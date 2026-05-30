« Cela dévalorise les équipes nationales », estime Rudi Völler, le directeur sportif de la DFB, qui souhaite modifier radicalement une règle

Völler critique la réglementation actuelle, jugée peu propice à l’identification à une équipe nationale. « Soit tu veux jouer pour ce pays parce que ton cœur et tes racines y sont attachés, soit tu ne le veux pas », explique l’ancien attaquant de l’équipe nationale allemande (90 sélections). « Le fait de pouvoir se décider aussi tardivement est une erreur. »

Il plaide donc pour une « règle simple » : « Il faut décider au plus tard à 18 ans pour quel pays on joue. Ce serait la meilleure solution, j’en suis fermement convaincu. »

Il pointe ainsi un problème récurrent pour les fédérations : investir massivement dans la formation de jeunes joueurs au sein des sélections juniors, puis voir certains d’entre eux opter, une fois arrivés chez les A, pour le pays de leurs origines. C’est notamment le cas du jeune milieu du Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza, qui a porté le maillot de la DFB en U18, U19 et U20 avant de choisir l’Algérie et de disputer la Coupe du monde avec le pays d’origine de son père.

Le danger plane aussi sur Nicolo Tresoldi, attaquant de l’équipe d’Allemagne U21 (Club Bruges), éligible pour l’Italie ou l’Argentine, ainsi que sur Karim Coulibaly, jeune défenseur central du Werder Brême, qui porte le maillot allemand depuis les U17 mais est courtisé par la Côte d’Ivoire.