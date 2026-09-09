« Cela compte beaucoup » : Nicolas Jackson célèbre son premier but avec Aston Villa alors que l’équipe d’Unai Emery lance sa campagne de Ligue des champions avec la manière

Jackson n’a pas pu cacher sa joie après avoir enfin ouvert son compteur pour le club lors d’une soirée dramatique en Ligue des champions. Arrivé avec de grandes attentes, l’ancien joueur de Chelsea a choisi le moment parfait pour frapper, aidant Aston Villa à décrocher sa première victoire de la nouvelle campagne au stade Jan Breydel. L’attaquant a profité d’une erreur de la défense de Bruges juste avant la pause, en se jetant sur un long ballon de Pau Torres pour contourner le gardien et conclure.

En revenant sur ce moment marquant, l’international sénégalais a souligné l’intelligence tactique qui a mené à son premier but sous les couleurs claret and blue. « Cela signifie beaucoup », a déclaré Jackson à l’UEFA après le match. « J’ai vu le gardien loin de sa ligne pendant tout le match. J’ai simplement vu l’espace pour mon appel, puis Pau m’a passé le ballon. C’était parfait. Je suis très heureux d’être ici et heureux d’être avec l’équipe, le manager et le staff. J’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres. »