arbitrage Patrick Ittrich sur MagentaTV, avant de conclure : « Pour moi, c’est une mauvaise décision. »
Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann, déjà furieux sur le banc après l’annulation, a réagi auprès de MagentaTV : « C’est une blague. Je ne sais pas ce qu’il a pu voir. » Peu après, sur ZDF, il a dénoncé un « véritable scandale. Ce n’est même pas, de loin, une faute. »
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Mats Hummels relance le débat sur Julian Nagelsmann : « Il faut en parler »
Interrogé sur le fait de savoir si l’Allemagne n’était plus qu’une équipe de second plan sur la scène internationale après trois Coupes du monde très décevantes, Havertz a répondu : « On dirait bien, en tout cas. » La star d’Arsenal a souligné : « C’est surtout nous, les joueurs – à l’exception de l’entraîneur –, qui devons maintenant faire notre introspection. Je ne peux que présenter mes excuses. »
Havertz, Nick Woltemade et Jonathan Tah ont manqué leur tentative lors de la séance de tirs au but. Comme seuls deux Paraguayens ont échoué, les Sud-Américains se sont qualifiés de manière spectaculaire pour les huitièmes de finale, où ils affronteront la France ou la Suède.
« Nous n’avons pas créé suffisamment d’occasions de but. Nous avons manqué de mordant », a analysé le gardien Manuel Neuer sur la chaîne ZDF. « Face à une telle équipe, il faut se créer davantage d’occasions. De notre côté, c’était insuffisant », a déclaré le portier du Bayern, refusant de considérer le but injustement refusé à Tah comme une excuse.
Entré en cours de jeu, Nadiem Amiri s’est dit « très déçu, sous le choc » : « Nous ne nous attendions pas à être éliminés aussi tôt. »
Si Nagelsmann, dont le contrat court jusqu’après l’Euro 2028, a exclu toute démission et renvoyé la décision sur son avenir à la DFB, l’ancien international Mats Hummels a ouvert le débat sur le sélectionneur : « De la part des responsables, cela appelle en quelque sorte des conséquences. Je ne peux pas le dire autrement. Nous avons eu l’Euro à domicile, la Ligue des nations à domicile et ce tournoi ici avec un large plateau de participants. On continue de trop glorifier l’Euro à domicile à mes yeux. Les deux autres tournois ont chacun été décevants. C’est pourquoi cela doit être abordé, tant par le sélectionneur national lui-même que par la fédération. Il faut au moins qu’il y ait des discussions à ce sujet », a déclaré le champion du monde 2014 en tant qu’expert sur MagentaTV.