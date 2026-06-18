Habituellement impeccable face aux penalties, Harry Kane a vu sa première tentative repoussée par le gardien croate Dominik Livakovic, bien inspiré sur le choix de l’angle. L’arbitre Clément Turpin a toutefois ordonné de rejouer le penalty. L’arbitre estima en effet que Livakovic s’était avancé trop tôt hors de sa ligne et que le défenseur Josko Gvardiol avait lui aussi anticipé illégalement dans la surface.

À la deuxième tentative, Kane a finalement envoyé le ballon au fond des filets croates. Il a de nouveau visé le coin inférieur droit (vu de son point de vue), tandis que Livakovic plongeait cette fois dans l’autre sens.

Après la rencontre, l’ancien joueur de Bundesliga Kevin-Prince Boateng a critiqué la technique d’élan retardé de l’attaquant du Bayern Munich, estimant qu’elle incitait les gardiens à quitter trop tôt leur ligne. « Cela devrait être interdit », a-t-il réclamé auprès de CBS.