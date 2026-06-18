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Harry KaneGetty Images
Christian Guinin

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« Cela devrait être interdit » : la feinte de Harry Kane sur son penalty lors de la victoire de l’Angleterre contre la Croatie suscite une vive polémique

Coupe du monde
H. Kane
Angleterre vs Croatie
Angleterre
Croatie

Harry Kane a ouvert le score sur penalty lors du succès inaugural de l’Angleterre face à la Croatie. La manière dont il a frappé sa sanction a toutefois déclenché une vague de critiques, auxquelles le buteur a dû répondre.

Lors de leur premier match de groupe contre la Croatie, les Three Lions ont obtenu un penalty à la 9^e minute, après intervention du VAR, que Kane, le tireur attitré, s’apprêtait à transformer. Auparavant, le vétéran Luka Modric avait fauché Noni Madueke dans la surface de réparation, alors qu’il tentait de dégager le ballon.

  • Habituellement impeccable face aux penalties, Harry Kane a vu sa première tentative repoussée par le gardien croate Dominik Livakovic, bien inspiré sur le choix de l’angle. L’arbitre Clément Turpin a toutefois ordonné de rejouer le penalty. L’arbitre estima en effet que Livakovic s’était avancé trop tôt hors de sa ligne et que le défenseur Josko Gvardiol avait lui aussi anticipé illégalement dans la surface.

    À la deuxième tentative, Kane a finalement envoyé le ballon au fond des filets croates. Il a de nouveau visé le coin inférieur droit (vu de son point de vue), tandis que Livakovic plongeait cette fois dans l’autre sens.

    Après la rencontre, l’ancien joueur de Bundesliga Kevin-Prince Boateng a critiqué la technique d’élan retardé de l’attaquant du Bayern Munich, estimant qu’elle incitait les gardiens à quitter trop tôt leur ligne. « Cela devrait être interdit », a-t-il réclamé auprès de CBS.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kane explique sa méthode : « C'est précisément pour cette raison que je mène des recherches aussi approfondies. »

    Pour autant, Kane n’a pas recouru à une technique d’élan particulière, encore moins interdite, lors de son premier penalty. Même sous le maillot du FC Bayern, le joueur de 32 ans ralentit parfois son élan juste avant le point de penalty. Le règlement officiel l’autorise expressément, à condition que le mouvement demeure fluide et que le tireur ne s’arrête pas brusquement.

    Le joueur lui-même l’a reconnu après la rencontre : il avait délibérément choisi une course d’élan plus lente. « En visionnant les images, j’ai vu qu’il avait tendance à sortir tôt. Je savais donc qu’il y avait une chance qu’il s’écarte de la ligne si je ralentissais ma course d’élan », a expliqué le capitaine des Three Lions.

    Sur sa deuxième tentative, il a « légèrement adapté » sa technique. « C’est précisément pour cette raison que je fais des recherches aussi approfondies, et au final, cela a bien fonctionné pour moi », a expliqué Kane.

    Grâce à ce but, l’Angleterre a remporté son premier match de Coupe du monde face à la Croatie 4-2 (2-2). Kane a également marqué de la tête pour le 2-0, tandis que Jude Bellingham et Marcus Rashford ont inscrit les deux autres réalisations.

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