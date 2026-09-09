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« Cela compte beaucoup » : Nicolas Jackson célèbre son premier but avec Aston Villa alors que l’équipe d’Unai Emery lance sa campagne de Ligue des champions avec la manière
Jackson prend ses marques à Bruges
Jackson n’a pas pu cacher sa joie après avoir enfin ouvert son compteur pour le club lors d’une soirée dramatique en Ligue des champions. Arrivé avec de grandes attentes, l’ancien joueur de Chelsea a choisi le moment parfait pour frapper, aidant Aston Villa à décrocher sa première victoire de la nouvelle campagne au stade Jan Breydel. L’attaquant a profité d’une erreur de la défense de Bruges juste avant la pause, en se jetant sur un long ballon de Pau Torres pour contourner le gardien et conclure.
En revenant sur ce moment marquant, l’international sénégalais a souligné l’intelligence tactique qui a mené à son premier but sous les couleurs claret and blue. « Cela signifie beaucoup », a déclaré Jackson à l’UEFA après le match. « J’ai vu le gardien loin de sa ligne pendant tout le match. J’ai simplement vu l’espace pour mon appel, puis Pau m’a passé le ballon. C’était parfait. Je suis très heureux d’être ici et heureux d’être avec l’équipe, le manager et le staff. J’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres. »
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Mettre fin à la disette du début de saison
Cette victoire en Belgique était particulièrement importante compte tenu du début de saison poussif de Villa sur la scène nationale. Les hommes d’Emery avaient eu du mal à trouver leur rythme lors de leurs trois premiers matches de Premier League, sans notamment inscrire le moindre but. Cependant, le retour dans la compétition reine en Europe a semblé apporter l’étincelle nécessaire.
Malgré la pression initiale liée à cette disette offensive, Jackson a insisté sur le fait que l’équipe restait concentrée sur le projet à long terme mené par Emery. Il a écarté les inquiétudes liées à ce début lent, soulignant la nécessité de se tourner vers l’avenir plutôt que de ressasser les frustrations passées. « Chaque match est différent. On ne se soucie pas du passé, on se concentre simplement sur le prochain. Comme chaque équipe, nous avons nos ambitions. Nous savons simplement que c’est un long chemin, donc nous y allons étape par étape et essayons de gagner chaque match que nous jouons », a-t-il déclaré.
Les records tombent lors d’une victoire historique
Jackson n’a pas été le seul joueur de Villa à faire les gros titres à Bruges. La soirée a commencé par un moment historique pour le capitaine du club, John McGinn, qui s’est solidement imposé comme une légende moderne de Villa Park. L’international écossais a donné le ton de la soirée très tôt en devenant le meilleur buteur de l’histoire du club dans les grandes compétitions européennes avec son 12e but.
Le match a aussi été un triomphe personnel pour Emi Buendía, qui a inscrit son tout premier but en Ligue des champions pour redonner l’avantage à Villa après l’égalisation temporaire d’Hugo Vetlesen pour les locaux. La contribution de l’Argentin, aux côtés du but de Jackson, a mis en lumière la profondeur du talent offensif à la disposition d’Emery. Même si le penalty de Nicolò Tresoldi en seconde période a assuré une fin de match sous tension, l’effort collectif de l’effectif a permis aux trois points de prendre la direction de Birmingham.
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Construire un élan pour l’avenir
Après avoir décroché leur première victoire de la saison, l'objectif est désormais d'entretenir cette dynamique en Premier League, où l'équipe est toujours à la recherche de son premier succès national, face à Nottingham Forest ce week-end. La confiance acquise grâce à la victoire contre Bruges, en particulier pour Jackson, pourrait être le déclic dont elle a besoin pour lancer sa saison à domicile. Le parcours européen reprendra en octobre avec un affrontement contre Fenerbahçe, mais pour l'heure, l'accent reste mis sur les progrès à réaliser sur la scène nationale.
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