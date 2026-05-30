« Ce phénomène de « hopping » entre nations est très néfaste et dévalorise également les équipes nationales », a souligné Völler dans une interview accordée au groupe Funke Mediengruppe.
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« Cela dévalorise les équipes nationales », estime Rudi Völler, le directeur sportif de la DFB, qui souhaite modifier radicalement une règle
« Il n'est pas acceptable que les joueurs puissent décider à tout moment pour quelle équipe ils souhaitent jouer. Ce n’est pas une bonne chose », a déclaré Völler pour justifier sa critique des statuts actuels de la FIFA. Ces règles, remaniées en 2020 par l’instance internationale, autorisent un joueur à changer de sélection nationale s’il a disputé au maximum trois matchs internationaux A (hors tournois) avant ses 21 ans et si sa dernière sélection remonte à plus de trois ans.
Jusqu’alors, une seule participation à un match officiel suffisait à « s’engager définitivement » et interdisait tout changement. Les matchs amicaux constituaient toutefois une exception : avant 2020, un joueur pouvait déjà changer de fédération après des rencontres non officielles. Un cas emblématique est celui de l’ancien joueur de Bundesliga Jermaine Jones, qui a d’abord disputé trois matchs amicaux pour l’Allemagne en 2008, avant de changer de sélection en 2010 pour rejoindre les États-Unis et y jouer 69 rencontres internationales.
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Changement de fédération : Rudi Völler plaide pour une réglementation simple et claire.
Völler critique la réglementation actuelle, jugée peu propice à l’identification à une équipe nationale. « Soit tu veux jouer pour ce pays parce que ton cœur et tes racines y sont attachés, soit tu ne le veux pas », explique l’ancien attaquant de l’équipe nationale allemande (90 sélections). « Le fait de pouvoir se décider aussi tardivement est une erreur. »
Il plaide donc pour une « règle simple » : « Il faut décider au plus tard à 18 ans pour quel pays on joue. Ce serait la meilleure solution, j’en suis fermement convaincu. »
Il pointe ainsi un problème récurrent pour les fédérations : investir massivement dans la formation de jeunes joueurs au sein des sélections juniors, puis voir certains d’entre eux opter, une fois arrivés chez les A, pour le pays de leurs origines. C’est notamment le cas du jeune milieu du Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza, qui a porté le maillot de la DFB en U18, U19 et U20 avant de choisir l’Algérie et de disputer la Coupe du monde avec le pays d’origine de son père.
Le danger plane aussi sur Nicolo Tresoldi, attaquant de l’équipe d’Allemagne U21 (Club Bruges), éligible pour l’Italie ou l’Argentine, ainsi que sur Karim Coulibaly, jeune défenseur central du Werder Brême, qui porte le maillot allemand depuis les U17 mais est courtisé par la Côte d’Ivoire.
Dans le dossier Jamal Musiala, la DFB (Fédération allemande de football) a tiré profit de la situation.
En novembre dernier, le sélectionneur national Julian Nagelsmann avait déjà été interrogé sur la multiplication des changements de nationalité sportive et avait abordé le sujet avec relative sérénité.
« Nous serons confrontés de plus en plus souvent à ce sujet », a-t-il déclaré au sujet du choix de Maza de porter le maillot algérien. Pour lui, un tel choix doit venir du cœur, raison pour laquelle il entend « ne convaincre que les joueurs qui ont vraiment envie de jouer pour l’Allemagne. Sinon, cela n’a aucun sens. Si Maza veut porter le maillot algérien par conviction personnelle, qu’il le fasse ; je ne serais jamais celui qui lui impose de jouer pour l’Allemagne. C’est regrettable car c’est un grand talent, mais l’équipe nationale va bien au-delà du simple jeu : elle engage le cœur et les émotions. »
Dans le cas de Jamal Musiala, l’un des meilleurs joueurs allemands actuels, la DFB a profité de la règle autorisant un changement de fédération après des sélections chez les jeunes. Le milieu de terrain du Bayern Munich a passé une grande partie de son enfance et de son adolescence en Angleterre, où il a porté les couleurs des U15, U16, U17 et U21 des Three Lions. Quelques mois après son dernier match avec les U21 anglais, le joueur, fils d’une mère allemande et d’un père nigérian, a finalement choisi la DFB en février 2021, peu avant ses 18 ans, puis a fait ses débuts en A sous la houlette de Joachim Löw.
Felix Nmecha, qui a grandi en Angleterre, a d’abord porté les couleurs des sélections de jeunes anglaises (U16, U18 et U19) avant de choisir l’Allemagne plus tard dans sa carrière.
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La Côte d’Ivoire avait, à une certaine époque, envisagé de recruter Jonathan Tah.
Outre Musiala et Nmecha, plusieurs autres joueurs de l’équipe d’Allemagne engagée en Coupe du monde auraient pu prétendre à une sélection pour d’autres sélections nationales : Aleksandar Pavlovic (Serbie), Jonathan Tah (Côte d’Ivoire), Jamie Leweling (Ghana) et Deniz Undav (Turquie).
Tah a récemment révélé que la Fédération ivoirienne avait tenté de le recruter. « C’était avant la Coupe du monde 2014. À l’époque, je ne faisais pas encore partie de l’équipe d’Allemagne. J’avais 17 ou 18 ans quand ils m’ont contacté. Mais j’ai refusé assez rapidement – et deux ou trois ans plus tard, j’étais ici », explique le défenseur central du FC Bayern, dont le père est originaire de Côte d’Ivoire. À la veille de la rencontre du groupe face aux Africains, il ajoute : « J’ai des racines là-bas et je me sens attaché à ce pays. »
Né à Hambourg, il a gravi les échelons des sélections fédérales depuis les U16 et a honoré sa première sélection A en mars 2016. À ce jour, il totalise 45 capes et devrait former la charnière centrale avec Nico Schlotterbeck, du Borussia Dortmund, lors de la Coupe du monde.