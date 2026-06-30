« Cela exige des conséquences » : après le fiasco de la Coupe du monde, un champion du monde relance le débat sur la nomination de Julian Nagelsmann au poste de sélectionneur de la DFB

« Les Paraguayens se sont repliés très bas, ce qui nous a empêchés de trouver notre rythme. Nous avons tenté de passer par les centres, et c’est d’ailleurs ainsi que nous avons scoré. Mais au final, cette stratégie n’a pas vraiment payé, car nous avons été éliminés par le Paraguay », a poursuivi Havertz. L’attaquant d’Arsenal avait égalisé à 1-1 à la 54^e minute, après que l’Allemagne avait concédé l’ouverture du score juste avant la mi-temps, sur une réalisation de Julio Enciso (42^e).

Le score restant de 1-1 jusqu’à la fin du temps réglementaire, le troisième huitième de finale de la Coupe du monde 2026 a été prolongé. C’est lors de cette prolongation que Jonathan Tah (102e minute) a inscrit un but a priori valable, qui aurait pu signifier la victoire et la qualification. Mais, après intervention du VAR pour une faute supposée du défenseur allemand Waldemar Anton sur le gardien paraguayen Orlando Gill juste avant l’action, la réalisation a été injustement refusée.

« Pour moi, c’est trop pointilleux. Bien sûr, il y a un contact avec le gardien. Mais je ne vois ni poussée, ni bousculade, ni retenue », a analysé l’expert arbitrage Patrick Ittrich sur MagentaTV, avant de conclure : « Pour moi, c’est une mauvaise décision. »

Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann, déjà furieux sur le banc après l’annulation, a réagi auprès de MagentaTV : « C’est une blague. Je ne sais pas ce qu’il a pu voir. » Peu après, sur ZDF, il a dénoncé un « véritable scandale. Ce n’est même pas, de loin, une faute. »